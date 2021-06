Ojciec na macierzyńskim to wciąż rzadkość [AUDIO]

Przepisy dopuszczają, by część okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego przejmowali mężczyźni. Okazuje się, że ojcowie niechętnie korzystają z tej możliwości.

Ojciec na macierzyńskim to wciąż rzadkość

Gdy spojrzymy na statystyki okaże się, że zasiłki macierzyńskie pozostają zdominowane przez matki. Wg danych za maj tylko 6 na 100 mazowszan na zasiłku macierzyńskim to mężczyźni. Panowie świetne odnajdują się za tylko na tzw. tacierzyńskim, czyli dwutygodniowym okresie zasiłkowym przysługującym wyłącznie ojcom dziecka.

Macierzyński nie tylko dla kobiet

Reklama

Podstawowy zasiłek macierzyński, który pobiera się po urodzeniu jednego dziecka, trwa 20 tygodni. Przepisy niemal w całości zastrzegają ten okres dla matki. Może ona jednak po 14 tygodniach od porodu zrezygnować z pozostałego czasu i wcześniej wrócić do pracy. W takim przypadku ostatnie 6 tygodni zasiłku macierzyńskiego wykorzystuje ubezpieczony ojciec dziecka. Czy jest to częste? Zdecydowanie nie. W maju mazowieckie oddziały ZUS wypłaciły zasiłki macierzyńskie za ten okres tylko 133 mężczyznom. To bardzo niewiele, biorąc pod uwagę, że w tym samym okresie skorzystały z niego 15 623 kobiety.

Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim zarówno matka jak i ojciec dziecka mogą przejść na urlop rodzicielski, który trwa maksymalnie 32 tygodnie. Zasiłek macierzyński za okres tego urlopu wykorzystywany jest przez mężczyzn dość rzadko. W maju mazowieckie placówki ZUS wypłaciły go ojcom tylko w 220 przypadkach, podczas gdy w tym samym okresie skorzystało z niego niemal 27 tys. matek. Urlop rodzicielski wykorzystuje się w całości lub częściach stanowiących wielokrotność tygodnia, przy czym co do zasady każda z części powinna przypadać po poprzedniej i wynosić co najmniej 8 tygodni. Co ciekawe, z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego rodzice mogą korzystać także równocześnie, ale łączny czas przysługujący obojgu nie może przekroczyć 32 tygodni w przypadku opieki nad jednym dzieckiem (może być to więc np. 16 tygodni wspólnego urlopu rodzicielskiego).

Popularny tylko tacierzyński

Statystyki pokazują, że jest jedno świadczenie cieszące się ogromną popularnością wśród mężczyzn. Chodzi o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego, czyli tzw. tacierzyński. W maju otrzymało go aż 2303 panów z województwa mazowieckiego. Zasiłek ten jest jednak specyficzny, ponieważ pobierać go może jedynie ojciec dziecka. Co więcej, wraz z ukończeniem przez nie 24. miesiąca życia niewykorzystana część urlopu ojcowskiego bezpowrotnie przepada. Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego przysługuje ubezpieczonemu mężczyźnie, niezależne od świadczeń, z których korzysta matka. Może trwać aż 2 tygodnie, podczas których tata otrzymuje świadczenie z ZUS. Przepisy dopuszczają wykorzystanie go w całości lub dwóch tygodniowych częściach.

O szczegółach mówi Piotr Olewiński Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego. Kliknij, aby odsłuchać:

Piotr Olewiński

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego