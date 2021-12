PIT z ZUS - sprawdź swój adres

Deklarację PIT z tytułu wypłaconych przez ZUS zasiłków, rent i emerytur otrzymuje każdy klient, z którego pieniędzy została potrącona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dlaczego warto sprawdzić czy posiadany przez ZUS adres jest właściwy.

Chcesz dostać PIT – sprawdź swój adres

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Kończy się stary rok a nowy niesie za sobą obowiązek wysłania rocznego rozliczenia podatkowego (PIT) do tych wszystkich, którzy w roku 2021 dostali jakiekolwiek pieniądze z ZUS. Zdarza się niekiedy, że z powodu niewłaściwego adresu – roczne rozliczenia nie docierają do klientów.

- Stąd nasz apel, szczególnie do tych osób, które dostawały od nas zasiłki np. chorobowy, macierzyński lub z akcji pobytu na kwarantannie żeby sprawdziły czy posiadany przez ZUS adres jest właściwy – prosi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Co roku do klientów nie dociera ponad 1 proc. wysłanych rocznych rozliczeń z powodu błędnego adresu – dodaje.

Deklaracja PIT z tytułu wypłaconych przez ZUS zasiłków, rent i emerytur

Rzeczniczka wyjaśnia, że deklarację PIT z tytułu wypłaconych przez ZUS zasiłków, rent i emerytur otrzymuje każdy klient, z którego pieniędzy została potrącona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. W formie papierowej dostają je także osoby, które mają swoje indywidualne konto na platformie internetowej PUE ZUS.

- Natomiast, jeśli klient ma konto na PUE, to ma możliwość wyświetlenia szczegółów wybranego formularza PIT. Formularz zostaje wyświetlony w postaci pliku PDF, w trybie tylko do podglądu – zastrzega Kowalska-Matis.

- Wielu naszych klientów czeka na swoje roczne rozliczenie i są zawiedzeni, gdy nie trafi ono do ich skrzynek. Najczęstszą tego przyczyną jest fakt, że ktoś zmienił miejsce zamieszkania i nie poinformował ZUS o nowym adresie, stąd mój apel o aktualizację danych – dodaje Iwona Kowalska-Matis.

Co roku ZUS wysyła ok: 9,5 mln deklaracji podatkowych (PIT), w tym na Dolnym Śląsku do ponad 700 tys. Dolnoślązaków. PIT-y są co roku wysyłane na przełomie stycznia i lutego do wszystkich osób, które w poprzednim roku, chociaż raz dostały pieniądze z ZUS.

Na początku 2021 roku PIT został- wysłany do 711 190 mieszkańców Dolnego Śląska, w tym na obszarze działania legnickiego oddziału ZUS do 186467, wałbrzyskiego oddziału - do 253878 i wrocławskiego - 270845.

Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Województwa Dolnośląskiego