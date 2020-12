Zasiłek pogrzebowy - więcej wypłat, mniej formalności [AUDIO]

ZUS: w mazowieckiem więcej zasiłków pogrzebowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych porównał liczbę zasiłków pogrzebowych wypłaconych we wrześniu i październiku tego roku do analogicznego okresu z roku ubiegłego. Z analizy wynika, że w województwie mazowieckim liczba zasiłków wzrosła o 10%. W całym kraju jest to już 11%.

We wrześniu i październiku ubiegłego roku wszystkie oddziały ZUS w Polsce wypłaciły 56 344 zasiłki pogrzebowe. W analogicznym okresie tego roku było ich już 62 350, czyli o ponad 6 tys. więcej. Trend widać także w województwie mazowieckim. W 2019 r. wypłacono u nas 7 447 zasiłków, a w tym roku 8 197, co stanowi przyrost o 750 wypłat.





Ograniczenie formalności

Aby usprawnić procedury i zminimalizować formalności w tych przykrych dla rodziny i bliskich okolicznościach, ZUS wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję, że jeśli do wniosku o zasiłek pogrzebowy nie został dołączony akt zgonu, urząd pozyska go we własnym zakresie elektronicznie. Tym samym klient nie musi dostarczać tego dokumentu w formie papierowej.

Zdarza się, że do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są dokumenty na podstawie których ubezpieczony musi potwierdzić pokrewieństwo z osobą zmarłą (np. gdy o zasiłek występuje siostra osoby zmarłej). Jeśli pokrewieństwo można ustalić we własnym zakresie, to ZUS również nie angażuje w to wnioskodawcy. Jednak w przypadku, gdy dostępne dane nie pozwalają potwierdzić pokrewieństwa ze zmarłym, zdarza się, że urząd jest zmuszony poprosić o odpowiedni dokument.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Wysokość zasiłku pogrzebowego wypłacanego rodzinie zmarłego to 4 tys. zł. Kwota jest wtedy niezależna od poniesionych kosztów pogrzebu.

Piotr Olewiński

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego

