Ubezpieczenie dla babci i dziadka - jak wybrać i na co uważać?

Indywidualnie wiele nie zdziałamy

Przy ubezpieczeniach indywidualnych seniorzy nie mają zbyt wielkiego wyboru. Do dyspozycji pozostaje im jedynie polisa na życie, która choć stanowi wsparcie dla rodziny po śmierci bliskiej osoby, nie pomaga przy codziennym funkcjonowaniu. Inaczej wygląda oferta skierowana do grup.

- W przypadku ubezpieczeń grupowych, senior ma możliwość skorzystania ze znacznie szerszej pomocy. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują m.in. świadczenia za pobyt w szpitalu czy uszczerbek na zdrowiu, związany np. ze złamaniem kończyny. Dodatkowo mamy do dyspozycji assistance dedykowany specjalnie osobom starszym. Ten produkt zapewnia wizyty lekarzy i pielęgniarek, pomoc rehabilitanta, dostarczenie zakupów czy nawet opiekę nad pupilami, gdy np. senior przebywa w szpitalu lub sanatorium. Assistance jest zwykle bezpłatnym dodatkiem do polisy grupowej, której koszt wynosi od 50 do 100 zł miesięcznie – mówi Tomasz Bartczak z ANG Spółdzielni.

Przystąpienie do ubezpieczenia grupowego nie jest skomplikowane - nie wymaga zatrudnienia w żadnym zakładzie pracy lub zebrania kilku osób. Tego typu otwartą grupę prowadzi dane towarzystwo ubezpieczeniowe i można do niej dołączyć w pojedynkę.

Na co uważać?

Niestety, jak w każdej branży, tak również na rynku ubezpieczeniowym pojawiają się nieuczciwe firmy, korzystające na ufności osób starszych. W związku z czym, przed podjęciem decyzji o zakupie polisy, zawsze należy sprawdzić, czy oferta pochodzi od przedsiębiorstwa nadzorowanego przez KNF i podlega polskim przepisom prawa. Poza tym warto kilka razy dokładnie przeczytać umowę i zapoznać się ze wszystkimi jej zapisami. Istotne są także wszelkie oświadczenia, które podpisuje klient, np. na temat przewlekłych chorób, ponieważ mogą stanowić podstawę do odmowy wypłaty świadczenia.

- Taka sytuacja może nastąpić np. gdy nie poinformujemy towarzystwa ubezpieczeniowego o swoich problemach zdrowotnych. Bezwzględnie zawsze trzeba również sprawdzić zakres polisy, jaki kupujemy - zwłaszcza jeśli robimy to przez telefon i nie mamy dokumentów przed sobą. Jeśli senior do końca nie rozumie zapisów umowy, to nigdy nie powinien jej podpisywać. W takiej sytuacji warto zwrócić się o pomoc do dzieci czy wnuków lub skorzystać z usług eksperta. Dobry doradca ubezpieczeniowy powinien wyjaśnić wszelkie niejasności i dopasować produkt tak, aby stanowił faktyczną pomoc dla osoby starszej – dodaje Tomasz Bartczak.

Źródło: ANG Spółdzielnia

