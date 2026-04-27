Obowiązkowe szkolenia pracowników z pierwszej pomocy. Czy pracodawców obciążą kolejne koszty? MRPiPS odpowiedziało

Obowiązkowe szkolenia pracowników z pierwszej pomoc

W marcu 2026 r. do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trafiła petycja w sprawie obowiązkowego szkolenia z pierwszej pomocy w zakładach pracy. Jej autor domagał się wprowadzenia powszechnego, regularnego i obowiązkowego szkolenia z pierwszej pomocy na wszystkich poziomach kształcenia – od szkoły podstawowej aż po szkolnictwo wyższe – oraz w zakładach pracy. Uzasadniając swój postulat wskazał, że pierwsza pomoc ratuje życie, a umiejętność podjęcia podstawowych czynności ratowniczych w pierwszych minutach od zdarzenia jest najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia liczby zgonów i ciężkich powikłań pourazowych. To dlatego w jego ocenie edukacja ratownicza powinna być priorytetem, a tymczasem obecne rozwiązania są fragmentaryczne, pozostawione w dużej mierze dobrej woli placówek oświatowych i pracodawców. Autor petycji wskazał, z czym trudno się nie zgodzić, że wiedza z zakresu pierwszej pomocy jest jedną z nielicznych kompetencji ponadczasowych, niezbędnych niezależnie od zawodu, wieku czy miejsca zamieszkania. W jego ocenie powszechne szkolenia wzmacniają solidarność społeczną, budują postawy odpowiedzialności i troski o innych, a także są elementem trwałego ładu społecznego, wpisującym się w długofalowy rozwój państwa. Biorąc pod uwagę fakt, że infrastruktura szkolna i pracownicza daje możliwość wprowadzenia cyklicznych, standaryzowanych szkoleń prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów ratownictwa, autor petycji postulował opracowanie i ustawowe wprowadzenie jednolitego, obowiązkowego programu szkolenia z pierwszej pomocy na wszystkich etapach edukacji, a także zapewnienie obowiązkowych cyklicznych szkoleń dla pracowników w zakładach pracy, finansowanych zgodnie z przepisami BHP oraz wprowadzenie certyfikowanego systemu potwierdzania nabytych kompetencji.

REKLAMA

Czy pracodawców obciążą kolejne koszty

Petycja została rozpatrzona negatywnie. W udzielonej odpowiedzi wskazano, że obecnie obowiązujące przepisy w sposób jednoznaczny wprowadzają obowiązkowe funkcjonowanie systemu pierwszej pomocy przedmedycznej w przestrzeni pracy. Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy bowiem ochrona zdrowia i życia pracowników. Pracodawca zapewnienia środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a także wyznacza pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnia łączność z zewnętrznymi służbami wyspecjalizowanymi między innymi w ratownictwie medycznym. Ma także obowiązek przekazywać pracownikom informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników oraz o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy. Wszystko to, a także wiele innych zasad obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy sprawia, że w chwili obecnej MRPiPS nie planuje wprowadzania zmian dotyczących pierwszej pomocy, a pracodawcy nie zostaną w najbliższym czasie obciążeni ani nowymi obowiązkami, ani dodatkowymi kosztami związanymi z koniecznością przeszkolenia wszystkich pracowników.