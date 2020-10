Sanatorium z ZUS - wyjazdy wstrzymane do odwołania

ZUS apeluje, by klienci posiadający zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą, która ma się rozpocząć po 24 października 2020 r., zostali w domu. Wyjazdy do sanatoriów są wstrzymane do odwołania poza jednym wyjątkiem.