Masz 50 lat lub więcej? ZUS wyjaśnia, co obniży Twoją przyszłą emeryturę

Przekroczenie pięćdziesiątego roku życia to dla milionów Polaków ostatni dzwonek na podjęcie kluczowych decyzji finansowych, które zaważą na standardzie ich życia na starość. ZUS ostrzega: wiele osób nieświadomie popełnia błędy, które na finiszu kariery zawodowej drastycznie ścinają wysokość przyszłego świadczenia. Nawet drobne luki w zatrudnieniu lub nieprzemyślana forma umowy mogą sprawić, że ostateczny przelew z ZUS będzie o kilkaset złotych niższy, niż zakładały prognozy.

Jak GUS i demografia kurczą Twoje pieniądze?

Wysokość Twojej emerytury zależy od prostego wzoru: zgromadzony kapitał dzieli się przez prognozowaną liczbę miesięcy dalszego życia. Problem polega na tym, że Polacy statystycznie żyją coraz dłużej, a Główny Urząd Statystyczny (GUS) regularnie aktualizuje tzw. tablice dalszego trwania życia. Każde wydłużenie tego wskaźnika w oficjalnych tabelach działa na Twoją niekorzyść. Oznacza to bowiem, że ZUS musi podzielić Twoje oszczędności przez większą liczbę miesięcy, co automatycznie skutkuje niższą wypłatą. Osoby, które decydują się odejść z pracy dokładnie w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn), dobrowolnie wpadają w tę pułapkę. Każdy dodatkowy rok pracy po tym terminie zwiększa świadczenie o około 8-15 proc., ponieważ rośnie kapitał, a maleje liczba miesięcy dzielenia.

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Co najbardziej uszczupla Twój kapitał?

ZUS wskazuje na kilka konkretnych sytuacji w Twojej historii zatrudnienia po 50. roku życia, które działają jak finansowy hamulec:

Ucieczka na umowy o dzieło: Jeśli pod koniec kariery zmieniasz etat na umowy o dzieło, całkowicie odcinasz się od budowania kapitału. Od tych umów w Polsce nie są odprowadzane składki emerytalne. Twój licznik w ZUS po prostu stoi w miejscu.

Praca w szarej strefie ("pod stołem"): Zgoda na oficjalną pensję minimalną i odbieranie reszty wynagrodzenia w gotówce to najprostsza droga do głodowej emerytury. ZUS wyliczy świadczenie wyłącznie od kwoty, od której pracodawca legalnie odprowadził składki.

Zbyt długie okresy nieskładkowe: Przełom kariery spędzony na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, świadczeniach rehabilitacyjnych czy urlopach bezpłatnych mocno obniża ostateczną kwotę. Czas ten nie powiększa Twojego konta w taki sposób, jak miesiące pełnej aktywności zawodowej.

Praca na niepełny etat: Zatrudnienie na 1/2 lub 1/4 etatu drastycznie zmniejsza strumień składek płynących na Twoje konto ubezpieczeniowe.

Co musisz zrobić po pięćdziesiątce? Kluczowe porady ekspertów

Aby nie obudzić się z niespłacalnymi rachunkami za kilka lat, wdrożenie odpowiednich kroków należy zacząć już teraz: