Spowiedź a tzw. rozwód kościelny (pytania i odpowiedzi)

Zatajony grzech a ważność małżeństwa kościelnego

Przed zawarciem małżeństwa nupturienci przystępują do sakramentu spowiedzi św., a w czasie zawierania małżeńskiego związku przystępują do komunii św. A co w sytuacji, gdy przykładowo jeden z przyszłych małżonków zataja swój grzech czy grzechy? Czy ma to jakiś wpływ na ważność małżeństwa?

Nie do końca. Natomiast kilka razy spotkałam się właśnie z podniesioną kwestią: czy małżeństwo zostało zawarte na sposób ważny, gdy został zatajony grzech. Pytanie bardzo ogólnikowe, podczas gdy sam Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK) czyni rozróżnienie pomiędzy grzechem ciężkim a lekkim. Nie wchodząc w kwestie senso stricto religijno-moralne, odnieśmy się tylko do materii prawnej. I tak, zachęca się do spowiedzi z grzechów powszednich, natomiast przypomina się o obowiązku wyspowiadania się z grzechów ciężkich przynajmniej raz w roku. Zatem skoncentrujmy się na tej ostatniej sytuacji, gdy np. jeden z przyszłych małżonków zataja swój grzech ciężki. Mimo takiej sytuacji mowy nie ma o ewentualnej nieważności małżeństwa. Natomiast pośrednio sięgamy do jednego z tytułów prawnych, a to w postaci podstępu, który to tytuł już taką możliwość daje.





Wyobraźmy sobie bowiem sytuację, iż dana okoliczność podchodząca pod ciężki grzech zostaje nie tylko pominięta podczas spowiedzi św., to – jak już powiedzieliśmy powyżej – nie spowoduje nieważności małżeństwa. Gdy jednak ów ciężki grzech stanowi także naruszenie prawa na przykład popełnienie jakiegoś przestępstwa i zostaje on zatajony, aby wyłudzić zgodę na ślub, to tylko ten ostatni fakt można zakwalifikować do przyczyny, na podstawie której można rozpatrywać ewentualną nieważność małżeństwa. „Można” - gdyż to czy faktycznie zaistniał podstęp, to pokaże i wykaże już cały proces.

Kapłan świadkiem procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Nieważność małżeństwa kościelnego, musi zostać poparta odpowiednimi dowodami, środkami dowodowymi. Wśród nich KPK wymienia świadków. Czy istnieje możliwość powołania na świadka kapłana?

I tak, i nie, bowiem, gdy kapłan uzyskał wiedzę na dany temat, który winien zostać poruszony w kościelnym procesie, podczas spowiedzi św., to jest on związany obowiązkiem zachowania tajemnicy spowiedzi. Natomiast, gdy jego wiedza nie pochodzi ze spowiedzi – to jak najbardziej. Trzeba jednak rozważyć i wziąć pod uwagę, aby czasem nie pojawiło się podejrzenie, zarzut – właśnie – złamania owej tajemnicy, gdyż jest to związane z poważnymi prawnymi konsekwencjami dla spowiednika.

Przyjęcie komunii św. a grzech ciężki

Co w sytuacji przyjęcia komunii św. w stanie ciężkiego grzechu?

Gdy przyjmie się komunię św. w stanie ciężkiego grzechu, to małżeństwo jest ważne, komunia św. zostaje przyjęta na sposób niegodziwy. Inaczej natomiast sytuacja wygląda, gdy w tzw. ostatnim momencie strona ta reflektuje się, wzbudza w sobie żal doskonały, który związany jest z postanowieniem wyspowiadania się, wówczas trudno mówić o takiej niegodziwości.

