Renta wdowia ZER MSWiA. Zasady, warunki i wnioski

ZER MSWiA informuje o nowych zasadach dotyczących tzw. renty wdowiej, które obowiązują od 2025 roku. Świadczenie umożliwia łączenie renty rodzinnej po zmarłym małżonku z własnym świadczeniem emerytalnym lub rentowym. Sprawdź, kto może skorzystać, jak złożyć wniosek i jakie są limity wypłacanych kwot.

W 2025 roku wprowadzono przepisy dotyczące tzw. renty wdowiej, które pozwalają na łączenie renty rodzinnej z własnym świadczeniem emerytalnym lub rentowym. Zgodnie z nowymi regulacjami, osoby spełniające określone warunki będą mogły pobierać świadczenie wdowiej już od 1 lipca 2025 r. Dzięki tej zmianie, wdowy i wdowcy zyskają możliwość wyboru najbardziej korzystnego wariantu świadczenia. Warto zapoznać się z zasadami dotyczącymi przyznawania renty, jej wysokości, a także procedurą składania wniosków, by móc skorzystać z nowego rozwiązania w odpowiednim terminie.

Nowe przepisy dotyczące renty wdowiej od 2025 r. ZER MSWiA informuje

1 stycznia 2025 r. weszły w życie przepisy o rencie wdowiej. Pozwalają one na pobieranie od 1 lipca 2025 r. renty rodzinnej po zmarłym małżonku oraz „własnego” świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z wyborem wdowy lub wdowca.

Jakie świadczenia można wybrać w ramach renty wdowiej? Wybór oznacza możliwość wypłaty odpowiednio:

100% renty rodzinnej oraz 15% „własnego” świadczenia, albo

100% „własnego” świadczenia oraz 15% renty rodzinnej.

Wypłata renty rodzinnej w zbiegu z „własnym” świadczeniem nastąpi od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej jednak niż od 1 lipca 2025 r. Aby świadczenia mogły być wypłacane od 1 lipca 2025 r., wniosek należy złożyć najpóźniej do 31 lipca 2025 r.

Co zaliczamy do renty rodzinnej?

Pod pojęciem renty rodzinnej należy rozumieć również:

policyjną rentę rodzinną,

wojskową rentę rodzinną,

rolniczą rentę rodzinną.

Czym jest „własne” świadczenie?

„Własne” świadczenie oznacza posiadanie prawa do co najmniej jednego z poniższych świadczeń:

emerytury policyjnej,

policyjnej renty inwalidzkiej,

emerytury wojskowej,

wojskowej renty inwalidzkiej,

emerytury powszechnej,

emerytury rolniczej,

emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin,

zasiłku przedemerytalnego,

świadczenia przedemerytalnego,

emerytury pomostowej,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

renty z tytułu niezdolności do pracy z systemu powszechnego, w tym renty szkoleniowej,

renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,

renty rolniczej szkoleniowej,

renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin,

specjalnej emerytury lub renty przyznanej przez Prezesa Rady Ministrów,

świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać rentę wdowią?

Prawo do wypłaty renty rodzinnej w zbiegu z „własnym” świadczeniem przysługuje, jeżeli wdowa lub wdowiec spełniają łącznie następujące warunki:

osiągnęli powszechny wiek emerytalny (co najmniej 60 lat kobieta lub 65 lat mężczyzna),

pozostawali we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka,

nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed osiągnięciem 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna),

nie zawarli nowego związku małżeńskiego.

Jaka jest maksymalna wysokość świadczeń?

Suma świadczeń wypłacanych w zbiegu z rentą rodzinną nie może przekraczać trzykrotności najniższej emerytury, tj. obecnie 5 342,88 zł. Od 1 marca 2025 r. kwota ta ulegnie zmianie ze względu na waloryzację świadczeń.

Jeśli suma świadczeń przekroczy limit, jedno ze świadczeń zostanie pomniejszone o kwotę tego przekroczenia. W przypadku, gdy jedno ze świadczeń jest wyższe od kwoty limitu, renta wdowia nie będzie przysługiwać.

Sprawdź, czy spełniasz warunki – ankieta i kalkulator

Aby sprawdzić, czy od 1 lipca 2025 r. spełnione są warunki do przyznania tzw. renty wdowiej, można

wypełnić anionową ankietę zamieszczoną na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS): https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/ankieta-renta-wdowia;

skorzystać także z Kalkulatora łączenia świadczeń z rentą rodzinną (tzw. rentą wdowią) – link: https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/kalkulator-renty-wdowiej.

Na podstawie wprowadzonych danych o przysługujących świadczeniach i dodatkach do świadczeń, obliczone będą wszystkie możliwe warianty zbiegu świadczeń i wyróżniony będzie wariant najkorzystniejszy. Przy czym wstępne wyniki w kalkulatorze to wartości szacunkowe i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Gdzie złożyć wniosek o rentę wdowią ZER MSWiA?

Jest dowolność. Jeśli wdowa lub wdowiec posiada uprawnienia do świadczeń emerytalno-rentowych w różnych organach, to wniosek o zbieg świadczeń może złożyć w wybranej przez siebie instytucji, w której ma ustalone prawo do tych świadczeń.

Przykład: Jeżeli posiadam uprawnienia do świadczeń w ZUS i w ZER MSWiA, to wniosek mogę złożyć w ZUS albo w ZER MSWiA. Wniosek należy złożyć tylko w jednym organie, ponieważ po otrzymaniu wniosku instytucje te wymienią się już danymi celem uzyskania niezbędnych informacji do wydania decyzji o prawie lub braku prawa do zbiegu świadczeń w ramach renty wdowiej.

Jeśli prawo do renty rodzinnej oraz do „własnego” świadczenia jest już ustalone, to do wniosku nie muszą być dołączane żadne dokumenty. Natomiast, jeśli nie został jeszcze złożony wniosek o przyznanie renty rodzinnej albo wniosek o przyznanie „własnego” świadczenia, to powinien być złożony razem z wnioskiem o zbieg świadczeń, ale już we właściwej instytucji, czyli w tej, w której ubiegamy się o przyznanie renty rodzinnej lub „własnego” świadczenia.

Wniosek do ZER MSWiA. Formularz wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń dostępny jest:

na stronie internetowej ZER MSWiA, w zakładce Załatw sprawę (link)www.gov.pl/zermswia/renta-wdowia

we wszystkich Punktach Obsługi Klienta (POK) - ich adresy podane są na stronie internetowej Zakładu, w zakładce Kontakt (link) https://www.gov.pl/web/zermswia/punkty-obslugi-klienta.

Wniosek o rentę wdowią do ZER MSWiA można złożyć:

w Punktach Obsługi Klienta osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika lub osoby sprawującej faktyczną opiekę,

przesłać na adres ZER MSWiA (ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa), za pośrednictwem przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie doręczania przesyłek,

za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ZER MSWiA – ePUAP, podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

za pośrednictwem systemu e-Doręczeń na adres skrzynki: AE:PL-79814-51213-DIJVJ-17.

Więcej szczegółów o rencie wdowiej ZER MSWiA

Szczegółowe informacje na temat łączenia świadczeń, w ramach tzw. renty wdowiej, zamieszczone są na stronie internetowej ZER MSWiA w zakładce Aktualności: https://www.gov.pl/web/zermswia/zbieg-renty-rodzinnej-z-wlasnym-swiadczeniem. W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z ZER MSWiA za pośrednictwem:

Infolinii, tel. 47 725 88 88 lub 0 47 725 88 88,

maila: klient@zer.mswia.gov.pl

Punktów Obsługi Klienta.

Uwaga! Osoby otrzymujące świadczenia z Wojskowych Biur Emerytalnych oraz Biura Emerytalnego Służby Więziennej znajdą stosowne informacje na stronach internetowych tych biur.