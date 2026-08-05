REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Pracownik może w upale powstrzymać się od pracy. W jakich okolicznościach? PIP uruchomiła infolinię

Pracownik może w upale powstrzymać się od pracy. W jakich okolicznościach? PIP uruchomiła infolinię

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 sierpnia 2026, 13:00
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Pracownik może w upale powstrzymać się od pracy
Pracownik może w upale powstrzymać się od pracy. W jakich okolicznościach? PIP uruchomiła infolinię
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przepisy regulujące maksymalne temperatury w miejscu pracy jeszcze nie obowiązują, choć zostały już uchwalone. Czy to znaczy, że pracować trzeba niezależnie od panujących warunków? PIP uruchomiła specjalną infolinię i potwierdza, że pracownik może powstrzymać się od pracy.

Przez Polskę przechodzi kolejna fala upałów i choć w czasie, który upłynął od tej, z którą zmagaliśmy się na przełomie czerwca i lipca, teoretycznie zmieniło się wiele, bo uchwalono przepisy dotyczące maksymalnych temperatur w miejscu pracy, to w praktyce nie zmieniło się nic, bo wejdą one w życie dopiero 11 stycznia 2027 roku. Jak więc powinni radzić sobie pracownic i pracodawcy tu i teraz?

REKLAMA

REKLAMA

Prawo do bezpiecznych warunków pracy wynika z Konstytucji

Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zostało każdemu zagwarantowane w art. 66 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy w tym zakresie określają przepisy Kodeksu pracy. I tak, jedną z podstawowych zasad prawa pracy, którą wyrażono w jego art. 15 jest obowiązek pracodawcy do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Został on uszczegółowiony w dalszych regulacjach, w tym m.in. w art. 94 pkt 4 i art. 207 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, w którym wskazano, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy i ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Co więcej, jak wyraźnie wskazał Sąd Najwyższy, okoliczność, że pracownik podejmuje pracę zawodową ze świadomością zagrożeń, jakie stwarza ona dla jego zdrowia lub życia nie zwalnia pracodawcy od odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy (wyrok SN z 17 października 2024 r., sygn. akt I PSKP 40/23).

Pracownik może powstrzymać się od pracy

Kwestią kluczową dla omawianej tematyki jest to, że jak wynika z art. 210 Kodeksu pracy, w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Co więcej, nie może on w takich przypadkach ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji z powodu powstrzymania się od pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia, a za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w tych przypadkach, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jak z tego wynika, jeśli pracodawca nie wywiązuje się z ciążących na nim obowiązków w zakresie zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i ignoruje utrudnienia wynikające z panujących upałów, obowiązujące przepisy dają pracownikom podstawy do podjęcia działań mających na celu zapewnienie sobie bezpieczeństwa.

Infolinia Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy przypomina też, że choć póki co przepisy nie określają dopuszczalnej maksymalnej temperatury w pomieszczeniach pracy, to jednak nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy można i należy zgłaszać do PIP. Inspektorzy pracy mają bowiem możliwość weryfikacji wymagań, których niespełnienie przez pracodawcę wpływa na pogorszenie warunków pracy w upale. Nie budzi bowiem wątpliwości to, że wysokie temperatury mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika. Dlatego na czas upałów Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła specjalną infolinię, na której można otrzymać dodatkowe informacje na temat stosowania obowiązujących przepisów. Jest ona czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15. Numer telefonu, pod który można dzwonić to 22 626 43 67.

REKLAMA

Podstawa prawna

art. 66 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. poz. 483)

art. 207, art. 210 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Pracownik może w upale powstrzymać się od pracy. W jakich okolicznościach? PIP uruchomiła infolinię
05 sie 2026

Przepisy regulujące maksymalne temperatury w miejscu pracy jeszcze nie obowiązują, choć zostały już uchwalone. Czy to znaczy, że pracować trzeba niezależnie od panujących warunków? PIP uruchomiła specjalną infolinię i potwierdza, że pracownik może powstrzymać się od pracy.
Przedsądowe wezwanie do zapłaty a wymogi pozwu: co musi zawierać pismo i dlaczego liczy się sposób doręczenia
05 sie 2026

Wielu przedsiębiorców jest przekonanych, że przed pozwem trzeba wysłać wezwanie do zapłaty. Przepis mówi coś innego, a różnica ma wymiar finansowy. Kodeks postępowania cywilnego nie wymaga podjęcia próby polubownej, wymaga natomiast, żeby pozew odpowiedział na pytanie, czy taka próba została podjęta. Wyjaśniamy, co musi znaleźć się w piśmie, żeby ta odpowiedź brzmiała przekonująco, i dlaczego sposób doręczenia bywa ważniejszy od treści.
Dziecko-ofiara przemocy po godzinach pracy OPS ma problem. Rząd: „Zgoda na takie praktyki jest niedopuszczalna"
05 sie 2026

Dziecko doznaje przemocy w rodzinie w piątek wieczorem. Policja interweniuje – ale pracownik socjalny nie odbiera telefonu, bo OPS jest już zamknięty do poniedziałku. W efekcie mały pokrzywdzony nie może zostać umieszczony u babci czy wujostwa. Trafia do placówki interwencyjnej. Takie sytuacje – jak wynika z ustaleń RPO – nie są w Polsce wyjątkiem. Pełnomocnik Rządu ds. Równości uznała je za niedopuszczalne i zaapelowała o pilne zmiany w organizacji pracy OPS.
Koniec z chorobą psychiczną i przymus po nowemu - zmiany w ochronie zdrowia psychicznego
05 sie 2026

RPO przedstawił Ministerstwu Zdrowia opinię do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. W piśmie z 10 lipca 2026 r. wskazał, że projekt to istotny krok w dobrym kierunku – ale część propozycji wymaga poważnego dopracowania, zanim wejdą w życie. W ocenie RPO nowelizacja nie odpowiada na pytanie: jak powinien wyglądać cały model przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej?

REKLAMA

Rozprawa sądowa bardziej przyjazna dla uczestników procesu – mała a w praktyce odczuwalna zmiana
05 sie 2026

W ramach zmian w wymiarze sprawiedliwości na poziomie ministerialnym udział w rozprawie stanie się mniej obciążający dla świadków, biegłych oraz stron postępowania. Dodano zapis do regulaminu urzędowania sądów powszechnych dopuszczający pozostawanie w toku rozprawy w pozycji siedzącej.
Fiskus wzywa do zapłaty tysiące Polaków. Byli przekonani, że korzystają ze zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości
05 sie 2026

Chaos legislacyjny, niejasne przepisy oraz trwający od lat kryzys konstytucyjny doprowadziły do sytuacji, w której od osób sprzedających nieruchomości żąda się dziś dziesiątek, a nawet setek tysięcy złotych podatku. Chodzi o podatników, którzy byli przekonani, że zgodnie z prawem korzystają ze zwolnienia z PIT, a więc nie muszą płacić podatku od sprzedaży mieszkania lub domu. W praktyce wpadli oni w tzw. „pułapkę” fiskusa. Problem dotyczy już ponad 19 tys. osób. Jest stanowisko Ministerstwa Finansów w tej sprawie.
Program SAM 2026 – kto może otrzymać dofinansowanie do samochodu z PFRON i na jakich zasadach?
04 sie 2026

Osoby z niepełnosprawnościami, które planują ubiegać się o dofinansowanie zakupu samochodu z PFRON, powinny zwrócić uwagę na obowiązujące obecnie zasady programu SAM. Od 1 lipca 2026 r. zmieniła się bowiem m.in. procedura składania i oceny wniosków. Wyjaśniamy, kto może otrzymać wsparcie, jakie warunki trzeba spełnić i na co zwrócić uwagę przed złożeniem wniosku.
Jak bezbłędnie sporządzić testament? Oto 7 ważnych zasad
04 sie 2026

Testament własnoręczny daje możliwość samodzielnego zdecydowania o tym, kto i na jakich zasadach odziedziczy majątek po śmierci spadkodawcy. Taki dokument może skutecznie uporządkować sprawy majątkowe i ograniczyć ryzyko rodzinnych konfliktów, ale tylko wtedy, gdy zostanie sporządzony zgodnie z wymogami prawa.

REKLAMA

Kiedy negatywna opinia w sieci to przestępstwo? Jak walczyć z czarnym PR-em
05 sie 2026

Jedna złośliwa opinia w Google, seria fałszywych komentarzy na Facebooku, zorganizowana kampania "ostrzeżeń" przed Twoją firmą. Dla przedsiębiorcy to koszmar, który potrafi wiele kosztować. Czy to jeszcze wolność wypowiedzi, czy już przestępstwo? Granica istnieje i da się ją wyznaczyć.
Nowy sposób na dużą emeryturę. Polacy odkryli żyłę złota
04 sie 2026

W PPK nawet kilka lat oszczędzania pozwala zgromadzić sporą sumkę, która może bardzo przydać się na emeryturze. Na rachunku statystycznego uczestnika programu, oszczędzającego od grudnia 2019 r. znajduje się średnio od 13593 zł do 21445 zł więcej, niż on sam wpłacił. To oznacza od 145 do 228 proc. zysku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA