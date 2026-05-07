Legitymacja emeryta i rencisty, z której korzysta ponad 8 milionów osób, ma się zmienić w lipcu 2026 r. Rząd chce, by dokument był bardziej odporny na fałszerstwa i lepiej rozpoznawalny w codziennym użyciu. Czy to oznacza obowiązkową wymianę? Niekoniecznie. Projekt przewiduje rozwiązanie, które dla wielu może być zaskoczeniem.

rozwiń >

Zmiany w legitymacji emeryta-rencisty od lipca 2026 r. - nowy wzór i dodatkowe zabezpieczenia dokumentu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian w przepisach dotyczących legitymacji emeryta‑rencisty. Nowe przepisy mają na celu dostosowanie legitymacji do rosnących wymogów bezpieczeństwa dokumentów publicznych, zwiększając ich wiarygodność i chroniąc przed fałszerstwami. Co ważne, dotychczasowe prawa emerytów i rencistów pozostaną bez mian.

REKLAMA

REKLAMA

Projekt jest obecnie na etapie opiniowania, a proponowane w nim zmiany mają zacząć obowiązywać od lipca 2026 roku.

Kogo obejmą nowe legitymacje emeryta i rencisty w 2026 roku – miliony świadczeniobiorców i nowe obowiązki ZUS

Projekt oddziałuje przede wszystkim na dwie grupy. Pierwszą z nich jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który odpowiada za wydawanie legitymacji. Wprowadzenie nowego wzoru dokumentu wiąże się z dodatkowymi kosztami po stronie ZUS, wynikającymi z produkcji lepiej zabezpieczonych kart.

Drugą (najliczniejszą grupą) są emeryci i renciści pobierający świadczenia z ZUS. Według danych Zakładu, to około 8,1 mln osób, w tym blisko 270 tys. nowych świadczeniobiorców rocznie, którym po raz pierwszy przyznawane jest świadczenie emerytalne lub rentowe.

REKLAMA

Nowa legitymacja emeryta-rencisty 2026 - jak będzie wyglądał dokument po zmianach przepisów

Nowy blankiet legitymacji emeryta-rencisty został zatwierdzony przez Komisję ds. Dokumentów Publicznych przy MSWiA już w grudniu 2024 r. Dokument będzie zawierał nowoczesne zabezpieczenia, w tym laminację, które utrudnią jego podrobienie i zwiększą wiarygodność w bankach, aptekach czy środkach komunikacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Okres przejściowy dla legitymacji emeryta-rencisty - do kiedy ZUS będzie wydawał stare wzory dokumentów

Według projektu, dotychczasowy wzór legitymacji emeryta‑rencisty będzie mógł być wydawany jeszcze do 12 lipca 2026 roku. Pozwoli to Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych wykorzystać już zamówione i wyprodukowane dokumenty, a jednocześnie przygotować nowe blankiety spełniające zaktualizowane wymogi bezpieczeństwa.

Czy stare legitymacje emeryta i rencisty zachowają ważność po lipcu 2026 r. - wyjaśniamy zasady

Tak. Wszystkie legitymacje wydane przed wejściem w życie nowego rozporządzenia, a także te wydane w okresie przejściowym, zachowują ważność przez cały okres, na który zostały przyznane. Dopiero osoby, które uzyskają prawo do emerytury lub renty po zakończeniu okresu przejściowego, otrzymają legitymacje w nowym, zmienionym wzorze.

Koszty nowych legitymacji emeryta-rencisty 2026 - ile ZUS wyda na wymianę i zabezpieczenia dokumentów

Wprowadzenie nowego wzoru legitymacji oznacza dodatkowe wydatki dla ZUS. W pierwszym roku koszty wzrosną o ponad 332 tys. zł, w kolejnym sięgną ok. 450 tys. zł, a w następnych latach będą stopniowo rosły – do ok. 487 tys. zł w 2035 r.

Łącznie w ciągu 10 lat ZUS może przeznaczyć na nowe legitymacje blisko 4,6 mln zł. Głównym powodem wzrostu kosztów jest cena dokumentu: nowa, lepiej zabezpieczona karta kosztuje 2,24 zł, podczas gdy obecna wersja to ok. 1,05 zł za sztukę.

Tak ma wyglądać legitymacja emeryta-rencisty po 12 lipca 2026 r.

wzór legitymacji emeryta-rencisty po 12 lipca 2026 r. wzór legitymacji emeryta-rencisty po 12 lipca 2026 r. Materiały prasowe

Legitymacja emeryta-rencisty 2026 - jakie daje ulgi, zniżki i uprawnienia w NFZ, komunikacji i sanatoriach

Przypomnijmy, legitymacja emeryta-rencisty to oficjalny dokument wydawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który potwierdza pobieranie emerytury, renty albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Może być dostępna zarówno w wersji cyfrowej – jako mLegitymacja w aplikacji mobilnej – jak i w tradycyjnej formie plastikowej karty (w 2026 r. tylko na wniosek).

Dokument ten służy m.in. do potwierdzania prawa do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Umożliwia także skorzystanie z ulg i przywilejów, takich jak zniżki na przejazdy komunikacją miejską i koleją czy zwolnienie z opłat abonamentowych RTV.

Posiadacze legitymacji mogą liczyć również na preferencyjne warunki w sanatoriach, uzdrowiskach oraz wybranych instytucjach kultury. O jej wydanie mogą wystąpić osoby, którym przyznano świadczenie emerytalne, rentowe albo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – po złożeniu wymaganych wniosków i dokumentów w ZUS.

mLegitymacja emeryta-rencisty w aplikacji mObywatel - jak działa cyfrowa wersja dokumentu w 2026 r.

Od początku 2023 r. legitymacja emeryta-rencisty funkcjonuje w dwóch wersjach: jako klasyczna karta plastikowa oraz w wariancie cyfrowym, tj. mLegitymacja. Elektroniczny dokument przyznawany jest z urzędu i można go aktywować w aplikacji mObywatel.

Nowe rozporządzenie ma obowiązywać 14 dni po jego opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.