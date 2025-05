Najnowsze sondaże przed II turą wyborów prezydenckich. Nadal dużo niezdecydowanych: 7-10 proc.

Sondaż dla RMF FM: 47,5 proc. chce głosować na Trzaskowskiego, 45,9 proc. - na Nawrockiego - 6,6 proc. niezdecydowanych

47,5 proc. respondentów chce głosować w drugiej turze wyborów prezydenckich na Rafała Trzaskowskiego, a 45,9 proc. planuje poprzeć Karola Nawrockiego; 6,6 proc. wciąż nie wie, na kogo odda głos - wynika z opublikowanego 28 maja sondażu Opinia24 dla RMF FM.



W sondażu ankietowanych zapytano m.in., czy 1 czerwca zamierzają wziąć udział w drugiej turze wyborów prezydenckich. Na tak postawione pytanie 70 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 15 proc. - "raczej tak". 9 proc. zdecydowanie nie zamierza, a 4 proc. raczej nie zamierza zagłosować w drugiej turze. 2 proc. badanych wybrało opcję "trudno powiedzieć".



Jak informuje portal RMF24, "większa mobilizacja wyborcza jest widoczna wśród kobiet (75 proc. vs 65 proc. mężczyźni), najstarszych wyborców (60 lat lub więcej - 79 proc. vs 18-29-latkowie - 55 proc.), osób z wyższym wykształceniem (81 proc. vs 64 proc. wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe)". "W II turze wyborów - według badania - weźmie udział 83 proc. wyborców, którzy głosowali w I turze oraz 38 proc. elektoratu, który nie wziął w niej udziału" - czytamy.



Kolejne pytanie brzmiało: "na kogo oddał(a)by Pan/i swój głos w drugiej turze wyborów prezydenckich". 47,5 proc. respondentów wskazało Rafała Trzaskowskiego, a 45,9 proc. - Karola Nawrockiego. 6,6 proc. ankietowanych wciąż nie zdecydowało, na kogo odda swój głos.



"Różnica pomiędzy kandydatem Koalicji Obywatelskiej, a jego rywalem popieranym przez PiS jest naprawdę bardzo mała. Czeka nas więc zacięta walka o każdy głos" - zaznacza redakcja.



Badanie zrealizowano od 25 do 27 maja metodą CATI na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej.

Sondaż dla "Super Expressu": Trzaskowski 45,7 proc.; Nawrocki 43,61 proc., 10,69 proc. niezdecydowanych

Według sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski może liczyć w drugiej turze wyborów prezydenckich na 45,7 proc. głosów, a popierany przez PiS Karol Nawrocki na 43,61 proc. Zgodnie z sondażem 10,69 proc. badanych nie wie, na kogo odda głos.



"SE" zauważył, że opublikowany w środę sondaż został przeprowadzony po dynamicznym tygodniu kampanii wyborczej obfitującym w zwroty akcji. Wymienił debatę prezydencką, w której zmierzyli się Trzaskowski i Nawrocki, ich spotkania i rozmowy ze Sławomirem Mentzenem, kandydatem Konfederacji, który w pierwszej turze zdobył trzecią pozycję i poparcie 14,81 proc. wyborców. Portal zauważył, że w niedzielę ulicami Warszawy przeszły dwa marsze z udziałem tych kandydatów.



"Eksperci od polityki spodziewają się, że ostateczna walka będzie zacięta, a liczyć się będzie dosłownie każdy głos" - czytamy.



W pierwszej turze wyborów prezydenckich 18 maja Trzaskowski (KO) zdobył 31,36 proc. głosów, a popierany przez PiS Nawrocki - 29,54 proc.



Badanie dla "SE" zrealizował Instytut Badań Pollster 25 maja metodą CAWI na próbie 1011 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc. (PAP)

56 proc. uważa, że lepszą pierwszą damą będzie Trzaskowska, a 44 proc., że Nawrocka

Zdaniem 56 proc. ankietowanych w sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" to Małgorzata Trzaskowska, żona kandydata Koalicji Obywatelskiej będzie lepszą pierwszą damą. W ocenie zaś 44 proc. ankietowanych lepszą pierwszą damą będzie Marta Nawrocka, małżonka kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość.



Instytut Badań Pollster zadał badanym pytanie: "Która z żon kandydatów na prezydenta będzie lepszą pierwsza damą?"



Zdaniem 56 proc. osób Małgorzata Trzaskowska, żona Rafała Trzaskowskiego, będzie lepszą pierwszą damą. Natomiast Marta Nawrocka, żona Karola Nawrockiego, uzyskała 44 proc. głosów.



"Obie panie mocno wspierają swoich mężów w kampanii wyborczej i stoją za nimi murem" - zauważa "SE".

Sondaż dla Wirtualnej Polski: Trzaskowski - 47,4 proc., Nawrocki - 45 proc.; 7,6 proc. niezdecydowanych

Według sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, 47,4 proc. ankietowanych zamierza oddać głos na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, a 45 proc. na kandydata popieranego przez PiS Karola Nawrockiego. 7,6 proc. badanych nie wie jeszcze, na kogo zagłosuje.



Z sondażu wynika, że 65,2 proc. ankietowanych jest zdecydowanych wziąć udział w II turze wyborów prezydenckich. 8,4 proc. zadeklarowało, że "raczej" weźmie udział w głosowaniu, zaś 8,7 proc. - że "raczej nie". 15,1 proc. respondentów odmówiło pójścia do urn, a 2,7 proc. jeszcze nie zdecydowało.



Rafał Trzaskowski może liczyć - według sondażu - na poparcie na poziomie 47,4 proc., natomiast Karol Nawrocki na 45 proc. 7,6 proc. respondentów nie wie jeszcze, na którego z kandydatów zagłosuje. Jeśli weźmie się pod uwagę jedynie zdecydowanych wyborców, to 51,3 proc. chce oddać głos na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, podczas gdy 48,7 proc. - na popieranego przez PiS Karola Nawrockiego.



Na kandydata KO głos zamierza oddać 59 proc. ankietowanych kobiet i 37 proc. mężczyzn biorących udział w badaniu. Trzaskowskiego wybierają głównie osoby w wieku 40-49 lat (71 proc.), z wykształceniem wyższym (70 proc.) oraz mieszkańcy dużych miast z co najmniej 250 tys. mieszkańców (60 proc.).



Z kolei na kandydata PiS planuje zagłosować połowa pytanych przez United Surveys mężczyzn i 36 proc. kobiet. Do tego głos na niego oddadzą osoby w przedziale 60-69 lat (58 proc.), o wykształceniu podstawowym i zasadniczym zawodowym (60 proc.), a także mieszkańcy wsi (57 proc.).



W sondażu przyjrzano się też preferencjom wyborców tych kandydatów, którzy nie znaleźli się w II turze. W II turze wyborów prezydenckich na kandydata KO planują zagłosować wyborcy: Magdaleny Biejat (98 proc.), Szymona Hołowni (85 proc.), Adriana Zandberga (68 proc.).



Na kandydata PiS chce zagłosować 98 proc. wyborców Grzegorza Brauna i 44 proc. sympatyków Sławomira Mentzena. 35 proc. zwolenników kandydata Konfederacji deklaruje wybór Trzaskowskiego.



Sondaż United Surveys został przeprowadzony dla Wirtualnej Polski 25 i 26 maja. Badanie zrealizowano metodą CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (wywiady online) na reprezentatywnej próbie 1000 osób. (PAP)kmz/ ktl/

Sondaż dla "Radia Zet": 36 proc. badanych zdecydowanie nie zagłosuje na Trzaskowskiego, 41 proc. na Nawrockiego

Według sondażu pracowni Opinia24 dla Radia ZET, 36 proc. osób pytanych, jak chętnie zagłosowałoby na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, wybiera odpowiedź: "Zdecydowanie nie zagłosuję, wykluczam to". Jeśli chodzi o Karola Nawrockiego, kandydata popieranego przez PiS, odpowiedź taką wskazuje 41 proc.



Opinia24 w sondażu badającym nastawienie Polaków do kandydatów na prezydenta zadała respondentom dwa pytania. Pierwsze brzmi: "Jak chętnie zagłosowałby Pan / Pani na Rafała Trzaskowskiego?", a drugie, analogicznie: "Jak chętnie zagłosowałby Pan / Pani na Karola Nawrockiego?". Ankietowani mieli do wyboru sześć odpowiedzi: "Bardzo chętnie, jestem w pełni przekonany / przekonana do tego kandydata", "Raczej chętnie, jest OK", "Zagłosuję, choć niechętnie", "Jeszcze rozważam go, nie mówię tak ani nie", "Jestem nieprzekonany / nieprzekonana, raczej nie zagłosuję", "Zdecydowanie nie zagłosuję, wykluczam to".



W sondażu wzięli udział Polacy, którzy zadeklarowali, że będą głosować w II turze wyborów prezydenckich 1 czerwca 2025 r. "Tak" odpowiedziało 77 proc. osób, "nie" – 15 proc. 8 proc. wskazało opcję: "nie wiem".



32 proc. respondentów powiedziało, że bardzo chętnie zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego, 13 proc. - raczej chętnie, 6 proc. stwierdziło, że zagłosuje, choć niechętnie, 7 proc. przyznało, że jeszcze rozważa oddanie na niego głosu, 7 proc. raczej na niego nie zagłosuje, a 36 proc. zapowiedziało, że zdecydowanie na niego nie zagłosuje i że wyklucza taka opcję.



W grupie najbardziej przekonanych do głosowania na kandydata Koalicji Obywatelskiej jest więcej kobiet niż mężczyzn. Odpowiedź: „Bardzo chętnie, jestem w pełni przekonany / przekonana do tego kandydata” wskazało 36 proc. pań i 27 proc. panów. Proporcje te wyglądają odwrotnie wśród osób, które zdecydowanie odrzucają możliwość oddania głosu na Trzaskowskiego. 29 proc. kobiet i 43 proc. mężczyzn powiedziało: "Zdecydowanie nie zagłosuję, wykluczam to".



Jeśli chodzi o chęć głosowania na Nawrockiego, 24 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi: "bardzo chętnie, jestem w pełni przekonany do tego kandydata", 15 proc. wskazało, że raczej chętnie na niego zagłosuje, 10 proc. - zagłosuje, choć niechętnie, 7 proc. przyznało, że jeszcze rozważa oddanie na niego głosu, 4 proc. raczej na niego nie zagłosuje, natomiast 41 proc. zdecydowanie na niego nie zagłosuje i wyklucza taka opcję.



Jak wynika z sondażu, także w przypadku Nawrockiego więcej kobiet niż mężczyzn przyznaje, że zagłosuje na niego "bardzo chętnie". Taką odpowiedź wskazuje 36 proc. pań i 27 proc. panów. Z kolei więcej mężczyzn niż kobiet pytanych o chęć głosowania na Nawrockiego wybiera opcję „"Zdecydowanie nie zagłosuję, wykluczam to". Dokładnie - 43 proc. mężczyzn i 29 proc. kobiet.



Sondaż przeprowadziła Opinia24 na zlecenie Radia ZET, w dniach 23-26 maja na reprezentatywnej próbie 1021 Polaków w wieku 18 lat i więcej metodą wywiadu telefonicznego (CATI) oraz internetowego (CAWI). (PAP) kmz/ lm/

