Pogrzeb zmarłego na COVID – organizacja

Pogrzeb po COVID-19

Śmierć chorego na COVID-19 pociąga za sobą skutki w postaci odrębnych zasad pochówku ciała. Właścicielka domu pogrzebowego ocenia, że obecnie 25% pogrzebów stanowią pogrzeby covidowe. Więcej odbiorów zmarłych jest z domów niż ze szpitali. Jak wygląda organizacja pogrzebu zmarłego na koronawirusa?

Organizacja pogrzebu

Przygotowanie pogrzebu osoby, której zgon został już stwierdzony przez lekarza, należy rozpocząć od skontaktowania się z zakładem pogrzebowym. Karta zgonu wystawiona przez lekarza i dowód osobisty zmarłego to podstawa do uzyskania aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego. Pracownicy zakładu pogrzebowego zabiorą zwłoki i przewiozą je do kostnicy lub chłodni. Następnie należy uzgodnić z zakładem pogrzebowym szczegóły pogrzebu i ustalić msze pogrzebową z księdzem w kościele. Należy również wybrać cmentarz, na którym spocznie ciało osoby zmarłej.

reklama reklama



Pogrzebowe obostrzenia

Przede wszystkim zaleca się skremowanie ciała nieboszczyka. Jeśli rodzina się nie zgadza, ciało składane jest do trumny. Wówczas w czasie pogrzebu nie ma możliwości otwierania trumny. Przed złożeniem ciała do trumny wkłada się je w 2 worki. Nieboszczyk jest nieubrany. Następuje dezynfekcja i trumna zamykana jest na wkręty.

Ile osób może być na pogrzebie?

Zgodnie z reżimem sanitarnym, w kościele na pogrzebie obowiązuje limit 1 osoby na 15 m2. Osoby obecne podczas pożegnania zobowiązane są do zachowania dystansu co najmniej 1,5 m.

Co istotne, podobne ograniczenia nie obowiązują podczas złożenia trumny z ciałem zmarłego do grobu na cmentarzu. Przy pochówku może uczestniczyć dowolna liczba osób.

Koszty związane z pochówkiem

Koszty pochówku po stronie najbliższych osoby zmarłej zależą od zakładu pogrzebowego. Każdy zakład ma inne stawki. Koszt pogrzebu osoby zmarłej na COVID-19 nie powinien być wyższy ponieważ odchodzi koszt ubierania ciała. Natomiast właściciele zakładów pogrzebowych muszą zapłacić więcej swoim pracownikom za pracę w zagrożeniu zakażeniem koronawirusem. Budżet pozostaje więc niezmieniony.

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy w 2021 r. wynosi 4000 zł. Jest to kwota, która ma pokryć koszty pogrzebu. Ze statystyk ZUS wynika, że liczba wypłacanych zasiłków pogrzebowych w czasie pandemii wzrosła. Wysokość zasiłku jest stała. Nie ma znaczenia czy osoba zmarła była chora na COVID-19, czy nie. Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć wniosek do ZUS na formularzy Z-12. Termin na dokonanie tej czynności to 12 miesięcy od dnia śmierci.

Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy? Więcej informacji znajduje się w artykule: Zasiłek pogrzebowy 2021 – ile wynosi?

Pandemia a wzrost liczby zgonów

Z danych GUS wynika, że w czasie pandemii wzrosła liczba zgonów. Dla przykładu w 13 tygodniu roku (przełom marca i kwietnia) 2019 było 7795 zgonów, w tym samym tygodniu 2020 r. było już 8148 zgonów (początek pandemii), a w 2021 r. - 13099 i statystyka z 13 tygodnia 2021 r. jest jeszcze niekompletna. To prawie 2 razy więcej zgonów niż w tym samym czasie przed pandemią w 2019 r. W 2020 r. znacząco liczba zgonów wzrosła w 41/42 tygodniu roku, a więc od połowy października. Była to II fala pandemii koronawirusa. Najwyższa śmiertelność w 2020 r. przypadała na 45 tydzień roku czyli 2-8 listopada 2020 r. - 16243 osoby.

Czy w czasie pandemii ludzie zaczęli częściej kupować miejsca na cmentarzu? Okazuje się, że na starych cmentarzach miejsca są dziedziczone, natomiast nowych nie przybywa. Tymczasem na cmentarzach komunalnych nie dokonuje się rezerwacji. Nie kupuje się już pomników.