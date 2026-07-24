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Strona główna » Prawo » Konsument i umowy » Umowy » Dom » Przegląd kominiarski w 2026 roku - jak często trzeba robić, ile kosztuje i jaka jest kara za brak przeglądu. Jak sprawdzić uprawnienia kominiarza?

Przegląd kominiarski w 2026 roku - jak często trzeba robić, ile kosztuje i jaka jest kara za brak przeglądu. Jak sprawdzić uprawnienia kominiarza?

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24 lipca 2026, 19:20
Paweł Huczko
Przegląd kominiarski i czyszczenie komina – jak często, ile kosztuje, jakie kary? Czego wymagają przepisy. Jak sprawdzić uprawnienia kominiarza?
Przegląd kominiarski i czyszczenie komina – jak często, ile kosztuje, jakie kary? Czego wymagają przepisy. Jak sprawdzić uprawnienia kominiarza?
Shutterstock

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Czy wiesz co to jest przegląd kominiarski i jak często trzeba go wykonać? Jak sprawdzić uprawnienia kominiarza? W jakiej formie powinien być sporządzony protokół? Ile to kosztuje? Jakie kary grożą za brak przeglądu? Dlaczego się opłaca to robić z uwagi na ubezpieczenie? Co jeszcze oprócz przeglądu i czyszczenia komina może wykonać kominiarz? Odpowiadamy na wszystkie te pytania.

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Przynajmniej raz w roku kontrola przewodów kominowych: Obowiązek właściciela lub zarządcy nieruchomości

Przepis art. 62 ust. 1 pkt 1) lit. c) Prawa budowlanego określa, że obiekty budowlane (np. domy jednorodzinne a także wielorodzinne) powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej m.in. na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać:

1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

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e-protokół kominiarski w CEEB

Od września 2023 roku z kontroli kominiarskiej, kominiarz ma obowiązek sporządzić protokół elektroniczny (e-protokół kominiarski) w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Jest to aktualnie jedyna ważna forma potwierdzenia wykonania przeglądu przewodów kominowych. Wynika to z art. 62a Prawa budowlanego. E-Protokół z takiej kontroli musi zawierać co najmniej:

1) datę przeprowadzenia kontroli;
2) imię i nazwisko, a także numer uprawnień wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;
3) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;
4) określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;
5) zakres kontroli;
6) ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;
7) zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;
8) zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.

W zaleceniach wskazuje się:
1) czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;
2) termin wykonania czynności, o których mowa w pkt 1.

Ważne

Do protokołu trzeba dołączyć się kopie decyzji o nadaniu uprawnień lub kwalifikacji kominiarskich.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje, że przed lub w czasie przeglądu należy zapytać kominiarza wykonującego usługę o protokół elektroniczny. Każdy uczciwie wykonujący swój zawód kominiarz powinien wiedzieć o tym obowiązku i umieć sporządzić e-protokół w CEEB.

Protokół elektroniczny można zobaczyć od razu po wykonanym przeglądzie kominiarskim na swoim koncie w systemie CEEB.

 

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Ważne

Co to jest CEEB?

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wyjaśnia, że CEEB to pierwsza w Polsce ewidencja źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. To internetowa baza danych, dzięki której polskie gminy na bieżąco otrzymują rzetelne informacje na temat tego, czym są ogrzewane domy na ich terenie. Gmina już w tej chwili może wspierać raportami z CEEB efektywne działania zmierzające do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. CEEB powstał w ramach projektu Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE). Celem tego projektu jest poprawa jakości powietrza w Polsce. 

Jak sprawdzić uprawnienia kominiarza?

Na stronie zone.gunb.gov.pl/pl/sprawdz-osobe-uprawniona można sprawdzić, czy osoba podająca się za kominiarza ma stosowne, wymagane prawem uprawnienia.

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Zamówienie przeglądu kominowego online

Ponadto na stronie zone.gunb.gov.pl/pl/przeglad-kominowy właściciel lub zarządca budynku może nieodpłatnie zamówić przegląd przewodów kominowych przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Oczywiście tylko zamówienie jest nieodpłatne. Za usługę kominiarską trzeba zapłacić.

Obowiązek czyszczenia kominów (przepisy przeciwpożarowe)

Warto też wskazać na obowiązki wynikające z przepisów przeciwpożarowych, a konkretnie z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. W myśl § 34 tego rozporządzenia:

1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania: 
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych ‒ co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej; 
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 ‒ co najmniej raz na 3 miesiące; 
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 ‒ co najmniej raz na 6 miesięcy. 

2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. 

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Czyli z tego przepisu wynika obowiązek właściciela lub zarządcy budynku czyszczenia kominów:
- co najmniej 2 razy w roku – jeżeli palimy gazem lub paliwem płynnym (np. olejem opałowym);
- co najmniej 4 razy w roku – jeżeli palimy paliwem stałym (np. węglem, drewnem, pelletem).

Ile kosztują usługi kominiarskie?

Oczywiście ceny usług kominiarskich są zróżnicowane w zależności od regionu kraju, czy wielkości miejscowości. Zależą także od zakresu prac (w szczególności od tego w jakim stanie jest komin). 

Przeciętne zakresy cenowe typowych usług kominiarzy w 2026 roku są następujące (źródło: aktualne cenniki kominiarzy dostępne w internecie):

Kompleksowa coroczna kontrola kominiarska w domu jednorodzinnym, czyszczenie komina  i sprawdzenie szczelności instalacji gazowej: 230-450 zł.

Sama kontrola przewodów kominowych w domu jednorodzinnym i sprawdzenie szczelności instalacji gazowej: 210-350 zł,

Roczna kontrola przewodów kominowych lub instalacji gazowej w pojedynczym lokalu (budynek wielorodzinny): 150-250 zł.

Udrożnienie zatkanego przewodu kominowego (w tym m.in. z wykuciem rewizji i zamurowaniem): od 400 do 750 zł. Udrożnienie przewodu kominowego

Samo czyszczenie mechaniczne komina (przewodu dymowego): ok. 100 zł za 1 metr bieżący.

Odbiór techniczny przewodów kominowych w budynku jednorodzinnym: 300 - 500 zł

Do tych cen jest doliczany 23% VAT.

Z reguły kompleksowe usługi są tańsze niż te same czynności wykonywane w różnych terminach. Chodzi oczywiście w szczególności o koszty dojazdu – jeżeli za jedną wizytą kominiarz wykona kilka czynności, to zapłacimy mniej niż za wykonanie tych samych czynności w różnych terminach.

Kara za brak przeglądu kominiarskiego

Za brak przeglądu kominiarskiego właścicielowi lub zarządcy budynku grozi kara grzywny w wysokości 500 zł. Może ją wymierzyć Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Aktualnie aby to zrobić PINB może przejrzeć Centralną Ewidencję Emisyjności Budunków (CEEB). W tej ewidencji można łatwo sprawdzić, czy właściciel lub zarządca budynku dopełnił obowiązku przeglądu przewodów kominowych – bowiem w niej są agregowane e-protokoły z kontroli przewodów kominowych.

Przegląd kominiarski a ubezpieczenie domu

Firmy ubezpieczeniowe wskazują, że aktualny przegląd kominiarski jest niezbędny, by uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia za szkody wywołane pożarem. Jeżeli takiego przeglądu nie ma, to właściciel budynku nie może liczyć na wypłatę odszkodowania.

Kominiarz może także wykonać inwentaryzację parametrów technicznych i źródeł ciepła budynku dla potrzeb CEEB. Jakie dane trzeba wtedy podać kominiarzowi?

Jak wyjaśnia Główny Urząd Nadzoru Budowlanego inwentaryzacja budynku została wprowadzona w 2023 roku wraz z wdrożeniem przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego pełnej wersji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Inwentaryzacja dotyczy budynków, które mają źródła ciepła oraz źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Są to np. budynki mieszkalne, lokalne kotłownie, czy budynki handlowo-usługowe (także te przyłączone do sieci ciepłowniczej).

Inwentaryzacja budynku polega na zebraniu danych dotyczących:
- parametrów technicznych budynku;
- źródeł ogrzewania

Ważne

Inwentaryzacja parametrów technicznych budynku jest całkowicie dobrowolna, oznacza to, że decyzja o jej realizacji należy do właściciela bądź zarządcy.

Inwentaryzacja budynku polega na wypełnieniu formularza inwentaryzacyjnego w systemie CEEB.

Inwentaryzację tę można:
- wykonać samodzielnie wypełniając formularz inwentaryzacyjny,
- zamówić w swojej gminie poprzez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków, w ramach funkcjonalności „Zamów inwentaryzację budynku” (wówczas wykona ją bezpłatnie osoba z odpowiednimi uprawnieniami z gminy),
- wykonać ją dodatkowo w trakcie realizowanego przez kominiarza przeglądu przewodów kominowych.

W komunikacie z 2 sierpnia 2023 r. Prezes Krajowej Izby Kominiarzy informował właścicieli i zarządców budynków, że zwiększeniu uległ zakres czynności wykonywanych przez Mistrzów Kominiarskich, między innymi o inwentaryzację źródeł ciepła w kontrolowanych budynkach. Wymaga to od właścicieli i zarządców budynków podawania kominiarzom następujących informacji i danych technicznych dot. budynków.

Dane ogólne:
1. Funkcja budynku
2. Typ budynku
3. Liczba kondygnacji
4. Liczba lokali
5. Kształt budynku
6. Obwód budynku
7. Rok budowy.

Dane szczegółowe:
1. Średnia wysokość kondygnacji ogrzewanych
2. Grubość ocieplenia podłogi na gruncie lub stropu nad garażem lub piwnicą
3. Grubość ocieplenia dachu
4. Grubość ocieplenia stropodachu
5. Strop nad piwnicą lub garażem
6. Stan instalacji CG
7. Stopień ocieplenia ścian zewnętrznych
8. Grubość ocieplenia ścian zewnętrznych.

Termomodernizacja:
1. Czy wymieniono stolarkę okienną – TAK/NIE (gdy TAK podać rok wymiany)
2. Czy wymieniono stolarkę drzwiową – TAK/NIE (gdy TAK podać rok wymiany).

Źródła ciepła budynku:
1. Rodzaj źródła ciepła
2. Charakter produkowanego ciepła.
W zależności od wybranego źródła ciepła system CEEB wymaga podania danych szczegółowych (np. rodzaj i ilość opału).

Dane dotyczące źródeł ciepła lokalu – wypełniane dla każdego wydzielonego lokalu osobno.

Dane lokalu:
1. Numer / oznaczenie lokalu
2. Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych
3. Średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych w sezonie grzewczym
4. Liczba mieszkańców korzystających z CWU
5. Funkcja lokalu
6. Liczba mieszkańców
7. Lokal podłączony do wspólnego źródła ciepła – TAK/NIE

Dodatkowe źródła ciepła (dla każdego źródła ciepła osobno (Gazowy Podgrzewacz Wody, piec kaflowy, kuchnia, piec transportowy):
1. Rodzaj
2. Moc
3. Charakter produkowanego ciepła
4. Planowana wymiana
5. Rodzaj paliwa
6. Roczne zużycie paliwa dla danego źródła ciepła.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
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