Zasiłek macierzyński w 2019 r. - działalność gospodarcza

W ostatnich dniach media donoszą o tym, iż ZUS bacznie przygląda się młodym matkom wykonującym zawód adwokata, zgłaszającym się po wypłatę zasiłku macierzyńskiego. Wiąże się to z podejrzeniem, że prawniczki zakładają własną działalność gospodarczą wyłącznie w celu uzyskania tego świadczenia, następnie zaś prowadzą ją jedynie dla pozoru i w ten sposób korzystają gwarantowanego wsparcia finansowanego przez Zakład Ubezpieczeń.

Jak więc wygląda sytuacja kobiety prowadzącej własną działalność gospodarczą, która w trakcie jej prowadzenia zdecyduje się na macierzyństwo?

Czy może ona, podobnie jak osoba zatrudniona na etacie, przerwać pracę i poświęcić się opiece nad dzieckiem? I czy korzystanie z zasiłku macierzyńskiego wymusza zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej?

Prawo do zasiłku – tylko dla ubezpieczonego przedsiębiorcy

Urlop macierzyński to prawo przysługujące każdej zatrudnionej na etacie matce – a w określonych przypadkach również ojcu wychowującemu dziecko. Ze względu na to, że osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę obowiązkowo objęte są ubezpieczeniem społecznym, w całym okresie pobierania urlopu macierzyńskiego lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, przysługuje im świadczenie pieniężne w postaci zasiłku macierzyńskiego. Przepisy nie przewidują jednak instytucji urlopu macierzyńskiego dla samozatrudnionych. Wynika to z faktu, iż jest to uprawnienie typowo pracownicze. Jednak przedsiębiorca na zasadach analogicznych jak pracownik, skorzystać może z przysługującego z tego tytułu zasiłku macierzyńskiego.

Możliwość skorzystania z zasiłku zawsze uzależniona jest od objęcia ubezpieczeniem chorobowym i opłacania składek z tego tytułu. Dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą, w przeciwieństwie do pracowników – objęcie tym ubezpieczeniem jest dobrowolne. Mogą one przystąpić do niego w dowolnym momencie prowadzenia działalności.

Opłacanie ww. składek zapewnia możliwość skorzystania z:

zasiłku chorobowego – w przypadku ciąży maksymalnie do 270 dni w roku, oraz

zasiłku macierzyńskiego – przez co najmniej 14 tygodni od dnia porodu.

Co ważne, w przeciwieństwie do zasiłku chorobowego – świadczenie na czas macierzyństwa nie jest uzależnione od tzw. „okresu wyczekiwania”. Oznacza to, że matka prowadząca własną działalność może skorzystać z niego już po pierwszym dniu opłacania składki chorobowej – bez konieczności podlegania wcześniej co najmniej 90 dni nieprzerwanemu ubezpieczeniu chorobowemu.