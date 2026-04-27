REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Bezpieczeństwo pracy » Obowiązkowe szkolenia pracowników z pierwszej pomocy. Czy pracodawców obciążą kolejne koszty? MRPiPS odpowiedziało

Obowiązkowe szkolenia pracowników z pierwszej pomocy. Czy pracodawców obciążą kolejne koszty? MRPiPS odpowiedziało

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 kwietnia 2026, 15:44
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Obowiązkowe szkolenia pracowników z pierwszej pomocy. Czy pracodawców obciążą kolejne koszty? MRPiPS odpowiedziało
Obowiązkowe szkolenia pracowników z pierwszej pomocy. Czy pracodawców obciążą kolejne koszty? MRPiPS odpowiedziało
Shutterstock

Czy każdy pracownik powinien przejść obowiązkowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy na koszt pracodawcy? Petycja w tej sprawie wpłynęła w marcu 2026 r. do resortu pracy. Jej autor argumentował, że pierwsza pomoc to kompetencja ponadczasowa, która powinien posiadać każdy, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.

Obowiązkowe szkolenia pracowników z pierwszej pomoc

W marcu 2026 r. do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trafiła petycja w sprawie obowiązkowego szkolenia z pierwszej pomocy w zakładach pracy. Jej autor domagał się wprowadzenia powszechnego, regularnego i obowiązkowego szkolenia z pierwszej pomocy na wszystkich poziomach kształcenia – od szkoły podstawowej aż po szkolnictwo wyższe – oraz w zakładach pracy. Uzasadniając swój postulat wskazał, że pierwsza pomoc ratuje życie, a umiejętność podjęcia podstawowych czynności ratowniczych w pierwszych minutach od zdarzenia jest najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia liczby zgonów i ciężkich powikłań pourazowych. To dlatego w jego ocenie edukacja ratownicza powinna być priorytetem, a tymczasem obecne rozwiązania są fragmentaryczne, pozostawione w dużej mierze dobrej woli placówek oświatowych i pracodawców. Autor petycji wskazał, z czym trudno się nie zgodzić, że wiedza z zakresu pierwszej pomocy jest jedną z nielicznych kompetencji ponadczasowych, niezbędnych niezależnie od zawodu, wieku czy miejsca zamieszkania. W jego ocenie powszechne szkolenia wzmacniają solidarność społeczną, budują postawy odpowiedzialności i troski o innych, a także są elementem trwałego ładu społecznego, wpisującym się w długofalowy rozwój państwa. Biorąc pod uwagę fakt, że infrastruktura szkolna i pracownicza daje możliwość wprowadzenia cyklicznych, standaryzowanych szkoleń prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów ratownictwa, autor petycji postulował opracowanie i ustawowe wprowadzenie jednolitego, obowiązkowego programu szkolenia z pierwszej pomocy na wszystkich etapach edukacji, a także zapewnienie obowiązkowych cyklicznych szkoleń dla pracowników w zakładach pracy, finansowanych zgodnie z przepisami BHP oraz wprowadzenie certyfikowanego systemu potwierdzania nabytych kompetencji.

Czy pracodawców obciążą kolejne koszty

Petycja została rozpatrzona negatywnie. W udzielonej odpowiedzi wskazano, że obecnie obowiązujące przepisy w sposób jednoznaczny wprowadzają obowiązkowe funkcjonowanie systemu pierwszej pomocy przedmedycznej w przestrzeni pracy. Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy bowiem ochrona zdrowia i życia pracowników. Pracodawca zapewnienia środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a także wyznacza pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnia łączność z zewnętrznymi służbami wyspecjalizowanymi między innymi w ratownictwie medycznym. Ma także obowiązek przekazywać pracownikom informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników oraz o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy. Wszystko to, a także wiele innych zasad obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy sprawia, że w chwili obecnej MRPiPS nie planuje wprowadzania zmian dotyczących pierwszej pomocy, a pracodawcy nie zostaną w najbliższym czasie obciążeni ani nowymi obowiązkami, ani dodatkowymi kosztami związanymi z koniecznością przeszkolenia wszystkich pracowników.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA