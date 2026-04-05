Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS zabiera blisko 1000 złotych z emerytury. Nie wszyscy wiedzą, że ta zmiana już obowiązuje. Weszły w życie nowe zasady

ZUS zabiera blisko 1000 złotych z emerytury. Nie wszyscy wiedzą, że ta zmiana już obowiązuje. Weszły w życie nowe zasady

05 kwietnia 2026, 19:19
Maja Retman
Maja Retman
ZUS zabierze z emerytury blisko 1000 złotych. Ta zmiana weszła w życie od marca. Obowiązują nowe zasady
ZUS zabierze z emerytury blisko 1000 złotych. Ta zmiana weszła w życie od marca. Obowiązują nowe zasady
To ważna wiadomość dla wszystkich pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę. Zmieniają się limity dorabiania, a ich przekroczenie może mieć odczuwalne skutki finansowe. W praktyce oznacza to, że świadczenie może zostać obniżone nawet o kilkaset złotych miesięcznie, a przy wyższych dochodach — czasowo zawieszone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oto zasady dorabiania do emerytury

Ci, którzy pobierają emeryturę lub rentę mają prawo podejmować dodatkową aktywność zawodową. Trzeba jednak pamiętać, że możliwość dorabiania nie jest nieograniczona. Obowiązują konkretne limity przychodu, których przekroczenie skutkuje zmniejszeniem albo wstrzymaniem wypłaty świadczenia. Zasady te mają zastosowanie przede wszystkim do tych osób, które nie osiągnęły jeszcze ustawowego wieku emerytalnego.

Oznacza to, że tak zwani wcześniejsi emeryci oraz renciści muszą szczególnie uważnie monitorować swoje dochody. W tej grupie znajdują się między innymi nauczyciele korzystający ze świadczeń kompensacyjnych czy osoby pobierające emerytury pomostowe. To właśnie oni podlegają ograniczeniom w zakresie dodatkowego zarobkowania.

Kogo limity nie dotyczą?

Ograniczenia w dorabianiu nie obejmują osób, które osiągnęły już powszechny wiek emerytalny. W ich przypadku wysokość uzyskiwanego przychodu nie wpływa na wypłatę emerytury. Natomiast wszyscy pozostali świadczeniobiorcy powinni na bieżąco sprawdzać obowiązujące progi, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Progi dochodowe zmieniają się trzy razy

Limity dorabiania są aktualizowane co trzy miesiące – w marcu, czerwcu, wrześniu oraz w grudniu. Ich wysokość zależy od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni kwartał. Dane te ogłasza Główny Urząd Statystyczny, a na ich podstawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wylicza nowe granice przychodu.

Jeżeli dodatkowy dochód przekroczy 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie zostanie odpowiednio zmniejszone. Natomiast przekroczenie poziomu 130 procent przeciętnej pensji skutkuje zawieszeniem wypłaty emerytury lub renty za dany miesiąc.

Takie są teraz limity dorabiania do emerytury

Od marca zaczynają obowiązywać nowe, wyższe progi dorabiania. Wynikają one z danych dotyczących przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale ubiegłego roku, które wyniosło 9197,79 zł. W praktyce oznacza to wzrost dopuszczalnych limitów dochodowych.

Osoby, których dodatkowy przychód nie przekroczy 6438,50 zł brutto miesięcznie, nie muszą obawiać się obniżenia świadczenia. To właśnie 70 procent przeciętnego wynagrodzenia – granica bezpiecznego dorabiania. Po przekroczeniu tej kwoty Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszy świadczenie o kwotę nadwyżki, jednak tylko do określonego limitu potrącenia.

Tyle ZUS może potrącić z emerytury?

Choć oficjalny komunikat w sprawie maksymalnych zmniejszeń nie został jeszcze opublikowany, to jak wskakuje serwis rynekzdrowia.pl, uwzględniając marcową waloryzację można przyjąć, że najwyższe możliwe potrącenia wyniosą 989,41 zł w przypadku emerytury oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 742,10 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz 831,05 zł w przypadku renty rodzinnej przysługującej jednej osobie.

Jeżeli natomiast miesięczny przychód przekroczy 11 957,20 zł brutto, wypłata emerytury zostanie zawieszona. Nowe wartości oznaczają wzrost limitów o około 300 zł w przypadku pierwszego progu oraz o blisko 600 zł w przypadku górnej granicy – w porównaniu z poziomami obowiązującymi jeszcze w lutym.

W praktyce oznacza to nieco większą swobodę w dorabianiu, ale jednocześnie konieczność uważnego kontrolowania swoich dochodów. Nawet niewielkie przekroczenie progu może bowiem przełożyć się na odczuwalne zmniejszenie miesięcznego świadczenia.

Skarbówka musi emerytom oddawać pieniądze. Niektórzy dostaną porządny zastrzyk gotówki
Skarbówka musi emerytom oddawać pieniądze. Niektórzy dostaną porządny zastrzyk gotówki
Emeryci muszą to podpisać. Jeśli tego nie zrobią, pieniądze przepadną. Czasu jest coraz mniej
Emeryci muszą to podpisać. Jeśli tego nie zrobią, pieniądze przepadną. Czasu jest coraz mniej
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

49 kosztownych wpadek za pieniądze podatników. Nowa „Czarna Księga”
Warsaw Enterprise Institute opublikował trzecią edycję „Czarnej Księgi" wydatków publicznych — zestawienie chybionych inwestycji z całej Polski, zarówno małych, jak i wielkich, które pochłonęły miliony złotych i nie przyniosły korzyści obywatelom.
Droga do Morskiego Oka zostanie otwarta dla turystów w Poniedziałek Wielkanocny – poinformował TPN. Mimo to w Tatrach nadal obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego, a warunki pozostają niebezpieczne.
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę naftową OPEC+ podjęła w niedzielę decyzję o zwiększeniu limitów produkcji ropy naftowej ze względu na zakłócenia na rynkach energetycznych, wywołanych wojną na Bliskim Wschodzie - poinformowała agencja AFP.
Sztuczna inteligencja weszła do rekrutacji szybciej niż większość firm zdążyła przygotować zasady jej używania. Najpierw były proste narzędzia do sortowania aplikacji. Potem systemy, które analizują CV, porównują kandydatów, sugerują shortlisty albo pomagają ocenić dopasowanie do stanowiska. Dziś w wielu organizacjach AI działa już nie jako ciekawostka, ale jako element codziennej pracy HR. I właśnie dlatego rekrutacja jest jednym z tych obszarów, na które AI Act patrzy szczególnie uważnie.

Rada Polityki Pieniężnej raczej w kwietniu nie obniży po raz kolejny stóp procentowych. To oznacza, że oprocentowanie kredytów nie spadnie. Co gorsza przez wojnę w Iranie inflacja wróciła do trendu wzrostowego a ekonomiści ostrzegają, że grozi nam powtórka czasów Covid-19.
Wielkanoc to okres spotkań z bliskimi i spożywania tradycyjnych dań, jednak – jak podkreśliła w rozmowie z PAP Katarzyna Lisiecka, dietetyczka kliniczna z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu – dla naszego zdrowia najważniejsze są codzienne nawyki, zbilansowana dieta oraz zachowanie umiaru.
W Tatrach w Niedzielę Wielkanocną jest słonecznie, jednak warunki do uprawiania turystyki wysokogórskiej pozostają trudne – poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN). Nadal zamknięte są trzy doliny, w tym szczególnie zagrożona lawinami popularna droga do Morskiego Oka.
Od 5 czerwca 2025 r. rząd pracuje nad projektem specustawy przeliczeniowej, który stanowić ma rozwiązanie, jakie MRPiPS proponuje dla poszkodowanych emerytów, w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2024 r. (sygn. akt SK 140/20), na podstawie którego – 200 tys. emerytów powinno otrzymać od ZUS ok. 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń i podwyżkę emerytury o niemal 1200 zł. Pomimo jednak, iż celem ustawy (jak wskazywał sam resort) jest „uregulowanie kwestii dotyczącej stosowania art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej (...) w sposób pozwalający na utrzymanie zaufania obywatela do państwa" – w projekcie zupełnie pominięto część poszkodowanych emerytów, dla nikogo nie przewidziano wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń, a jedynie podwyżkę świadczeń bieżących i ponadto – jak wskazuje Ministerstwo Finansów – proponowana regulacja w obecnym kształcie wprowadzi nierówności pomiędzy świadczeniobiorcami.

Wdowa, która wraz z dziećmi odziedziczyła majątek po mężu, dostała od fiskusa klarowną odpowiedź: przelew jest obowiązkowy, ale tylko w przypadku pieniędzy wypłaconych w gotówce. Dla środków już znajdujących się na wspólnym rachunku oraz dla obligacji i jednostek funduszy inwestycyjnych zasady są inne.
Dziś prawosławni obchodzą Niedzielę Palmową. Wielkanoc przypada u nich w tym roku tydzień później niż u katolików. Jak się oblicza jej datę? Wyjaśniamy.

