Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Renta » ZUS: Wdowa z rentą rodzinną po mężu bez szans na ten dodatek - 689,17 zł miesięcznie od 1 marca 2026 r.

ZUS: Wdowa z rentą rodzinną po mężu bez szans na ten dodatek - 689,17 zł miesięcznie od 1 marca 2026 r.

12 kwietnia 2026, 10:30
oprac. Paweł Huczko
ZUS: Wdowa z rentą rodzinną po mężu nie otrzyma tego dodatku do emerytury - 689,17 zł co miesiąc od 1 marca
Osoby, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym rodzicu i oboje rodzice nie żyją (albo zmarła im tylko matka a ojciec jest nieznany), mogą ubiegać się w ZUS o dodatek dla sierot zupełnych. Dodatek ten nie przysługuje wdowom, które pobierają rentę rodzinną po mężu - informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim. I objaśnia dlaczego.

Dodatek dla sierot zupełnych tylko do renty rodzinnej

Dodatek sierocy nie jest świadczeniem samoistnym. Prawo do niego przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej do renty rodzinnej lub jej części po zmarłym rodzicu i faktycznie pobierającej to świadczenie. Wypłacany jest tylko przy rencie rodzinnej i żadnym innym świadczeniu.
Warto też wiedzieć, że prawo do tego dodatku mają również osoby mieszkające w rodzinie zastępczej. A zatem fakt przebywania sieroty zupełnej w rodzinie zastępczej nie stanowi żadnej przeszkody w przyznaniu dodatku sierocego.

ZUS informuje: Dodatku sierocego nie otrzyma wdowa, które pobiera rentę rodzinną po zmarłym mężu

- Co prawda dodatek sierocy można otrzymać bez względu na wiek osoby uprawnionej do renty rodzinnej, ale to nie oznacza, że wdowy, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym mężu, mają do niego prawo. Tak nie jest. Bez względu na wiek prawo do dodatku mają osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia – wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim.

Aktualna wysokość dodatku sierocego

Wysokość dodatku zmienia się co roku wraz z waloryzacją świadczeń. Od 1 marca 2026 r. dodatek sierocy do renty rodzinnej wynosi 689,17 zł miesięcznie (do końca lutego 2026 r. wynosił 654,48 zł). W sytuacji, gdy do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba będąca sierotą zupełną, to każdej z tych osób przysługuje pełna kwota dodatku dla sieroty zupełnej.

Dodatek sierocy można uzyskać tylko na wniosek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przyznaje dodatku dla sieroty zupełnej z urzędu. Trzeba złożyć wniosek (druk ERRD) i dołączyć do niego dokumenty stwierdzające daty zgonu rodziców. Jeśli ojciec jest nieznany, to należy dołączyć dokument  stwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Źródło: ZUS
Prawo
Dłuższa majówka w 2026 r. – od 1 do 6 maja, a dla niektórych nawet do 10 maja. Kto może liczyć na wydłużony majowy odpoczynek?
12 kwi 2026

W związku z korzystnym układem w kalendarzu dni ustawowo wolnych od pracy, weekendu i egzaminów maturalnych – na wydłużoną majówkę w 2026 r., mogą liczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy w tym roku nie przystępują do egzaminu maturalnego. To łącznie może dać im nawet 6 lub 10 dni wolnego, które będą mogli przeznaczyć na majowy odpoczynek.
Wybory na Węgrzech. Kim jest Peter Magyar?
12 kwi 2026

Peter Magyar, przewodniczący prowadzącej w sondażach partii TISZA, w ostatnich dwóch latach wyrósł na lidera węgierskiej opozycji i polityka, który w wyborach w niedzielę może odsunąć od władzy rządzącego od 16 lat premiera Viktora Orbana i jego partię Fidesz, do której kiedyś sam należał.
Wybory na Węgrzech. Kim jest Viktor Orban?
12 kwi 2026

Viktor Orban, najdłużej urzędujący premier w historii Węgier, rozpoczął polityczną karierę od głośnego wezwania w 1989 roku do opuszczenia kraju przez wojska sowieckie. Później, już jako szef rządu, ogłosił sprzeciw wobec „liberalnej demokracji”, stając się rzecznikiem jej „nieliberalnej” wersji.
PIE: kondycja gospodarki może przesądzić o wyniku wyborów na Węgrzech
11 kwi 2026

Pogarszająca się kondycja gospodarki może przesądzić o wyniku wyborów parlamentarnych na Węgrzech zaplanowanych na niedzielę, 12 kwietnia – ocenia Polski Instytut Ekonomiczny. Kraj zmaga się m.in. z niskim wzrostem gospodarczym i najwyższą inflacją w UE.

Rozszerzenie systemu kaucyjnego na kartony, ze względu na „niepokojący trend rynkowy wśród dużych producentów napojów” – jeszcze w 2026 r. będziemy zanosić do automatu kaucyjnego również kartony po mleku, sokach i innych napojach?
12 kwi 2026

Po wejściu w życie systemu kaucyjnego w październiku 2025 r., na rynku napojów zaczęto obserwować „niepokojący trend, polegający na ucieczce z systemu kaucyjnego poprzez zmianę stosowanych opakowań na napoje objętych systemem kaucyjnym na opakowania na napoje, które nie są nim objęte, zwłaszcza na tzw. opakowania kartonowe”, które tak naprawdę nie są wykonane wyłącznie z kartonu, a stanowią – „opakowania wielowarstwowe, składające się z połączenia warstw papieru, polietylenu (tworzywa sztucznego) i aluminium”, których recykling jest znacznie utrudniony. W powyższej sprawie, do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zwrócił się jeden z posłów. Znamy już odpowiedź resortu w kwestii objęcia system kaucyjnym opakowań kartonowych jeszcze w 2026 r.
ZUS czasem musi sprawdzić czy emeryt (rencista) jeszcze żyje. Na to pismo z urzędu warto odpowiedzieć i wypełnić nadesłany formularz
11 kwi 2026

Dostałeś z ZUS-u prośbę o potwierdzenie, że żyjesz? Jeśli tak, to lepiej na nie odpowiedz, bo od tego zależy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie nadal wypłacał Ci emeryturę lub rentę.
Świadczenie wspierające, pielęgnacyjne i przedemerytalne. Sąd: Jest luka w przepisach
10 kwi 2026

Przedłużające się postępowanie przed wojewódzkim zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności w znaczący sposób wpływają też na sytuację opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Gdy ZUS przyzna świadczenie wspierające z wyrównaniem, to trzeba zwrócić pobierane w tym czasie świadczenie pielęgnacyjne. A jeśli opiekun chce otrzymywać świadczenie przedemerytalne, to nie zdąży zarejestrować się w urzędzie pracy.
Dłużnicy alimentacyjni apelują o zmianę przepisów. Czy MRPiPS zrezygnuje z sankcji polegającej na zatrzymaniu prawa jazdy?
11 kwi 2026

Czy dłużnicy alimentacyjny są w Polsce poddawani opresji? Do MRPiPS trafiła petycja, której autor wskazuje, że tak jest i domaga się wprowadzenia konkretnych zmian. Co na to resort rodziny? Znamy już treść odpowiedzi.

Bon leczniczy zamiast 13. i 14. emerytury? Jest stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
10 kwi 2026

Czy to ostatnie wypłaty 13 i 14 emerytury? Tak można by wnioskować z informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej, w których wskazuje się, że rządzący rozważają zamianę tych świadczeń na bon leczniczy. Czy takie rozwiązanie mogłoby poprawić sytuację seniorów?
Blisko 300 gmin bez usług opiekuńczych. Reforma pomocy społecznej ma to zmienić [WYWIAD]
10 kwi 2026

Projekt reformy pomocy społecznej kładzie nacisk na rozwój mieszkalnictwa wspomaganego, które już dzisiaj może być alternatywą dla pobytu w DPS – poinformowała PAP wiceminister rodziny Katarzyna Nowakowska. Dodała, że wciąż prawie 300 gmin w ogóle nie realizuje usług opiekuńczych.
