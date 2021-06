Do którego sądu kościelnego należy złożyć apelację?

Strona od wyroku sądu I instancji w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa ma prawo złożyć apelację. Jaki sąd kościelny będzie właściwy?

Do którego sądu należy złożyć apelację w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa?

Co roku rośnie liczba tzw. „rozwodów kościelnych”. Nie w każdym przypadku jednak turnus sędziowski orzeka nieważność małżeństwa. W takim razie co zrobić, gdy w I instancji w sądzie kościelnym zapadnie wyrok negatywny? Czy to koniec możliwości starania się o „unieważnienia małżeństwa”? Otóż nie. Strona, która czuje się pokrzywdzona wyrokiem sądu I instancji ma prawo złożyć apelację, a więc odwołanie od wyroku. Co ważne – zarówno od rozstrzygnięcia negatywnego, jak i pozytywnego. Oznacza to, że nawet jeśli sąd Pierwszej Instancji orzekł nieważność małżeństwa sakramentalnego, to można dochodzić swoich praw w sądzie kościelnym Drugiej instancji. Prosi się wtedy o zmianę wyroku i orzeczenie ważności małżeństwa.

Strona może znieść apelację samodzielnie albo z pomocą adwokata kościelnego. Adwokat kościelny może pomóc ocenić, czy sprawa kwalifikuje się do apelacji, czy też szanse na zmianę wyroku są nikłe. Prawo kanoniczne przewiduje na apelację od wyroku sądu kościelnego 15 dni od momentu notyfikacji wyroku. W takim razie do jakiego sądu kościelnego należy złożyć apelację? Na to pytanie znajdziecie Państwo odpowiedź w dalszej części.

Apelacja a uzasadnienie apelacji

Zanim przejdziemy do tego, który sąd jest właściwy do rozpatrzenia apelacji musimy wyróżnić dwa dokumenty, a mianowicie apelację oraz uzasadnienie apelacji. Pierwszy z nich kierujemy do sądu, który wydał wyrok w I instancji, a więc jeżeli na przykład sąd kościelny w Warszawie (Metropolitalny Sąd Warszawski) wydał rozstrzygnięcie w I instancji to do niego należy skierować apelację. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku innych sądów kościelnych m.in. Sądu Duchownego w Poznaniu, Sądu Metropolitalnego Białostockiego, Sądu Metropolitalnego w Krakowie, a także Metropolitalnego Sądu Duchownego we Wrocławiu.

Uzasadnienie apelacji

Uzasadnienie apelacji to dokument, który należy złożyć już do właściwego sądu apelacyjnego. Dla ułatwienia przedstawiamy Państwu listę sądów apelacyjnych dla trybunałów I instancji.

Kościelne sądy apelacyjne

Sąd kościelny w Warszawie (pełna nazwa to: Metropolitalny Sąd Warszawski) jest sądem apelacyjnym dla:

Sąd Duchownego w Poznaniu

Sąd Metropolitalnego Lubelski

Metropolitalny Trybunał Łódzki

Sąd Biskupiego Diecezji Płockiej

Sąd Kościelny w Radomiu

Sąd Duchowny w Poznaniu jest sądem apelacyjnym dla:

Metropolitalnego Sądu Warszawskiego

Trybunału Metropolitalnego Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Sądu Metropolitalnego Szczecińsko-Kamieńskiego

Metropolitalnego Sądu Duchownego Archidiecezji Wrocławskiej

Sądu Biskupiego Diecezji Kaliskiej

Sąd Metropolitalny Archidiecezji Katowickiej jest sądem apelacyjnym dla:

Sądu Metropolitalnego Archidiecezji Krakowskiej

Sądu Biskupiego Diecezji Gliwickiej

Sądu Diecezji Opolskiej

Sąd Metropolitalny w Krakowie jest sądem apelacyjnym dla:

Sądu Biskupiego Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Sądu Metropolitalnego Archidiecezji Częstochowskiej

Sądu Biskupiego w Kielcach

Gdański Trybunał Metropolitalny jest sądem apelacyjnym dla:

Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej

Sądu Biskupiego Diecezji Pelplińskiej

Sądu Biskupiego Diecezji Toruńskiej

Trybunał Metropolitalny Archidiecezji Gnieźnieńskiej jest sądem apelacyjnym dla:

Sądu Biskupiego Diecezji Bydgoskiej

Sądu Kościelnego Diecezji Włocławskiej

Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej jest sądem apelacyjnym dla:

Sądu Diecezjalnego w Elblągu

Sądu Biskupiego Diecezji Ełckiej

Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego

Sąd Metropolitalny Lubelski jest sądem apelacyjnym dla:

Sądu Metropolitalnego w Przemyślu

Sądu Biskupiego w Sandomierzu

Sądu Biskupiego Diecezji Siedleckiej

Sąd Metropolitalny Białostocki jest sądem apelacyjnym dla:

Sądu Biskupiego w Drohiczynie

Sądu Biskupiego w Łomży

Metropolitalny Sąd Duchowny Archidiecezji Wrocławskiej jest sądem apelacyjnym dla:

Sądu Kościelnego Diecezji Legnickiej

Sądu Biskupiego w Świdnicy

Sąd Metropolitalny w Przemyślu jest sądem apelacyjnym dla:

Sądu Biskupiego w Rzeszowie

Sądu Biskupiego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Sąd Metropolitalny Szczecińsko-Kamieński jest sądem apelacyjnym dla:

Sądu Biskupiego w Koszalinie

Sądu Kościelnego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Sąd Metropolitalny Archidiecezji Częstochowskiej jest sądem apelacyjnym dla:

Sądu Biskupiego Diecezji Sosnowieckiej

Sąd Biskupi w Łomży jest sądem apelacyjnym dla:

Sądu Metropolitalnego Białostockiego

Trybunał Metropolitalny Łódzki jest sądem apelacyjnym dla:

Sądu Biskupiego w Łowiczu

dr Michał Poczmański

adwokat kościelny

Kancelaria Kanoniczna

https://www.kancelaria-kanoniczna.com/