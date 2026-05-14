ZUS: ponad 879 tys. emerytów w Polsce nadal pracuje zawodowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że aktywność zawodowa seniorów po przejściu na emeryturę staje się coraz powszechniejsza. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba pracujących seniorów wzrosła z 575,4 tys. do 879,5 tys., czyli o 52,9 proc. Jedyny spadek odnotowano w 2020 roku, gdy mniej emerytów pracowało niż rok wcześniej.

rozwiń >

Coraz więcej pracujących emerytów

Mimo, że liczba pracujących emerytów nadal stale rośnie, dynamika tego wzrostu jest obecnie znacznie mniejsza niż kilka lat temu. W 2017 roku liczba takich osób zwiększyła się o 93,5 tys., rok później o 57,6 tys., natomiast w 2025 roku wzrost wyniósł już tylko 6,9 tys. osób - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Coraz więcej seniorów pozostaje aktywnych zawodowo mimo uzyskania prawa do emerytury.



Na koniec 2025 roku na 1000 osób pobierających emeryturę przypadało 119 pracujących emerytów w województwie kujawsko-pomorskim. W skali kraju takich osób było 137.

REKLAMA

REKLAMA

Więcej pracujących seniorek

Kobiety wyraźnie dominują wśród pracujących emerytów. Pod koniec ubiegłego roku stanowiły 58,2 proc. aktywnych zawodowo seniorów. Od tej reguły jest jednak jeden wyjątek. W województwie śląskim więcej pracujących emerytów stanowili mężczyźni, których udział wyniósł 51,5 proc.

Średni wiek pracującego emeryta

Ponad 96,8 proc. pracujących seniorów to osoby w wieku co najmniej 60/65 lat i więcej. Średni wiek aktywnego zawodowo seniora wynosił 67 lat i 10 miesięcy. Wśród mężczyzn było to 69 lat i 6 miesięcy, a wśród kobiet - 66 lat i 7 miesięcy.

Głównie na etacie

Najwięcej pracujących emerytów było zatrudnionych na etacie. Umowa o pracę dotyczyła 37 proc. aktywnych zawodowo seniorów. Niemal co trzeci prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą, a ponad jedna czwarta wykonywała pracę na podstawie umowy zlecenia.

REKLAMA

Wieloletnie kompetencje równie ważne jak młodość

Wieloletnie doświadczenie, dyspozycyjność i kompetencje zdobywane przez lata coraz częściej okazują się równie ważne jak młody wiek, mobilność czy gotowość do zdobywania nowych kwalifikacji. Pracodawcy coraz bardziej doceniają starszych pracowników za ich profesjonalizm, odpowiedzialność i praktyczne umiejętności. Wielu seniorów mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nadal chce pozostać aktywnych zawodowo oraz dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W jakich branżach pracują emeryci

Sektor ochrony zdrowia i pomocy społecznej pozostaje branżą zatrudniającą największą liczbę emerytów. Pracuje w nim 17,2 proc. aktywnych zawodowo seniorów, przy czym sektor ten zdecydowanie częściej wybierają kobiety. Stanowią one 25,2 proc. wszystkich pracujących emerytów zatrudnionych w tej gałęzi gospodarki. Mężczyźni najczęściej kontynuują pracę w przetwórstwie przemysłowym, gdzie zatrudnionych jest 14,8 proc. aktywnych zawodowo emerytów. Seniorzy chętnie pracują także w handlu hurtowym i detalicznym oraz naprawie pojazdów samochodowych i motocykli. W tym sektorze pracuje 12,5 proc. emerytów.

Gdzie mieszkają pracują emeryci

Największa grupa pracujących emerytów mieszka w województwie mazowieckim i śląskim. Regiony te skupiają odpowiednio 16,5 proc. oraz 13,8 proc. wszystkich aktywnych zawodowo seniorów w kraju. Najmniejszy udział odnotowano w województwie opolskim, gdzie mieszka 2,3 proc. pracujących emerytów.



Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim