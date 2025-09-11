REKLAMA

Czy można kwestionować klauzule zmiennego oprocentowania bez podważania samego WIBOR-u?

Czy można kwestionować klauzule zmiennego oprocentowania bez podważania samego WIBOR-u?

11 września 2025, 11:22
Krzysztof Szymański
Krzysztof Szymański
ekonomista
Czy można kwestionować klauzule zmiennego oprocentowania bez podważania samego WIBOR-u?
Czy można kwestionować klauzule zmiennego oprocentowania bez podważania samego WIBOR-u?
ShutterStock

Od miesięcy banki i ich pełnomocnicy powtarzają jak mantrę: „klauzuli zmiennego oprocentowania nie można podważać, bo odwołuje się ona do wskaźnika WIBOR, a ten jest chroniony prawem unijnym”. Brzmi poważnie. Brzmi jak argument ostateczny. Tyle że… to po prostu nieprawda.

WIBOR to jedno, umowa to drugie

Tak, wskaźniki referencyjne – w tym WIBOR – są objęte rozporządzeniem BMR i stanowią część unijnej infrastruktury finansowej. Ale czy to oznacza, że każda klauzula w umowie kredytowej, która odwołuje się do tego wskaźnika, jest święta i nietykalna? Absolutnie nie.

Prawo unijne reguluje sposób wyznaczania wskaźnika. Nie reguluje tego, jak banki wplatają go w umowy. A to jest kluczowa różnica.

Gdzie kryje się problem?

Klauzula zmiennego oprocentowania to nie jest magiczne zaklęcie „marża + WIBOR”. To konstrukcja prawna, która powinna:
- jasno określać kiedy i jak oprocentowanie ulega zmianie, z jakiego dnia następuje odczyt i tp.
- przewidywać, co się stanie w sytuacjach nadzwyczajnych – np. ujemny WIBOR,
- respektować art. 359 kodeksu cywilnego o odsetkach maksymalnych (który przy hipotekach na niski procent może działać przy spadkach stóp bo przy wzrostach nie chroni konsumenta),
- zapewniać konsumentowi przejrzystość i równowagę stron.

Jeśli tego nie ma – mamy do czynienia z klauzulą blankietową, niedookreśloną, często asymetryczną. A takie zapisy już wielokrotnie były eliminowane z umów przez sądy, bez względu na to, czy odnosiły się do WIBOR-u, LIBOR-u czy jakiegokolwiek innego wskaźnika.

Nie trzeba kwestionować całego WIBOR-u. Wystarczy wykazać wadliwość klauzuli w umowie

To jeden z największych mitów bankowych prawników: że aby obalić klauzulę oprocentowania, trzeba podważyć cały wskaźnik. Nie trzeba. Wystarczy wykazać, że sama konstrukcja klauzuli w umowie jest wadliwa.

Przykłady?
• Brak informacji, jak często następuje aktualizacja oprocentowania.
• Brak symetrii – bank zyskuje, klient ryzykuje.
• Brak zabezpieczenia na wypadek, gdy WIBOR spadnie poniżej zera (co już widzieliśmy w Europie).
• Oprocentowanie, które w praktyce może przekroczyć limit odsetek maksymalnych z art. 359 k.c.
To nie są drobiazgi. To fundamentalne wady konstrukcyjne.

Banki zasłaniają się Unią, bo boją się własnych błędów

Dlaczego więc banki tak mocno podkreślają rzekomą „nietykalność WIBOR-u”? Bo wiedzą, że jeśli dyskusja zejdzie z poziomu wskaźnika na poziom umowy, to nagle okazuje się, że tysiące kontraktów zostało skonstruowanych byle jak – z nieprecyzyjnymi, jednostronnymi klauzulami.

Łatwiej straszyć klienta Unią Europejską niż przyznać, że samemu popełniło się błędy w umowach.

Konsekwencje dla kredytobiorców

Dla konsumenta oznacza to jedno:
• nie musi udowadniać, że WIBOR jest wadliwy;
• wystarczy wykazać, że klauzula w jego umowie nie spełnia wymogów przejrzystości i równości stron.

I tu pojawia się kluczowa puenta: ważność umowy kredytowej nie zależy od tego, czy WIBOR istnieje w umowie, tylko od tego, jak bank wpisał go do kontraktu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasłona dymna banków. Podsumowanie

Narracja banków, że „klauzul oprocentowania nie można podważać, bo to byłby atak na prawo unijne”, jest niczym więcej jak sprytną zasłoną dymną. Prawda jest prostsza i dużo mniej wygodna dla sektora: klauzule mogą być wadliwe konstrukcyjnie, a wtedy pada cała umowa – bez względu na to, czy wskaźnik WIBOR istnieje, czy nie.

W starszych umowach warto też kwestionować samą stawkę WIBOR, która nie była ustalana w sposób transparentny i bez nadzoru. Na tym etapie może być trudniej zakwestionować sam wskaźnik, bo to wymaga już szczegółowej argumentacji i fachowej wiedzy. Więc argumentacje należy dostosować do daty umowy. I warto pamiętać nie każda umowa kredytowa odnosząca się do WIBOR posiada ten sam stopień wadliwości.

Krzysztof Szymański, ekonomista

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Prawo
Rzeczniczka Generalna TSUE: banki muszą precyzyjnie informować jak działa WIBOR. Otwierają się nowe szanse dla kredytobiorców
11 wrz 2025

Opinia Rzeczniczki Generalnej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 11 września 2025 r. w sprawie C-471/24 to ważny sygnał dla milionów Polaków spłacających kredyty hipoteczne oparte na wskaźniku WIBOR. Sprawa, zainicjowana pytaniami prejudycjalnymi Sądu Okręgowego w Częstochowie, dotyczy kluczowej kwestii: czy banki w wystarczająco przejrzysty sposób informują klientów o działaniu WIBOR i ryzyku związanym ze zmiennym oprocentowaniem. Opinia Rzeczniczki Generalnej wskazuje, że kredytobiorcy mogą mieć podstawy do kwestionowania warunków umów, jeśli banki nie wywiązały się ze swego obowiązku informacyjnego. W niniejszym artykule, zostaje omówione tło sprawy, kluczowe tezy opinii Rzeczniczki Generalnej oraz jej znaczenie dla kredytobiorców. Analizy tej dokonuje radca prawny Paweł Stalski, specjalizujący się w prawie konsumenckim i sporach procesowych z bankami.
Bon ciepłowniczy również po przekroczeniu kryterium dochodowego. Od 500 złotych do 3500 złotych pomocy. Sprawdź, jak się ubiegać
11 wrz 2025

Rząd kończy z zamrażaniem cen energii i udzielaniem w tym zakresie wsparcia. To jednak nie oznacza, że nie będzie można już w tym zakresie liczyć na żadną pomoc. Przed nami okres przejściowy. Jakie zasady będą obowiązywały?
Zleceniobiorcy stracą we wrześniu nawet ponad 900 złotych brutto. Dlaczego? To właśnie z takimi nadużyciami chce walczyć PIP
11 wrz 2025

Jak wynika z doniesień prasowych, PIP intensywnie pracuje nad uporządkowaniem rynku pracy i skuteczniejszą ochroną praw pracowników. Co to oznacza? Może między innymi sprawić, że zleceniobiorcy przestaną tracić pieniądze.
Prezydent RP zwołuje Radę Bezpieczeństw Narodowego po „kompleksowym ataku dronów”. „Musimy wyciągnąć pełne konsekwencje z tego, co się stało”
10 wrz 2025

W dniu 10 września 2025 r., po incydencie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony, które miało miejsce w minioną noc (z 9 na 10 września br.), Prezydent Karol Nawrocki, zdecydował o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. „To jest bezprecedensowy moment w historii Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO), ale też w historii najnowszej Polski. Ten atak dronów jest rzeczywiście wyjątkowy, więc musimy wyciągnąć pełne konsekwencje z tego, co się stało” – poinformował Prezydent RP.

Tych pieniędzy pracodawca nie może odmówić pracownikowi. Wielu to robi, a pracownicy nie reagują, bo nie znają swoich praw
10 wrz 2025

Wakacje to w zakładach pracy czas planowania urlopów i organizowania pracy z niepełnym zespołem pracowników. To jednak również czas wypłaty wczasów pod gruszą i nieporozumień między pracodawcami a pracownikami.
Czym jest artykuł 4 NATO? Polska składa wniosek o uruchomienie i oczekuje znacznie większego wsparcia w obronie polskiej przestrzeni
10 wrz 2025

Artykuł 4 NATO (Traktatu Północnoatlantyckiego) przewiduje wspólne konsultacje sojuszników w sytuacji zagrożenia integralności terytorialnej, niezależności politycznej lub bezpieczeństwa jednego z państw członkowskich. Polska zdecydowała się na jego uruchomienie po nocnym ataku rosyjskich dronów, które stanowiły bezpośrednie niebezpieczeństwo dla naszego terytorium. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd będzie oczekiwał większego wsparcia NATO w obronie polskiego nieba, a polityczne konsultacje to dopiero pierwszy krok do dalszych decyzji sojuszniczych.
Czy WIBOR wywoła kolejną falę sporów sądowych? Ekspert: ten wskaźnik jest niezależny od konkretnego banku
10 wrz 2025

W dniu 11 września 2025 r. przedstawiona zostanie opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie, która dotyczy polskiego wskaźnika referencyjnego WIBOR. Zapadłe dotychczas prawomocne wyroki sądów potwierdzają, że WIBOR jest prawidłowym wskaźnikiem referencyjnym i brak jest podstaw do jego kwestionowania - pisze dr Mariusz Sudoł - adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zdaniem tego eksperta słusznie uznano w tych orzeczeniach, że WIBOR jest zgodny z prawem, powiązany ze stopami NBP, a co najbardziej kluczowe – niezależny od konkretnego banku, czy nawet woli stron. Te mogą bowiem negocjować marżę kredytu, ale nie negocjują stawki WIBOR. Zatem jest to w pełni niezależny od stron parametr stosowany w umowie pomiędzy bankiem a klientem
Na kontach emerytów prawie o 150 złotych mniej. Dlaczego? Zmiana obowiązuje od 1 września i dotyczy konkretnych grup
10 wrz 2025

Świadczenia emerytalne często nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb seniorów. To dlatego z roku na rok coraz więcej emerytów podejmuje decyzję o dalszej pracy zarobkowej. Jednak czy można to robić bez obawy o utratę świadczenia? To zależy. Niektórzy muszą kontrolować kwoty wpływające na konto.

Art. 4 NATO [Traktat Północnoatlantycki]
10 wrz 2025

Prezydent Nawrocki powiedział, że w związku z wkroczeniem dronów rosyjskich na terytorium Polski, rozważa się uruchomienie art. 4 NATO (Traktatu Północnoatlantyckiego). Donald Tusk potwierdził, że Polska występuje z wnioskiem formalnym o uruchomienie art. 4 Traktatu. Czego dotyczy ten artykuł? Jaka jest jego treść?
ZUS informuje, jak podwyższyć emeryturę. Świadczenie wzrośnie o kilkanaście procent. Zdaniem ZUS może to zrobić każdy, ale czy na pewno?
10 wrz 2025

Co wpływa na wysokość emerytury? Są trzy główne czynniki, ale nie na wszystkie przyszli emeryci mają wpływ. Aby maksymalnie podwyższyć swoje świadczenie nie trzeba stosować tajemniczych trików. Wystarczy zrobić jedną rzecz.

