Nie wszystko dziedziczymy. Co nie wchodzi w skład spadku? Przykłady

Przykład

Przykładowo, na spadkobierców zobowiązanego nie przechodzi obowiązek alimentacyjny, jaki ciążył na spadkodawcy. Przyjmuje się, iż z chwilą śmierci rodzica wygasa również prawo do samych świadczeń alimentacyjnych. Do spadku jako długi spadkowe wchodzą jednak przysługujące uprawnionemu dziecku do chwili śmierci rodzica raty alimentacyjne.