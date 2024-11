Karol Nawrocki kandydatem na prezydenta RP? Decyzja PiS w niedzielę o godz. 16. Natomiast KO ogłosiła już Trzaskowskiego swoim kandydatem

2760 zł co miesiąc do pensji. Nowe zasady dopłat dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało podniesienie kwot dofinansowania do wynagrodzeń osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. W przypadku pracowników zaliczonych do znacznego stopni niepełnosprawności dopłata do pensji sięgnie 2760 zł. Projekt nowelizacji przepisów w tej sprawie trafił już do wykazu prac rządu.