Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Sprawdź o czym trzeba pamiętać zgłaszając członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Odpowiadamy również na pytanie co jeśli członek rodziny zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego nabędzie własny tytuł do tego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zdrowotne - kogo możesz zgłosić

Przypomnijmy, że jako członka rodziny możesz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego swoje dziecko, dziecko męża lub żony, dziecko przysposobione, swojego wnuka, dziecko obce, dla którego jesteś opiekunem prawnym, dziecko obce, dla którego jesteś rodziną zastępczą lub które przebywa w Twoim rodzinnym domu dziecka, swojego męża lub swoją żonę oraz wstępnych (np. rodziców, dziadków itp.), którzy mieszkają z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym.

Członek rodziny nabył własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego

Jeśli członek rodziny zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego nabędzie własny tytuł do tego ubezpieczenia, należy go z ubezpieczenia wyrejestrować i zgłosić ponownie.

W przypadku, gdy zgłosiłeś członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, a on nabył własny tytuł ubezpieczenia np.:

podjął pracę,

rozpoczął działalność gospodarczą,

to powinien on zostać wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Zgłoś to do swojego płatnika składek.

Jeśli inny tytuł ubezpieczenia, który spowodował konieczność wyrejestrowania członka rodziny wygaśnie, np. upłynął okres trwania umowy o pracę, powinieneś ponownie go zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli nadal spełnia warunki do takiego zgłoszenia. Ten fakt również zgłoś do swojego płatnika.

Ważne!

Jeśli do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosiłeś się sam, to obowiązek dokonania zgłoszenia oraz wyrejestrowania członka rodziny spoczywa na Tobie jako płatniku składek.

Źródło: ZUS