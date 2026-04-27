REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Zasiłki » Zasiłek chorobowy » Jesteś chory? Pracodawca może przyjść na kontrolę. Musisz wpuścić go do mieszkania

Jesteś chory? Pracodawca może przyjść na kontrolę. Musisz wpuścić go do mieszkania

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 kwietnia 2026, 14:51
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Jesteś chory? Pracodawca może przyjść na kontrolę. Musisz wpuścić go do mieszkania
Jesteś chory? Pracodawca może przyjść na kontrolę. Musisz wpuścić go do mieszkania
Shutterstock

Czy pracodawca, który chce skontrolować pracownika korzystającego z L4 ma prawo wejść do jego mieszkania? To pytanie zadaje sobie wielu pracowników, którzy niekoniecznie dlatego, że mają coś do ukrycia, nie chcą dzielić się swoją prywatnością z szefem.

Pracodawca może przyjść na kontrolę

Od kilku miesięcy pracownicy czekali na wejście w życie znowelizowanych przepisów dotyczących zasad korzystania ze zwolnień lekarskich i zasad przeprowadzania kontroli ich wykorzystywania zgodnie z celem. Warto pamiętać, że zarówno przed zmianą, jak i po jej wprowadzeniu, do przeprowadzenia takiej kontroli jest uprawniony nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale w określonych okolicznościach również pracodawca-płatnik składek. W przypadku wystąpienia wątpliwości czy zwolnienie od pracy było wykorzystywane niezgodnie z jego celem, rozstrzyga jednak zawsze właściwa jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, uzyskując w miarę potrzeby opinię lekarza, który wystawił zwolnienie lekarskie, lub lekarza orzecznika.

Kontrola przy wykorzystaniu środków adekwatnych

Zgodnie z przepisami w brzmieniu obowiązującymi od 13 kwietnia 2026 r., ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia od pracy, w przypadku, gdy w okresie orzeczonej niezdolności do pracy:
1) wykonuje pracę zarobkową lub
2) podejmuje aktywność niezgodną z celem tego zwolnienia.
Jeśli płatnik zdecyduje się na przeprowadzenie kontroli, musi pamiętać o tym, że jest w tym zakresie zobowiązany do stosowania zasad wynikających z art. 68–68g ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Kontrola być dokonywana z wykorzystaniem środków adekwatnych i proporcjonalnych do jej celu, z poszanowaniem prywatności osoby kontrolowanej oraz innych osób przebywających w miejscu kontroli oraz w sposób wolny od ryzyka pogorszenia się stanu zdrowia osoby kontrolowanej i zakłócania procesu leczenia lub rekonwalescencji.
Wszczęcie kontroli następuje przez okazanie kontrolowanemu upoważnienia. Czynności są prowadzone w miejscu zamieszkania, miejscu pobytu, miejscu pracy osoby kontrolowanej lub w miejscu wykonywania przez nią pozarolniczej działalności lub w innym miejscu, jeżeli jest to konieczne ze względu na cel kontroli. W praktyce jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczących tej problematyki jest to, czy kontrolujący na prawo wejść do mieszkania kontrolowanego?

Kontrolującego trzeba wpuścić do mieszkania

Odpowiedź na nie odnajdziemy w art. 68c ust. 2 wskazanej ustawy, w którym ustawodawca wskazał, że kontrolującemu przysługuje uprawnienie do:
1) wstępu do miejsca przeprowadzania kontroli,
2) legitymowania osoby kontrolowanej wyłącznie w celu ustalenia tożsamości,
3) żądania oraz odbierania informacji od osoby kontrolowanej, jej płatnika składek lub lekarza leczącego,
4) dostępu do danych ubezpieczonego i płatnika składek gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na koncie ubezpieczonego i koncie płatnika składek
– jeżeli jest to uzasadnione celem prowadzonej kontroli.

Kontrolujący jest obowiązany do:
1) okazania osobie kontrolowanej lub osobie przebywającej w miejscu przeprowadzania kontroli legitymacji służbowej albo pracowniczej oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
2) poinformowania osoby kontrolowanej o jej uprawnieniach, w tym o możliwości zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli;
3) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących prywatności osoby kontrolowanej pozyskanych w czasie kontroli.

Z kolei osoba kontrolowana ma obowiązek:
1) umożliwić przeprowadzenie kontroli;
2) udostępnić kontrolującemu na jego żądanie informacje w zakresie kontroli;
3) składać wyjaśnienia w zakresie kontroli na żądanie kontrolującego.

Podstawa prawna

art. 17, art. 68–68g ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 26)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Prawo
Obowiązkowe szkolenia pracowników z pierwszej pomocy. Czy pracodawców obciążą kolejne koszty? MRPiPS odpowiedziało
27 kwi 2026

Czy każdy pracownik powinien przejść obowiązkowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy na koszt pracodawcy? Petycja w tej sprawie wpłynęła w marcu 2026 r. do resortu pracy. Jej autor argumentował, że pierwsza pomoc to kompetencja ponadczasowa, która powinien posiadać każdy, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.
Orzeczenie o niepełnosprawności 2026. Zobacz, jakie zniżki, ulgi, udogodnienia i dopłaty przysługują. Przewodnik po zmianach
27 kwi 2026

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w kwietniu 2026 roku to klucz do szerokiego wachlarza wsparcia finansowego, który przeszedł w ostatnich latach gruntowną reformę. Po marcowej waloryzacji świadczenia osiągnęły nowe poziomy. Na co dokładnie mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie? Oto szczegóły.
Jesteś chory? Pracodawca może przyjść na kontrolę. Musisz wpuścić go do mieszkania
27 kwi 2026

Czy pracodawca, który chce skontrolować pracownika korzystającego z L4 ma prawo wejść do jego mieszkania? To pytanie zadaje sobie wielu pracowników, którzy niekoniecznie dlatego, że mają coś do ukrycia, nie chcą dzielić się swoją prywatnością z szefem.
Majówka za granicą? O tym lepiej pamiętać!
27 kwi 2026

Wyjeżdżasz na majówkę? Lepiej, żebyś o tym pamiętał. Podczas wypoczynku za granicą mogą zdarzyć się różne sytuacje – od niespodziewanych problemów zdrowotnych po inne nieprzyjemne zdarzenia. Koszty takich incydentów mogą być wysokie – nawet sięgające kilkuset euro. Ryzyko warto zminimalizować - podpowiadamy jak.

REKLAMA

Znowu podwyżka cen benzyny i oleju napędowego. Ile zapłacimy na stacji benzynowej we wtorek 28 kwietnia?
27 kwi 2026

Po raz kolejny zdrożeje benzyna i diesel na stacjach benzynowych. Jutro, 28 kwietnia, zapłacimy za paliwa od 6,21 zł do 7,12 zł za 1 litr. Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać we wtorek.
Boom na testamenty notarialne 2026. Polacy ruszyli do notariuszy, chodzi o majątek i spokój rodziny. Ile kosztuje spisanie testamentu u notariusza w 2026?
27 kwi 2026

Jeszcze kilka lat temu wiele osób odkładało spisanie testamentu "na później". Dziś trend wyraźnie się odwraca. Polacy coraz częściej chcą mieć pewność, że ich majątek trafi dokładnie tam, gdzie powinien, najlepiej bez sporów, niedomówień i rodzinnych konfliktów. Jakie są koszty notarialne testamentu w 2026?
Czy linia czarterowa Enter Air wypłaca odszkodowanie za opóźniony lot? Sprawdź swoje prawa
27 kwi 2026

Pasażerowie latający liniami Enter Air mogą ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot, również wtedy, gdy chodzi o połączenia czarterowe wykupione w ramach wycieczki. Kluczowe znaczenie ma czas opóźnienia, który musi wynosić co najmniej 3 godziny w momencie przylotu, oraz przyczyna zakłócenia rejsu.
E-rejestracja aut w CEPIK od 2027 r. dla firm i prywatnych właścicieli. Ale nadal decyzję podejmie urzędnik. Kiedy koniec papierowych dowodów rejestracyjnych?
27 kwi 2026

Rejestracja samochodów przez internet w Centralnej Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) ma być powszechnie dostępna, zarówno dla firm leasingowych, jak i prywatnych właścicieli od stycznia 2027. To kolejna usługa cyfrowa, która ułatwi zakup auta. Decyzję o rejestracji pojazdu nadal będą podejmowali urzędnicy, ale już planowana jest kolejna deregulacja, przewidująca, że będzie to czynność techniczna. Docelowo mają też zniknąć papierowe dowody rejestracyjne. Większość umów leasingu jest dziś zawieranych elektronicznie, choć jak się okazuje wcale nie była do tego konieczna nowelizacja Kodeksu Cywilnego – ocenia ekspert Superauto.pl.

REKLAMA

Świadczenie wspierające bez komisji. Dlaczego to niemożliwe?
27 kwi 2026

Czy wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) może przyznać punkty bez osobistego badania? O możliwość otrzymania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia na podstawie dokumentacji medycznej często pytają osoby z niepełnosprawnościami. Jakie są przepisy i szanse na ich zmianę?
NIS2 wprowadza osobistą odpowiedzialność kierownictwa nawet średnich firm. Za co konkretnie? Nowe przepisy już weszły w życie
27 kwi 2026

Dyrektywa NIS2 z prawie półtorarocznym opóźnieniem została zaimplementowana do polskiego systemu prawnego w formie nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ustawa z 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 3 kwietnia 2026 r. Pierwsze obowiązki przedsiębiorcy będą musieli spełnić już do 3 października 2026 r.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA