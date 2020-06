Zasiłek rodzinny 2020/2021 – jak go uzyskać?

Zasiłek rodzinny – kiedy złożyć wniosek?

Od 1 lipca 2020 r. będzie można składać wnioski o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy. Wnioski będą przyjmowane za pośrednictwem portalu Emp@tia lub ePUAP (epuap.gov.pl). Wniosek w tradycyjnej papierowej formie złożymy od 1 sierpnia 2020 r. w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.





Polecamy: Pracujący rodzic. Wiesz, co Ci się należy! Poznaj swoje prawa nr 2

Czym jest zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny jest jednym ze świadczeń rodzinnych i ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

rodzicom, jednemu z rodziców, albo opiekunowi prawnemu dziecka;

opiekunowi faktycznemu dziecka,

osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny a wiek dziecka

Co do zasady zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

18. roku życia lub

nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo

24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny w 2020 r. – kwota

Wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka i obecnie wynosi:

95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,

na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia, 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego - ile wynoszą?

Osoby uprawnione do otrzymania zasiłku rodzinnego, jeżeli spełniają określone warunki, mogą otrzymać dodatki:

- z tytułu urodzenia dziecka – 100 zł

- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia – 90 zł miesięcznie

na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 110 zł miesięcznie.

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł na dziecko

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: