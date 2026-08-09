REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Spadki » Testament » 5 błędów w testamencie, które mogą kosztować singla cały majątek

5 błędów w testamencie, które mogą kosztować singla cały majątek

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 sierpnia 2026, 11:03
Adam Kuchta
Adam Kuchta
testament ostatnia wola prawo spadek dziedziczenie
Brak testamentu, źle napisany dokument albo pominięcie partnera mogą sprawić, że majątek trafi do osób, których wcale nie chciałeś uwzględnić
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Brak testamentu, źle napisany dokument albo pominięcie partnera mogą sprawić, że majątek trafi do osób, których wcale nie chciałeś uwzględnić. Kodeks cywilny jasno określa zasady dziedziczenia, a błędy formalne często przekreślają wolę spadkodawcy. Oto 5 najczęstszych pułapek, których warto unikać.

rozwiń >

W przypadku osoby samotnej testament to podstawowe narzędzie zarządzania majątkiem na przyszłość. Przepisy Kodeksu cywilnego jasno określają skutki jego braku lub błędów formalnych. Świadome i poprawne sporządzenie testamentu pozwala uniknąć niepotrzebnych sporów i zapewnić realizację własnej woli. Oto 5 błędów, których na pewno warto unikać.

REKLAMA

REKLAMA

1. Brak testamentu, czyli dziedziczenie według zasad ustawowych

Jeśli nie sporządzisz testamentu, dziedziczenie odbywa się według zasad ustawowych. Wynikają one z przepisów zawartych w art. 931–940 Kodeksu cywilnego i określają zamknięty katalog spadkobierców. W przypadku singla bez dzieci i małżonka zastosowanie ma przede wszystkim art. 932 §1 k.c., zgodnie z którym spadek przypada rodzicom.

Jeżeli rodzice nie żyją, ich udział przechodzi na rodzeństwo oraz ich zstępnych (art. 932 §4–5 k.c.):
„§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.
§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.
§ 6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.”

W praktyce oznacza to, że majątek może trafić do dalszych krewnych, z którymi nie utrzymujesz już kontaktu. Co bardzo istotne, partner życiowy nie jest uwzględniony w żadnym z przepisów o dziedziczeniu ustawowym, więc bez testamentu zostaje całkowicie pominięty.

REKLAMA

2. Pominięcie partnera w testamencie to brak zabezpieczenia

Polskie prawo jasno określa, kto może dziedziczyć z mocy ustawy, a katalog ten ma charakter zamknięty. Wynika to bezpośrednio z regulacji zawartych w art. 931–940 k.c., które nie przewidują żadnych praw dla partnerów pozostających w związkach nieformalnych. Nawet wieloletnie wspólne życie nie tworzy podstawy prawnej do dziedziczenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Oznacza to, że jeśli nie wskażesz partnera w testamencie, nie będzie on miał żadnych roszczeń do majątku. W praktyce może to prowadzić do sytuacji, w której osoba najbliższa zostaje pozbawiona dachu nad głową lub środków do życia. Jedynym sposobem, aby temu zapobiec, jest wyraźne uregulowanie tej kwestii w testamencie.

3. Testament napisany własnoręcznie, ale nieprawidłowo

Testament własnoręczny musi spełniać konkretne wymogi formalne, określone w art. 949 §1 k.c. Dokument musi być w całości sporządzony pismem ręcznym, podpisany przez spadkodawcę i – dla bezpieczeństwa – opatrzony datą. Niespełnienie tych warunków może skutkować jego nieważnością. „Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów” (949 §2 k.c.).

W praktyce często spotykanym błędem jest sporządzenie testamentu na komputerze lub brak podpisu. W takich przypadkach dokument nie wywołuje skutków prawnych i traktowany jest tak, jakby nigdy nie powstał. To z kolei oznacza powrót do dziedziczenia ustawowego, niezależnie od rzeczywistych intencji spadkodawcy.

Zobacz również:

4. Nieaktualny testament może być problemem

Testament może być w każdej chwili odwołany lub zmieniony przez spadkodawcę. Zgodnie z bowiem z art. 943 k.c.: „Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia.”

Przepis ten nie nakłada oczywiście obowiązku aktualizacji dokumentu, ale jednocześnie nie uwzględnia zmian sytuacji życiowych, które nie zostały w nim zapisane. W związku z tym obowiązuje ostatnia ważna wersja testamentu, niezależnie od tego, kiedy została sporządzona.

W praktyce może to prowadzić do poważnych rozbieżności między wolą spadkodawcy a treścią dokumentu. Majątek może trafić do osób, które nie są już bliskie lub z którymi relacje uległy zmianie. Brak aktualizacji testamentu to jedna z najczęstszych przyczyn sporów spadkowych i problemów przy podziale majątku.

5. Zbyt ogólne zapisy testamentowe to też problem

W świetle art. 959 k.c. „spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób”. Jednak zbyt ogólne sformułowania mogą powodować trudności interpretacyjne i prowadzić do sporów między spadkobiercami. Prawo dopuszcza takie zapisy, ale nie rozstrzyga wszystkich praktycznych problemów, które mogą się pojawić.

W sytuacji, gdy chcesz przekazać konkretne składniki majątku, warto skorzystać z instytucji zapisu windykacyjnego. „W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny)” (art. 981¹ §1 k.c.). Pozwala on na jednoznaczne wskazanie, kto nabywa określoną rzecz, np. mieszkanie czy samochód. Brak precyzji w testamencie może wydłużyć postępowanie spadkowe i zwiększyć ryzyko konfliktów między spadkobiercami.

Jak wynika z art. 981¹ §2 k.c., przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:

  1. rzecz oznaczona co do tożsamości;
  2. zbywalne prawo majątkowe;
  3. przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne;
  4. ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności;
  5. ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.

Co to wszystko oznacza dla singla w praktyce?

W sprawach spadkowych istotne znaczenie ma formalna treść dokumentów oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Nawet drobny błąd może bowiem sprawić, że rzeczywista wola spadkodawcy nie zostanie zrealizowana. W przypadku singla konsekwencje są szczególnie odczuwalne, ponieważ brak testamentu oznacza pełne zastosowanie zasad ustawowych.

Ostatecznie to nie relacje czy deklaracje decydują o dziedziczeniu, lecz przepisy i poprawnie sporządzony testament. Dlatego tak ważne jest, aby dokument był nie tylko sporządzony, ale też aktualny i precyzyjny. W przeciwnym razie decyzję o podziale majątku podejmie ustawa, a nie jego właściciel.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. z dnia 6 sierpnia 2025 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 1071)

Powiązane
Ile można wpłacić na konto bez kontroli skarbówki? Konkretny limit
Ile można wpłacić na konto bez kontroli skarbówki? Konkretny limit
Bon senioralny dla osób 65+. Nowe wsparcie dla tysięcy starszych osób w Polsce
Bon senioralny dla osób 65+. Nowe wsparcie dla tysięcy starszych osób w Polsce
Dodatek za urodzenie dzieci. ZUS wypłaca średnio 1083,23 zł co miesiąc
Dodatek za urodzenie dzieci. ZUS wypłaca średnio 1083,23 zł co miesiąc
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Nowe standardy opieki domowej już obowiązują. Co senior może dostać od gminy
09 sie 2026

Od 7 sierpnia 2026 r. obowiązuje rozporządzenie, które po raz pierwszy w jednolity sposób w skali kraju określa, jakie czynności składają się na usługi opiekuńcze świadczone w domu. Dla seniorów i ich rodzin oznacza to koniec sytuacji, w której sposób świadczenia pomocy zależał głównie od praktyki konkretnej gminy. Nad reformą wisi jednak znak zapytania: ustawę, która ją wprowadza, Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
Nie zawsze trzeba dołączać odpisy pisma do sądu. Kiedy wystarczy jeden egzemplarz? Dotyczy każdego
09 sie 2026

Składasz pismo do sądu, dostajesz wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, odpowiadasz w terminie, a mimo to Twoje pismo zostaje odrzucone, bo samo uzupełnienie miało jakiś brak. Dokładnie to przydarzyło się w sprawie rozpoznanej przez Sąd Najwyższy. To orzeczenie ułatwi życie wielu osobom, szczególnie tam, gdzie w sprawie występuje kilku lub kilkunastu uczestników (np. sprawy spadkowe).
PIT: Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć zakup okularów, aparatu słuchowego i skutera inwalidzkiego?
07 sie 2026

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych umożliwiają niepełnosprawnym podatnikom odliczanie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne i wydatków ułatwiających codzienne życie. Dzięki temu ulga rehabilitacyjna może być stosowana w przypadku zakupu okularów korekcyjnych czy aparatu słuchowego. Czy odliczeniu podlegają także kwoty wydane na zakup skutera inwalidzkiego?
Zanim zamontujesz w mieszkaniu klimatyzację, uzyskaj ten dokument
07 sie 2026

Choć klimatyzacja była dotychczas w Polsce domeną zakładów pracy i domów jednorodzinnych, to pojawiające się coraz częściej upały sprawiły, że coraz więcej osób mieszkających w blokach myśli o zainstalowaniu jej w mieszkaniu. Z podjęciem decyzji nie warto się spieszyć. Może się bowiem okazać, że pieniądze zostały wyrzucone w błoto.

REKLAMA

12 symboli przyczyn niepełnosprawności. Co oznaczają kody w orzeczeniu?
07 sie 2026

Symbol przyczyny niepełnosprawności jest ważnym elementem orzeczeń wydawanych osobom z niepełnosprawnościami. Ile kodów może znaleźć się w dokumencie? Co one oznaczają? Prezentujemy najważniejsze informacje.
Dzień wolny za święto przypadające w sobotę (np. 15 sierpnia, 26 grudnia 2026 r.) – zasady rozliczania czasu pracy, obowiązki pracodawcy (sektor prywatny i administracja publiczna), najczęstsze pytania
06 sie 2026

Jak rozliczyć czas pracy pracownika w przypadku święta wypadającego w sobotę? Jakie są obowiązki pracodawcy i prawa pracownika z tym związane? Dlaczego święto w sobotę powoduje obniżenie wymiaru czasu pracy? Jak obliczyć wymiar czasu pracy w sierpniu i grudniu 2026 roku? Do kiedy należy wyznaczyć dzień wolny za święto w sobotę? Czy dzień wolny za święto można podzielić na godziny? Co jeżeli dzień wolny za święto w sobotę koliduje z terminem urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia lekarskiego? Co grozi pracodawcy za nieprawidłowe rozliczenie święta w sobotę? Na te i inne pytania odpowiada Karolina Woźniczka, starsza specjalistka ds. kadr i płac w Meritoros SA.
Technologie kwantowe a prawo - ryzyka i wyzwania
06 sie 2026

Technologie kwantowe jeszcze do niedawna kojarzyły się głównie z zaawansowanymi badaniami naukowymi. Dziś coraz częściej wskazuje się je jako jedno z najważniejszych osiągnięć technologicznych XXI wieku, które może wpłynąć na funkcjonowanie gospodarki, administracji, medycyny czy cyberbezpieczeństwa. Wraz z rozwojem tych technologii pojawiają się również nowe wyzwania prawne, wymagające odpowiednich regulacji i przygotowania na zmieniającą się rzeczywistość.
Choroba, wypadek, sprawy rodzinne czy kiepska pogoda – to może się przydarzyć każdemu. Czasami trzeba przesunąć termin urlopu, ale jest to możliwe?
06 sie 2026

Czy termin urlopu wypoczynkowego wpisanego do planu urlopów można przesunąć? Gdy w grę wchodzą nieprzewidziane okoliczności, pojawia się pytanie, czy obowiązujące przepisy pozwalają na wprowadzanie zmian w ustaleniach stron stosunku pracy?

REKLAMA

Jakich świadczeń jednocześnie nie może pobierać osoba niepełnosprawna [praktyczny poradnik]
06 sie 2026

Osoby niepełnosprawne oprócz renty mogą pobierać także inne świadczenia, które przysługują im z tytułu niepełnosprawności. Często jednak pobieranie jednego zasiłku czy dodatku uniemożliwia pobieranie innego świadczenia. Przedstawiamy najczęściej spotykane sytuacje, gdy jednoczesne pobieranie różnych świadczeń może okazać się niemożliwe.
Rząd znowu majstruje przy zasiłku pogrzebowym. Wzrost do 7000 tys. zł, to jeszcze nie wszystko
06 sie 2026

Podwyżka zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł od 1 stycznia 2026 r. przyniosła długo oczekiwaną ulgę tysiącom polskich rodzin w trudnych chwilach. To jednak nie koniec rewolucji w przepisach. Podczas prac w Sejmie i resortach rządowych zapadły kluczowe decyzje dotyczące automatycznej waloryzacji świadczenia, cyfryzacji wniosków w ZUS i KRUS oraz zmian w prawie cmentarnym od 2027 roku. Sprawdź, ile wynosi wsparcie, komu przysługuje i na jakie dodatkowe pieniądze będzie można liczyć w sytuacjach nadzwyczajnych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA