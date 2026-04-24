Wyrok TSUE: bank nie może naliczać odsetek od kosztów kredytu (np. prowizji, ubezpieczenia), których konsument faktycznie nie otrzymał

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważny wyrok w sprawie C-744/24 dotyczący kredytów konsumenckich. Sprawa dotyczyła sytuacji, w której bank naliczał odsetki nie tylko od kwoty faktycznie wypłaconej klientowi, ale również od części przeznaczonej na pokrycie innych kosztów kredytem, w tym przypadku przeznaczonych na pokrycie związanego z tym kredytem ubezpieczenia . TSUE uznał, że taka praktyka jest niedopuszczalna.

Całkowita kwota kredytu to nie koszty (prowizje, ubezpieczenie lub inne opłaty)

W wydanym 23 kwietnia 2026 r. rozstrzygnięciu Trybunał wskazał, że „całkowita kwota kredytu” nie może obejmować kosztów związanych z kredytem, takich jak prowizje, ubezpieczenie czy inne opłaty, które konsument ma obowiązek ponieść. Oznacza to, że oprocentowanie powinno być naliczane wyłącznie od kwoty rzeczywiście oddanej do dyspozycji kredytobiorcy.

Wyrok dotyczy kredytów lub pożyczek konsumenckich

Wyrok może mieć istotne znaczenie dla osób, które zaciągnęły kredyty lub pożyczki konsumenckie, w szczególności wtedy, gdy do finansowania włączono dodatkowe koszty, a następnie objęto je odsetkami. Jednocześnie samo orzeczenie nie przesądza automatycznie o skutkach każdej umowy, punktem wyjścia pozostaje analiza jej treści i sposobu skonstruowania kosztów.

- To wyrok, który może mieć realne znaczenie dla wielu kredytobiorców. TSUE jasno wskazał, że bank nie może naliczać odsetek od tych kwot, które nie zostały faktycznie wypłacone konsumentowi, lecz zostały przeznaczone na pokrycie kosztów kredytu, na przykład ubezpieczenia. Dla rynku to ważny sygnał, bo pokazuje, że konstrukcja kredytu musi być przejrzysta, a koszt finansowania nie może być ukrywany w mechanizmie oprocentowania. Z perspektywy klientów najważniejsze jest jednak to, że każdą taką sprawę trzeba zacząć od dokładnej analizy umowy, dopiero ona pozwala ocenić, jak skonstruowano kredyt, jakie koszty zostały doliczone i czy bank naliczał odsetki zgodnie z prawem. – komentuje radca prawny Stanisław Rachelski

- Ten wyrok może uporządkować sposób patrzenia na konstrukcję kredytu konsumenckiego. TSUE bardzo wyraźnie rozdzielił pojęcie całkowitej kwoty kredytu oddanej do dyspozycji konsumenta od całkowitego kosztu kredytu ponoszonego przez konsumenta. To rozróżnienie będzie miało znaczenie nie tylko dla nowych umów, ale również dla spraw już będących w toku. Można się spodziewać, że sądy krajowe będą teraz jeszcze dokładniej badać, konstrukcje umów pod kątem oprocentowania pozaodsetkowych kosztów kredytu i czy konsument został w sposób jasny poinformowany, za co rzeczywiście płaci. – dodaje radca prawny Wojciech Ostrowski

W praktyce wyrok może stać się ważnym punktem odniesienia w sprawach dotyczących kredytów konsumenckich, zwłaszcza tam, gdzie całkowity koszt zobowiązania był bardzo wysoki w relacji do kwoty faktycznie wypłaconej klientowi. W kancelariach zajmujących się sporami z sektorem finansowym już dziś pojawiają się sprawy, w których koszt kredytu jest bardzo wysoki w relacji do kwoty udzielonej pożyczki.



Źródło: wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 r. Bank Polska Kasa Opieki - sygn. C-744/24.

