Wzór z ZUS: Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające. Przykład. Krok po kroku [Zrzuty ekranu z PUE-ZUS, 2024 r. i w 2025 r.]

W artykule zrzuty ekranu z PUE ZUS jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające. Jak wypełnić wniosek. Krok po kroku ….

Wniosek o świadczenie wspierające składa się wyłącznie elektronicznie. Inaczej niż w przypadku wniosku o decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w której ustala się w punktach poziom potrzeby wsparcia osoby z niepełnosprawnością. DO WZON można wysłać tradycyjny wniosek „na papierze”.

WAŻNE! Nie musisz załączać do wniosku o świadczenie wspierające do ZUS ww. decyzji WZON. ZUS ją otrzyma swoimi kanałami od WZON.

Krok wstępny – zapoznajesz się z poniższym komunikatem ZUS

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek, przygotuj numer decyzji wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w której ustalono w punktach poziom potrzeby wsparcia osoby z niepełnosprawnością. Nie musisz załączać do wniosku o świadczenie wspierające skanu tej decyzji. Dane potrzebne do rozpatrzenia wniosku pobierzemy sami z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN).

Wniosek o świadczenie wspierające złóż do ZUS dopiero, jak otrzymasz ostateczną decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności z liczbą punktów i okresem, na jaki Ci przysługują. Aby uzyskać taką decyzję, złóż wniosek do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (według miejsca zamieszkania).

Jeśli składasz wniosek w imieniu osoby z niepełnosprawnością, przygotuj:

pełnomocnictwo , jeśli jesteś jej pełnomocnikiem. Osoba z niepełnosprawnością, która udziela Ci pełnomocnictwa, musi je podpisać własnoręcznie. Wzór pełnomocnictwa możesz pobrać z naszej strony internetowej. Wypełnione i podpisane przez osobę z niepełnosprawnością pełnomocnictwo załącz do wniosku jako skan albo zdjęcie. Do wniosku możesz również dołączyć pełnomocnictwo sporządzone przez notariusza;

dokument potwierdzający, że jesteś jej przedstawicielem ustawowym, np. orzeczenie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego. Dokument załącz jako skan albo zdjęcie.

Pliki dołącz w ostatnim kroku kreatora. Dopuszczalne formaty to: PDF, JPG, PNG. Waga każdego z nich nie może przekroczyć 5 MB, a wszystkie załączone pliki nie powinny ważyć więcej niż 10 MB.

Wniosek nie zapisuje się automatycznie. Jeśli chcesz przerwać jego wypełnianie, możesz go zapisać. Zapisany przez Ciebie wniosek znajdziesz w zakładce Lista dokumentów lub Dokumenty robocze i w każdej chwili możesz do niego wrócić poprzez wybór opcji Edytuj.



Gdy wypełnisz i zapiszesz wniosek (wraz z ewentualnymi załącznikami), wyślij go przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Ten komunikat jest w takiej postaci:

Informacje wstępne INFOR

Krok wstępny – zapoznajesz się z poniższym komunikatem ZUS i wybierasz odpowiednią opcję

My zaznaczamy opcję 3 "składam wniosek samodzielnie":

grafika INFOR

I przechodzimy do wypełnienia wniosku o świadczenie wspierające:

Krok 1 – wypełniasz wniosek o świadczenie wspierające

Krok 1 INFOR

Krok 2 - numer decyzji ustalającej poziom wsparcia (punkty)

Tu podajesz numer tej decyzji:

Krok 2a Infor.pl

Krok 2b INFOR

Krok 3 - podanie numeru konta

Tu wskazujesz numer konta bankowego, na który wpłynie świadczenie wspierające:

Krok 3 Infor.pl

Krok 4 - wysłanie wniosku

Najpierw musimy złożyć oświadczenia:

Krok 4 - oświadczenia Infor.pl

Krok 4 - wysłanie wniosku

I ostatnim etapem jest podpisanie wniosku profilem zaufanym.