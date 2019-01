Urlop macierzyński 2019 – ile trwa

Urlop macierzyński w 2019 r. trwa co do zasady 20 tygodni. Można go przedłużyć o urlop rodzicielski. Bezpośrednio po sobie wykorzystanie tych dwóch urlopów daje rok wolnego od pracy po urodzeniu dziecka. Potocznie okres ten nazywa się rocznym urlopem macierzyńskim. Jak złożyć wniosek o urlop macierzyński? Jakie dokumenty należy złożyć u pracodawcy?