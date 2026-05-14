Mieszkanie dostanie "etykietę" jak lodówka. Nowe klasy energetyczne (A+ do G) obowiązkowe w ogłoszeniach

Mieszkanie dostanie "etykietę" jak lodówka. Nowe klasy energetyczne (A+ do G) obowiązkowe w ogłoszeniach

14 maja 2026, 16:30
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
kobieta wiadomość zmartwienie szok
Mieszkanie dostanie "etykietę" jak lodówka. Nowe klasy energetyczne (A+ do G) obowiązkowe w ogłoszeniach
Shutterstock

Sprzedajesz lub wynajmujesz nieruchomość? Brak informacji o klasie energetycznej budynku w ogłoszeniu grozi wysoką grzywną. Nowe przepisy wprowadzają unijny standard ośmiu klas - od A+ do G - który drastycznie wpływa na ceny na rynku nieruchomości. Czy Twoja własność nie trafi do grupy "wampirów energetycznych" i jak przygotować się na nadchodzące zmiany?

Budynki pod lupą urzędów i kupujących

Świadectwo charakterystyki energetycznej przestało być martwym przepisem kupowanym tanio w internecie bez weryfikacji. Portale ogłoszeniowe wymagają podania klasy energetycznej (od najwyższej A+ dla budynków dodatnioenergetycznych, przez A dla zeroemisyjnych, aż do G dla tzw. "wampirów energetycznych"). Brak tych danych w ogłoszeniu lub podanie fałszywych informacji grozi mandatem i karą grzywny do 5 000 zł nałożoną przez uprawnione organy.

Nowe klasy energetyczne dla nieruchomości. Od kiedy ruszają rewolucyjne zmiany?

Kluczowe zmiany w przepisach dotyczących efektywności energetycznej nieruchomości zostały podzielone na dwa etapy, z których pierwszy mamy już za sobą. Prawny obowiązek posiadania świadectwa energetycznego przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, a także nakaz podawania jego parametrów w ogłoszeniach, wszedł w życie 28 kwietnia 2023 roku. Przełomowy system graficznych klas od A+ do G - bliźniaczo podobny do etykiet znanych ze sprzętu AGD - wchodzi w życie 29 maja 2026 roku, co wynika bezpośrednio z unijnej dyrektywy EPBD. Warto jednak pamiętać o zasadzie praw nabytych: jeśli posiadasz dokument wystawiony przed tą datą, zachowuje on swoją ważność przez pełne 10 lat, o ile w lokalu nie przeprowadzono remontu zmieniającego jego zużycie energii. Wszystkie nowe certyfikaty, generowane po wejściu w życie nowego rozporządzenia, automatycznie otrzymają już nową, czytelną literę określającą standard budynku.

Klasa "G" - wyrok dla ceny nieruchomości?

Rynek nieruchomości wyraźnie reaguje na zjawisko "ubóstwa energetycznego budynków". Mieszkania w nieocieplonych blokach z wielkiej płyty lub starych kamienicach, które otrzymały najniższą klasę G, są trudnozbywalne. Banki uzależniają marżę kredytu hipotecznego od klasy energetycznej (tzw. zielone hipoteki). Jeśli mieszkanie ma klasę G, kupujący otrzymuje gorsze warunki kredytowe, co zmusza sprzedających do obniżania ceny ofertowej nawet o kilkanaście procent.

Lokatorzy żądają dokumentów przy wynajmie

Najemcy mają pełne prawo żądać wglądu do świadectwa przed podpisaniem umowy. Z dokumentu wynikają realne, prognozowane koszty ogrzewania i zapotrzebowanie na energię. Przy wysokich cenach mediów, paszport energetyczny jest dla lokatorów kluczowy. Właściciele lokali o wysokiej klasie (A+, A, B) uzyskują czynsze wyższe nawet o 20 proc. względem "energetycznych skansenów".

Jak uzyskać certyfikat?

Proces został uszczelniony. Uprawnieni audytorzy muszą dołączać dokumentację fotograficzną oraz dokładne pomiary do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków. Wystawienie certyfikatu "zdalnie", bez rzetelnej analizy lub wizji lokalnej, grozi audytorowi utratą uprawnień zawodowych. Dla właściciela oznacza to koszt dokumentu rzędu 400-1000 zł, ale daje też podstawę do ubiegania się o wysokie dofinansowania na termomodernizację.

Ulga termomodernizacyjna. Jak odliczyć wydatki na wyższą klasę?

Właściciele domów jednorodzinnych, których nieruchomości trafiły do niskich klas (np. E, F lub G), mogą skorzystać ze wsparcia podatkowego. Limit ulgi termomodernizacyjnej wynosi 53 000 zł na każdego współwłaściciela. Odliczeniu podlegają materiały izolacyjne, pompy ciepła, wymiana stolarki, a także koszty wykonania obowiązkowego świadectwa oraz audytu energetycznego. Wydatki te odejmuje się od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym PIT (np. PIT-36, PIT-37).

Parametry klasy energetycznej. Co decyduje o "etykiecie" mieszkania?

O przynależności do danej klasy decyduje wskaźnik EP, czyli roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok), wyliczany na podstawie szczegółowych algorytmów. Podział klas wygląda następująco:

  • Klasa A+ (Budynki dodatnioenergetyczne): Wytwarzają więcej energii z OZE niż zużywają.
  • Klasa A (Budynki zeroemisyjne): Nowoczesne domy pasywne o minimalnym zapotrzebowaniu.
  • Klasy B i C (Standard energooszczędny): Większość nowego budownictwa wielo- i jednorodzinnego.
  • Klasy D i E (Średni standard): Starsze bloki po termomodernizacji, domy z wymienionymi oknami i dociepleniem.
  • Klasy F i G (Wampiry energetyczne): Nieocieplone budynki, stare kamienice, obiekty z przestarzałym ogrzewaniem węglowym, gazowym lub elektrycznym.

Przejście o dwie klasy wyżej (np. z F do D) dzięki ociepleniu ścian i wymianie źródła ciepła potrafi obniżyć rachunki za energię o ponad połowę.

Jak przygotować nieruchomość do wizyty audytora?

Audytor bez twardych dowodów musi przyjąć najgorsze parametry przewidziane dla roku budowy obiektu. Przed jego wizytą przygotuj:

  1. Dokumentację okien i drzwi - faktury lub karty gwarancyjne potwierdzające współczynnik przenikania ciepła (U).
  2. Zdjęcia i dokumentację prac ociepleniowych - certyfikaty użytych materiałów (grubość i rodzaj styropianu/wełny).
  3. Dane techniczne źródła ciepła - tabliczkę znamionową kotła, pompy ciepła lub parametry węzła oraz dokumentację rekuperacji.
  4. Informacje o OZE i oświetleniu - moc instalacji fotowoltaicznej oraz zestawienie energooszczędnego oświetlenia LED.
  5. Rachunki za energię - pomogą audytorowi zweryfikować poprawność przyjętego modelu obliczeniowego.

Czy państwo zmusi nas do remontów? Dyrektywa EPBD a niska klasa energetyczna

Wizja przymusowej termomodernizacji budynków oznaczonych literami F i G wywołuje skrajne emocje. Unijna dyrektywa budynkowa (EPBD) wprowadza mechanizm tzw. minimalnych norm charakterystyki energetycznej (MEPS), jednak nie oznacza to natychmiastowych kar administracyjnych dla właścicieli prywatnych domów. Obowiązek transformacji spoczywa na państwach członkowskich, które muszą stworzyć system zachęt i programów wsparcia. Cel jest jasny: do 2030 roku z unijnego krajobrazu mają zniknąć budynki o najgorszych parametrach. Proces ten będzie realizowany głównie poprzez blokowanie możliwości najmu lokali niespełniających norm oraz uzależnienie prawa do publicznych dotacji od skali obniżenia zużycia energii.

Kto jest zwolniony z obowiązku? Wyjątki od przepisów

Prawo przewiduje zamknięty katalog nieruchomości, które nie muszą posiadać świadectwa charakterystyki energetycznej ani przypisanej klasy. Obowiązek ten ominie właścicieli:

  • Budynków podlegających ochronie na podstawie przepisów o opiece nad zabytkami.
  • Obiektów używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej.
  • Budynków przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię poniżej 50 kWh/(m²·rok).
  • Domów mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku (np. domki letniskowe).
  • Budynków wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m².

Jak sprawdzić certyfikat? Centralny Rejestr chroni przed oszustami

Kupujący oraz najemcy nie muszą wierzyć na słowo danym przedstawionym w ogłoszeniu lub przesłanym w formacie PDF. Każdy legalnie wystawiony dokument musi zostać wpisany przez audytora do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków, prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Baza ta jest publiczna i bezpłatna. Wpisując numer certyfikatu w wyszukiwarkę rządową, można natychmiast zweryfikować datę ważności dokumentu, wyliczony wskaźnik EP, przypisaną klasę oraz sprawdzić, czy wystawca posiadał aktywne uprawnienia zawodowe w dniu generowania paszportu.

Dotacje na wyższą klasę. Gdzie szukać pieniędzy poza ulgą podatkową?

Podniesienie standardu energetycznego budynku z klasy G do poziomu C lub B wymaga nakładów finansowych, które można w znacznej części sfinansować z programów publicznych. Poza ulgą termomodernizacyjną właściciele mają do dyspozycji:

  • Program "Czyste Powietrze" - oferuje najwyższe progi dofinansowania (nawet do 100 proc. kosztów netto) przy realizacji tzw. głębokiej termomodernizacji, która drastycznie podnosi klasę energetyczną domu.
  • Program "Ciepłe Mieszkanie" - skierowany do właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych na wymianę źródła ciepła i stolarki.
  • Premię termomodernizacyjną z BGK - wsparcie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, pozwalające spłacić część kredytu zaciągniętego na ocieplenie bloków.

Klasy energetyczne u notariusza - FAQ - najczęściej zadawane pytania

  1. Czy notariusz odmówi sporządzenia aktu notarialnego bez świadectwa? Nie. Notariusz nie może odmówić przeprowadzenia transakcji sprzedaży, ale ma ustawowy obowiązek odnotować w akcie fakt (lub brak) przekazania świadectwa. W przypadku braku dokumentu, notariusz poucza kupującego o prawie do wykonania świadectwa na koszt sprzedającego.
  2. Czy można zrzec się przekazania świadectwa w umowie? Nie. Zapisy w akcie notarialnym, w których kupujący "zrzeka się roszczeń z tytułu braku świadectwa", są z mocy prawa nieważne. Obowiązek ten ma charakter publicznoprawny. Brak dokumentu przy transakcji naraża zbywcę na karę grzywny.
  3. Czy notariusz zgłasza brak świadectwa do nadzoru budowlanego? Notariusz nie pełni funkcji organu ścigającego, ale Centralny Rejestr Charakterystyki Energetycznej Budynków zbiera informacje o wystawionych dokumentach. Transakcje bez zarejestrowanego numeru certyfikatu mogą podlegać wybiórczym weryfikacjom ze strony uprawnionych organów kontrolnych.
  4. Co jeśli klasa w ogłoszeniu różni się od tej w świadectwie u notariusza? Wprowadzenie w błąd w ogłoszeniu (np. reklamowanie lokalu jako klasa B, gdy świadectwo wskazuje klasę E) daje kupującemu prawo do żądania obniżenia ceny nieruchomości z tytułu rękojmi za wady istotne. Dane wpisane przez notariusza do aktu stanowią kluczowy dowód w sądzie.
  5. Czy przy darowiźnie nieruchomości świadectwo jest potrzebne? Nie. Ustawa jasno precyzuje, że obowiązek przekazania świadectwa dotyczy wyłącznie transakcji odpłatnych - czyli umów sprzedaży oraz najmu. W przypadku nieodpłatnego przekazania własności (np. umowa darowizny w gronie najbliższej rodziny, spadek) notariusz nie ma prawa żądać tego dokumentu.
  6. Czy dla samego mieszkania w bloku trzeba robić osobne świadectwo? Tak, jeśli lokal jest przedmiotem sprzedaży lub najmu. Certyfikat można sporządzić bezpośrednio dla pojedynczego mieszkania. Co ważne, zarządca budynku (spółdzielnia lub wspólnota) ma ustawowy obowiązek nieodpłatnie przekazać właścicielowi lokalu wszelkie dane techniczne bloku niezbędne do wyliczenia klasy energetycznej w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
  7. Jak długo czeka się na dokument i ile jest ważny? Czas oczekiwania na sporządzenie dokumentu przez uprawnionego audytora wynosi zazwyczaj od 2 do 7 dni roboczych od momentu przekazania kompletu danych i wykonania oględzin. Świadectwo jest ważne przez 10 lat, jednak traci ważność wcześniej, jeśli w budynku zostaną przeprowadzone prace budowlane zmieniające jego charakterystykę energetyczną (np. wymiana pieca, docieplenie ścian).
Źródło: INFOR
