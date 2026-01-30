Anna W. (dane zmienione) kobieta z niepełnosprawnością, wróciła z zakupów i... nie znalazła swojego auta. Strażnicy odholowali je ze stanowiska dla OzN, bo za szybą widniał tylko rewers karty parkingowej. Jej historia to jeden z wielu przypadków, które zmusiły Rzecznika Praw Obywatelskich do wystąpienia o pilną zmianę prawa. O co chodzi i dlaczego nie cackają się z osobami z niepełnosprawnościami tylko działają?!

Osoby z niepełnosprawnościami masowo skłaniają skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO). Ich auta są odholowywane ze stanowisk z poziomym znakiem P-24 i pionowym D-18a z tabliczką T-29, gdy strażnicy nie widzą całej karty parkingowej za szybą (np. gdy widoczny jest tylko rewers, data ważności lub numer są zasłonięte). Funkcjonariusze powołują się na art. 130a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 820, 1006,1676, 1734, 1843, 1872) która dopuszcza odholowanie pojazdu „nieoznakowanego” kartą.

Kierowcy podkreślają: jeśli karta jest w samochodzie, nawet nieidealnie wyeksponowana, nie powinno to oznaczać „braku oznakowania”. „To jak karanie kogoś za to, że strażnik nie zajrzał dokładnie” – mówi jeden z poszkodowanych.

Art. 130a. 1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2.

Art. 8. 1. Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami o których mowa w art. 7 ust. 3a.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do: 1) kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową; 2) kierującego pojazdem należącym do placówki, o której mowa w ust. 3a pkt 3, przewożącego osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki.

Wadliwy przepis? RPO: Prawo nie precyzuje, czym jest "nieoznakowanie"

Biuro RPO zarzuca ustawodawcy brak jasności w przepisach. Art. 130a ust. 1 pkt 4 odsyła wprawdzie do art. 8 ust. 1–2 (wymagającego umieszczenia karty w widocznym miejscu), ale nie wyjaśnia, czy „nieoznakowanie” oznacza: brak karty w pojeździe, czy też jej nieprawidłowe wyeksponowanie (np. odwrócenie, zasłonięcie numeru).

W ocenie RPO to narusza zasadę precyzji i komunikatywności prawa: obywatel nie może odczytać, co jest zabronione. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) i Trybunału Konstytucyjnego (TK) stanowi, że norma musi być sformułowana tak, by umożliwić dostosowanie się do niej bez ryzyka arbitralnej interpretacji.

Złożone wystąpienie do Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o pilną nowelizację ustawy. Czytamy: "Tym samym przepisy ws. odholowywania aut nieprawidłowo zaparkowanych na stanowisku dla ozn powinny jasno i precyzyjnie określać przesłanki, które na to pozwalają. Ich obecne brzmienie nie spełnia w ocenie RPO wymogu jasności i precyzyjności. Tacy kierowcy nie mają bowiem możności odczytania właściwego wskazania normy art. 130a ust. 1 pkt 4, co naraża ich na negatywne skutki prawne.

Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO Piotr Mierzejewski prosi dyrektor Departamentu Transportu Drogowego MI Olgę Tworek o zbadanie problemu i rozważenie przygotowania zmiany, która wyeliminuje sygnalizowane wątpliwości.".

Sprawa odholowywania aut osób z niepełnosprawnościami ujawnia poważną lukę w prawie. Nieprecyzyjny przepis (art. 130a ust. 1 pkt 4 PoRD) pozwala strażnikom na subiektywne interpretacje, narażając kierowców na kary za „błąd” w wyeksponowaniu dokumentu. RPO apeluje o pilną zmianę, która: wyjaśni definicję „nieoznakowania” (tylko brak karty, nie jej ukryte detale), zapewni ochronę prawa do informacji osób z niepełnosprawnościami, zlikwiduje ryzyko arbitralnych decyzji funkcjonariuszy.