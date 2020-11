Małżeństwo kościelne a bierzmowanie [WYWIAD]

Wioleta Matela-Marszałek, Infor.pl: Często osoby wstępujące w związek małżeński, a szczególnie te, która religijnie nie praktykują, pytają o konieczność przyjęcia sakramentu bierzmowania. Czy faktycznie powinno się być bierzmowanym, aby zawrzeć kościelne małżeństwo?

Dr Arletta Bolesta, adwokat kościelny: Rzeczywiście, jest to dosyć częste zapytanie. Można do tego podejść nieco z innej strony: tj. skoro małżeństwo można zawrzeć nawet z osobą nieochrzczoną, to już na tej podstawie można wysunąć wniosek o braku konieczności bycia bierzmowanym. Naturalnie, zaraz można podnieść jednak tezę, co w sytuacji małżeństwa katolików, którzy nie mają przyjętego bierzmowana. W przypadku sakramentu małżeństwa zachęca się do przystąpienia do bierzmowania. Oznacza to, iż sakrament bierzmowania nie jest warunkiem do zawarcia małżeństwa na kościelnym forum. Musimy bowiem zdawać sobie sprawę z faktu, iż gdy przyjmiemy, że i małżeństwo jest powołaniem, że związane są z nim pewne obowiązki, czyli, gdy uznamy religijne podwaliny, to zachęta do przyjęcia bierzmowania nie powinna wzbudzać jakiegoś zdziwienia.





Można odnieść wrażenie, iż znaczenie bierzmowania nie jest tak duże jak na przykład chrztu.

Nie do końca, bowiem, rzeczywiście zachęca się do bierzmowania, gdy strona, ma zamiar zawrzeć kościelny ślub, ale jest ono bardziej wymagane przy sakramencie święceń.

Czy są jakieś podobieństwa pomiędzy sakramentami chrztu i bierzmowania?

Tak, jednym z nich jest możliwość tylko jednokrotnego jego przyjęcia, tzn. tak, jak chrzest udzielany jest tylko raz w życiu, tak samo i bierzmowanie. Kolejnym podobieństwem jest brak cofnięcia skutków tego sakramentu w postaci bycia bierzmowanym mimo dokonania apostazji. Punktem wspólnym są też takie same wymogi dla chrzestnych i świadków bierzmowania.

W Kodeksie Prawa Kanonicznego można wyczytać, iż przy chrzcie mowa jest o rodzicach chrzestnych, ale także i o świadkach, zaś przy bierzmowaniu – o świadkach. Pamiętajmy jednak, iż przy chrzcie mowa jest tylko wtedy o świadkach, gdy dotyczy osób ochrzczonych, ale nie będących katolikami.

A jakie w takim razie są różnice pomiędzy tymi dwoma sakramentami?

Różnice można znaleźć w osobie szafarza, tj. udzielającego tych sakramentów. W przypadku bierzmowania mowy nie ma, aby udzieliła go osoba świecka. Inną różnicą to już wiek, na który przypada jego udzielenie. W przypadku bierzmowania sakrament nie jest przecież udzielany dzieciom.

