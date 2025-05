Zarówno stare jak i nowe świadczenie pielęgnacyjne pozwala dorobić opiekunom osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym [Wybory]

Czym jest protest wyborczy i kiedy można go złożyć? Kto ma do tego prawo, jakie warunki musi spełniać taki protest i co dzieje się po jego wniesieniu? W niniejszym artykule wyjaśniamy, jak wygląda procedura składania protestu wyborczego, jakie mogą być jego skutki i dlaczego to jedno z kluczowych narzędzi kontroli prawidłowości procesu wyborczego.