Nowe legitymacje emeryta od lipca 2026 r.? Ta zmiana dotyczy milionów, ale nie każdy musi wymieniać dokument

Nowe legitymacje emeryta od lipca 2026 r.? Ta zmiana dotyczy milionów, ale nie każdy musi wymieniać dokument

07 maja 2026, 13:49
Marta Borysiuk
Marta Borysiuk
legitymacja emeryta rencisty zus elektroniczna online wniosek karta mlegitymacja mobywatel
Nowy wzór legitymacji emeryta‑rencisty ma wejść w życie w 2026 roku. Zmiany dotyczą zabezpieczeń, nie praw seniorów.
ShutterStock

Legitymacja emeryta i rencisty, z której korzysta ponad 8 milionów osób, ma się zmienić w lipcu 2026 r. Rząd chce, by dokument był bardziej odporny na fałszerstwa i lepiej rozpoznawalny w codziennym użyciu. Czy to oznacza obowiązkową wymianę? Niekoniecznie. Projekt przewiduje rozwiązanie, które dla wielu może być zaskoczeniem.

Zmiany w legitymacji emeryta-rencisty od lipca 2026 r. - nowy wzór i dodatkowe zabezpieczenia dokumentu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian w przepisach dotyczących legitymacji emeryta‑rencisty. Nowe przepisy mają na celu dostosowanie legitymacji do rosnących wymogów bezpieczeństwa dokumentów publicznych, zwiększając ich wiarygodność i chroniąc przed fałszerstwami. Co ważne, dotychczasowe prawa emerytów i rencistów pozostaną bez mian.

Projekt jest obecnie na etapie opiniowania, a proponowane w nim zmiany mają zacząć obowiązywać od lipca 2026 roku.

Kogo obejmą nowe legitymacje emeryta i rencisty w 2026 roku – miliony świadczeniobiorców i nowe obowiązki ZUS

Projekt oddziałuje przede wszystkim na dwie grupy. Pierwszą z nich jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który odpowiada za wydawanie legitymacji. Wprowadzenie nowego wzoru dokumentu wiąże się z dodatkowymi kosztami po stronie ZUS, wynikającymi z produkcji lepiej zabezpieczonych kart.

Drugą (najliczniejszą grupą) są emeryci i renciści pobierający świadczenia z ZUS. Według danych Zakładu, to około 8,1 mln osób, w tym blisko 270 tys. nowych świadczeniobiorców rocznie, którym po raz pierwszy przyznawane jest świadczenie emerytalne lub rentowe.

Nowa legitymacja emeryta-rencisty 2026 - jak będzie wyglądał dokument po zmianach przepisów

Nowy blankiet legitymacji emeryta-rencisty został zatwierdzony przez Komisję ds. Dokumentów Publicznych przy MSWiA już w grudniu 2024 r. Dokument będzie zawierał nowoczesne zabezpieczenia, w tym laminację, które utrudnią jego podrobienie i zwiększą wiarygodność w bankach, aptekach czy środkach komunikacji.

Okres przejściowy dla legitymacji emeryta-rencisty - do kiedy ZUS będzie wydawał stare wzory dokumentów

Według projektu, dotychczasowy wzór legitymacji emeryta‑rencisty będzie mógł być wydawany jeszcze do 12 lipca 2026 roku. Pozwoli to Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych wykorzystać już zamówione i wyprodukowane dokumenty, a jednocześnie przygotować nowe blankiety spełniające zaktualizowane wymogi bezpieczeństwa.

Czy stare legitymacje emeryta i rencisty zachowają ważność po lipcu 2026 r. - wyjaśniamy zasady

Tak. Wszystkie legitymacje wydane przed wejściem w życie nowego rozporządzenia, a także te wydane w okresie przejściowym, zachowują ważność przez cały okres, na który zostały przyznane. Dopiero osoby, które uzyskają prawo do emerytury lub renty po zakończeniu okresu przejściowego, otrzymają legitymacje w nowym, zmienionym wzorze.

Koszty nowych legitymacji emeryta-rencisty 2026 - ile ZUS wyda na wymianę i zabezpieczenia dokumentów

Wprowadzenie nowego wzoru legitymacji oznacza dodatkowe wydatki dla ZUS. W pierwszym roku koszty wzrosną o ponad 332 tys. zł, w kolejnym sięgną ok. 450 tys. zł, a w następnych latach będą stopniowo rosły – do ok. 487 tys. zł w 2035 r.

Łącznie w ciągu 10 lat ZUS może przeznaczyć na nowe legitymacje blisko 4,6 mln zł. Głównym powodem wzrostu kosztów jest cena dokumentu: nowa, lepiej zabezpieczona karta kosztuje 2,24 zł, podczas gdy obecna wersja to ok. 1,05 zł za sztukę.

Tak ma wyglądać legitymacja emeryta-rencisty po 12 lipca 2026 r.

wzór legitymacji emeryta-rencisty po 12 lipca 2026 r.

Materiały prasowe

Legitymacja emeryta-rencisty 2026 - jakie daje ulgi, zniżki i uprawnienia w NFZ, komunikacji i sanatoriach

Przypomnijmy, legitymacja emeryta-rencisty to oficjalny dokument wydawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który potwierdza pobieranie emerytury, renty albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Może być dostępna zarówno w wersji cyfrowej – jako mLegitymacja w aplikacji mobilnej – jak i w tradycyjnej formie plastikowej karty (w 2026 r. tylko na wniosek).

Dokument ten służy m.in. do potwierdzania prawa do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Umożliwia także skorzystanie z ulg i przywilejów, takich jak zniżki na przejazdy komunikacją miejską i koleją czy zwolnienie z opłat abonamentowych RTV.

Posiadacze legitymacji mogą liczyć również na preferencyjne warunki w sanatoriach, uzdrowiskach oraz wybranych instytucjach kultury. O jej wydanie mogą wystąpić osoby, którym przyznano świadczenie emerytalne, rentowe albo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – po złożeniu wymaganych wniosków i dokumentów w ZUS.

mLegitymacja emeryta-rencisty w aplikacji mObywatel - jak działa cyfrowa wersja dokumentu w 2026 r.

Od początku 2023 r. legitymacja emeryta-rencisty funkcjonuje w dwóch wersjach: jako klasyczna karta plastikowa oraz w wariancie cyfrowym, tj. mLegitymacja. Elektroniczny dokument przyznawany jest z urzędu i można go aktywować w aplikacji mObywatel.

Nowe rozporządzenie ma obowiązywać 14 dni po jego opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Podstawa prawna

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji emeryta-rencisty (nr z wykazu 93) - projekt na etapie opiniowania

Źródło: INFOR
Prawo
Wystarczy wysłać pismo do Poczty Polskiej, by przestać płacić abonament RTV? Sąd: formularz z rozporządzenia dot. wyrejestrowania odbiorników wykracza poza delegację ustawową
07 maja 2026

Wyrokiem z 25 marca 2026 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił postanowienie Poczty Polskiej podtrzymujące zapłatę zaległych opłat abonamentowych przez obywatela (abonenta). Ów obywatel bronił się tym, że wysłał pismo do Poczty Polskiej, w którym wnioskował o wyrejestrowanie odbiornika. Poczta argumentowała, że powinien to zrobić na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji. Jednak WSA w uzasadnieniu tego wyroku (powołując się też na orzeczenie NSA) uznał, że wprowadzenie formularza wyrejestrowania w rozporządzeniu wykracza poza delegację ustawową. Zaś – zdaniem sądu – Poczta Polska po otrzymaniu oświadczenia o wyrejestrowanie odbiornika w zwykłym piśmie powinna „poczynić stosowne czynności w zakresie wyjaśnienia istotnych w sprawie okoliczności”. Czyli zawiadomić zobowiązanego o przyjęciu tego oświadczenia i następnie wyrejestrować daną osobę albo przesłać stosowny formularz do wypełnienia i odesłania albo złożenia w placówce pocztowej.
Ojciec nie odrzucił spadku w imieniu syna. Niepełnosprawność nie usprawiedliwia uchybienia terminowi?
07 maja 2026

Ojciec jest osobą z niepełnosprawnością. Nie udało mu się jednak przywrócić terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka. Teraz sprawą zajmie się Sąd Najwyższy. Skargę w imieniu ojca złożył Rzecznik Praw Obywatelskich.
7 maja wystartowała rejestracja w wykazie podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych - jest instrukcja wpisu
07 maja 2026

Właśnie od teraz można już dokonywać wpisu do Wykazu podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych (w skrócie: Wykaz KSC). Trzeba jednak samemu zidentyfikować, czy podlega się pod regulacje krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Rząd opublikował instrukcję, jak dokonać wpisu.
Referendum: pytanie do Polaków w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Prezydent Karol Nawrocki zgłasza wniosek o referendum
07 maja 2026

Referendum: jak brzmi pytanie do Polaków w sprawie unijnej polityki klimatycznej? Prezydent Karol Nawrocki zgłasza wniosek o referendum. W przeprowadzeniu ogólnopolskiego referendum zdecyduje Senat RP. Kiedy miałoby się odbyć głosowanie w referendum?

Od 3 czerwca 2026 r. kierowcy nie pozbędą się już punktów karnych – rząd zmienia przepisy „szybkim” rozporządzeniem
07 maja 2026

Od 3 czerwca 2026 r. zredukowanie liczby punktów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego popełnione przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem – jeżeli wejdzie w życie projekt nowego rozporządzenia rządowego (autorstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) – nie będzie już możliwe na dotychczasowych zasadach. Dzięki szkoleniu (tzw. kursowi reedukacyjnemu), kierowcy będą mogli „pozbyć się” (i tym samym – zmniejszyć ryzyko utraty prawa jazdy) już tylko punktów karnych za niektóre, ściśle określone naruszenia.
Świadek w sądzie - jak się poruszać, jak się zachować na sali rozpraw, co należy mówić?
06 maja 2026

Zanim świadek zostanie wezwany do składania zeznań, musi dotrzeć pod salę rozpraw. Czego można się spodziewać w budynku sądu i w jaki sposób można się zorientować, ile czasu będzie trzeba w nim spędzić?
Niepełnosprawność 05-R w 2026 roku. Do czego uprawnia orzeczenie? [Przykłady]
06 maja 2026

Symbol przyczyny niepełnosprawności 05-R jest jednym z ważnych elementów orzeczenia. Co oznacza? Czy daje prawo do szczególnych ulg i świadczeń? Na jaką pomoc mogą w 2026 roku liczyć osoby z niepełnosprawnością ruchu? Odpowiadamy na ważne pytania.
NFZ jednak płaci więcej, niż zapowiadał, ale to nadal za mało. Którzy pacjenci odczują ograniczenia w dostępie do badań?
06 maja 2026

Zmiany w zakresie finansowania przez NFZ świadczeń realizowanych ponad limit kontraktu nie są tak drastyczne, jak pierwotnie zapowiadano. To jednak nie oznacza, że pacjenci ich nie odczują. Choć celem jest wyeliminowanie nieprawidłowości, to jednak jednocześnie pogarsza się dostęp pacjentów do badań diagnostycznych.

Pomoc społeczna pochłonie zasiłki rodzinne. Wielka zmiana systemowa. Mniejsza w zasiłku celowym
06 maja 2026

Zmiany wynikają z projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Pierwsze dwie nowości w przepisach dotyczą zasiłku celowego, a trzecia zasiłków rodzinnych. Nowelizacja przepisów o zasiłkach rodzinnych - jeżeli zapowiedzi przedstawicieli rządu zostaną zrealizowane i wejdzie ona w życie - jest ważniejsza, gdyż oznacza pośrednie podniesienie progów dochodowych więc ją omawiam na początku artykułu. Dziś zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku niepełnosprawności dziecka limit podniesiony jest do 764 zł. To kwoty w praktyce poniżej minimum socjalnego. Po nowelizacji zastosowanie miałyby limity z systemu pomocy społecznej: od 1 stycznia 2025 r. kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej wynoszą 1010 zł, a dla osoby w rodzinie – 823 zł.
Nabycie spadku - dwie możliwości dziedziczenia, dwa sposoby potwierdzenia praw
06 maja 2026

Śmierć bliskiej osoby powoduje potrzebę uporządkowania spraw związanych z jej odejściem. Dobrze jest zająć się tą kwestią w możliwie nieodległym terminie, w szczególności gdy zmarła osoba prowadziła jakąś działalność gospodarczą. Jakie są możliwości nabycia spadku i w jaki sposób dopełnić formalności?
