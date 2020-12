Rzecznik Finansowy proponuje frankowiczom sąd polubowny

Polscy konsumenci potrzebują Rzecznika Finansowego

Pojawiło się widmo zlikwidowania instytucji Rzecznika Finansowego i połączenia jej z kompetencjami UOKiK. Istnieją za i przeciw. Dla konsumentów najważniejsze jest jednak to, by działania w ich obronie w sporach z bankami, funduszami inwestycyjnymi, ubezpieczycielami i innymi instytucjami, gdzie w grę wchodzą ich pieniądze, nadal były kontynuowane.

Rzecznik Finansowy wykonał bowiem mnóstwo świetnej roboty w ciągu ostatnich pięciu lat, po poszerzeniu kompetencji Rzecznika Ubezpieczonych.





Zapotrzebowanie na jego pomoc jest ogromne. Wszak, jak twierdzi sam Tomasz Chróstny, szef UOKiK: „Raczej nie znajdziemy w Europie porównywalnego rynku finansowego, na którym w ciągu ostatnich dwóch dekad konsumenci straciliby tak ogromne pieniądze”.

Polecamy: Seria 5 książek. Poznaj swoje prawa!

Czym zajmuje się Rzecznik Finansowy

To do Rzecznika Finansowego napływają skargi i wnioski w indywidualnych sprawach. To on może występować z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej podmiotów rynku finansowego. To on informuje odpowiednie organy o nieprawidłowościach w ich działaniach. To wreszcie on mediuje między nimi a konsumentami. Pełni także oczywiście funkcję edukacyjną. Jeśli ktoś interesuje się tym, czym obecnie zajmuje się RF, wystarczy śledzić jego profil na Facebooku. To instytucja, która robi dużo dobrego i tego raczej nikt nie może podważyć.

Jak wiele wydarzyło się przez ostatnie pięć lat

W ciągu ledwie pięciu lat do RF napłynęło łącznie 225 000 wniosków i zapytań. Liczba wniosków w sprawach sektora bankowo-kapitałowego wzrosła już niemal dwukrotnie w obecnym roku w stosunku do poprzedniego. „To, co dzieje się w tym roku, jest głęboko niepokojące. Dlatego aktywność Biura Rzecznika będzie coraz większa, bo takie jest zapotrzebowanie Polaków. Sięgamy po nowe, niewykorzystywane do tej pory instrumenty, takie jak pozwy o zaniechanie nieuczciwej praktyki rynkowej, pozwy w imieniu klientów czy wstąpienie do spraw po stronie klientów. Składamy też kolejne skargi nadzwyczajne” – mówi Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy.

Większość wniosków napływających do urzędu dotyczy m.in. wcześniej spłaconych kredytów. Banki jednak nie zamierzają sprawiedliwie się rozliczać, np. zwracać prowizje – stąd potrzeba interwencji rzecznika.

Kolejne popularne zagadnienie to oczywiście kredyty walutowe. Frankowicze właśnie tej instytucji zawdzięczają wpływ na przychylniejsze im orzecznictwo i wiarę, że da się wygrać z nienaruszalnymi instytucjami finansowymi.