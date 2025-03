Pensja 4666 zł brutto przełomem w urzędach. W 2020-2024 r. była o 200-300 zł niższa od pensji minimalnej

Jeszcze w 2024 r. było tak, że jeżeli pensja minimalna wynosiła w Polsce 4666 zł (tak jest w 2025 r.), to u pracowników samorządowych na najniższych stanowiskach pensja zasadnicza wynosiła np. 4300 zł. Gmina dodawała z nagród, dodatków albo premii brakujące 366 zł. Zdobywała brakujące pieniądze tak, aby pracownik miał wymagane 4666 zł. Z perspektywy pracownika to była kradzież dodatków, które powinny zwiększać jego pensję, a nie wyrównywać ją do minimalnej 4666 zł. Pracownik chciał mieć 4666 zł + 366 zł dodatku. W 2025 r. koniec tej praktyki. Minimalna pensja zasadnicza pracownika samorządowego wynosi 4666 zł bez konieczność sztukowania jej dodatkami i premiami. Tyle samo co u pracodawców prywatnych.

Formalnie pensja minimalna w samorządach była taka sama jak dla reszty Polski. Ale tylko formalnie. Rozporządzenie RM określało (co roku) pensję nazywaną "pensją zasadniczą" pracowników samorządowych. Była to pensja (dla I grupy zaszeregowania) niższa o 200-400 zł (w zależności od roku) od pensji minimalnej "dla reszty" Polski. I gminy musiały znaleźć pieniądze, aby podwyższyć to co rząd przeznaczał na pensje samorządowców do poziomu pensji minimalnej (tej "dla Polski"). REKLAMA Przykład tego mechanizmu zaniżania pensji w samorządach: Przykład W samorządach minimalna pensja od 1 lipca 2024 r. wynosiła dla I kategoria zaszeregowania 4000 zł brutto. W tym samym czasie pensja minimalna z rozporządzenia o pensji minimalnej "dla całej Polski" wynosiła 4300 zł brutto. Różnicę 300 zł gmina brała z nagród, premii. Podwyżka o 666 zł w samorządach dla I grupy zaszeregowania. Ważniejsze niż kwota jest zrównanie tej pensji z pensji minimalną dla całej Polski 4666 zł Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych na 2025 r. przewiduje podwyższenie kwot maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziom dodatku funkcyjnego pracowników samorządowych. Podwyżka aż o 16,65% zapisana jest w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych na 2025 r. Jest to etap projektu (RCL), ale jest już przesądzone, że tak będzie wyglądało samo rozporządzenie. W poprzednich latach (dotyczy także 2024 r.) pracownicy samorządowi mieli mniejszą pensję minimalną niż reszta kraju (chodzi o pieniądze przekazywane przez rząd gminom). Gminy "łatały" to dodając do stawek wypłacanych przez rząd pieniądze z premii i dodatków. W 2025 r. nie będzie już potrzeby dodawania do pensji zasadniczej nagród i dodatków w kwocie 200-300 zł, aby osiągnąć próg pensji minimalnej 4666 zł. Pracownicy samorządowi walczyli o to od wielu lat. Jak było do tej pory? Załóżmy, że pensja minimalna dla pracowników gminy na 2025 r. zostałaby podniesiona na 4300 zł brutto. Takie założenie przyjmijmy. Co się dzieje dalej? Dalszy ciąg materiału pod wideo Przykład Gmina zatrudniająca pracownika samorządowego na minimalnej pensji od rządu dostanie rekompensatę odpowiadające pensji brutto 4300 zł (przyjdą od wojewody także pieniądze na składki w części płaconej przez gminę jako pracodawca). 4300 zł to nie 4666 zł. Brakuje 366 zł. Skąd gmina weźmie na to pieniądze? Doda do 4300 zł premie i dodatki. W ten sposób wypłaci pracownikowi 4666 zł brutto. Ale odbędzie się to poprzez zmniejszenie korzyści jakie pracownik otrzymałby z premii i nagród. Inaczej mówiąc, gdyby od początku pensja minimalna wynosiła 4666 zł, to ten pracownik miałby dochód wyższy o 366 zł bo o tyle mu ścięto premie i nagrody, aby "dobić" do 4666 zł. Z perspektywy dziesiątków tysięcy pracowników samorządowych, byli w ten sposób okradani miesiąc w miesiąc przez ostatnie dekady. Znaczna podwyżka pensji minimalnej w urzędach. 16,65%. Jest 4666 zł bez kombinacji z nagrodami i premiami REKLAMA Przypominamy, że generalnie budżetówka otrzymała 5% podwyżki w 2025 r. Policjantom udało się jeszcze dodatkowo otrzymać świadczenie mieszkaniowe 900 zł - 1800 zł - co miesiąc od 1 lipca 2024 r., co pozwoli pokryć częściowo czynsz za mieszkanie albo ratę kredytu hipotecznego. Uderza, że tak znaczna podwyżka pensji minimalnej ma miejsce w odniesieniu do osób najgorzej wynagradzanych w samorządach. Podwyżki w przedziale 10-16% są dla osób z I do VIII kategorii zaszeregowania. Wynika to z poniższej tabeli: Znaczna podwyżka pensji minimalnej w urzędach. 16,65%. Jest 4666 zł bez kombinacji z nagrodami i premiami Znaczna podwyżka pensji minimalnej w urzędach. 16,65%. Jest 4666 zł bez kombinacji z nagrodami i premiami RCL Natomiast im wyżej w poziomie wynagrodzenia, tym skala podwyżki jest mniejsza aż do przyjętych 5% dla całej budżetówki. Oznacza to spłaszczenie wynagrodzeń w samorządach, z czego nie są zadowoleni osoby o wyższych kwalifikacjach i stażu. Spodziewać się można komentarzy o tym, że kierownik zarabia niewiele więcej od woźnej, sprzątaczki czy dozorcy. Z uzasadnienie projektu rozporządzenia: REKLAMA "W projekcie rozporządzenia zaproponowano kwotę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w wysokości 4666 zł, równej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, jakie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2025 r., co oznacza 16,65% podwyżkę (666 zł). Od XII kategorii, która obecnie jest ustalona w kwocie 4700 zł, tj. powyżej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – wzrost kwot minimalnego wynagrodzenia zasadniczego wynosi ok. 5%. - tyle ile wynosi średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (105,0 %) w 2025 r. W zakresie korekty katalogu stanowisk proponuje się w załączniku nr 3 do rozporządzenia w II. Tabeli w części D „Stanowiska w urzędach i samorządowych jednostkach organizacyjnych” w pkt XXIV. „Żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie” w zakresie dotyczącym stanowisk pomocniczych i obsługi dotychczasowe wiersze 1–3 oznaczyć odpowiednio jako wiersze 2–4 i dodać wiersz 1 w brzmieniu: grafika grafika RCL Projekt rozporządzenia o wynagrodzeniu pracowników samorządowych Zobacz również: Najniższa krajowa 2025: 4666 zł brutto. Ile netto do wypłaty? Czy trzeba podpisać aneks do umowy o pracę?

Komornik. Z minimalnej emerytury zabierze 25%. Z minimalnej pensji 0%. Jest chęć, aby też było 25%

4666 zł brutto – ile to netto? [Umowa o pracę] podwyżki - projekt pensja minimalna w urzędach (samorządy) podwyżki - projekt pensja minimalna w urzędach (samorządy) Polecamy: Wynagrodzenia 2025. Rozliczanie płac w praktyce