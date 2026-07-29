Masz 50 lat lub więcej? ZUS wyjaśnia, co obniży Twoją przyszłą emeryturę
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Przekroczenie pięćdziesiątego roku życia to dla milionów Polaków ostatni dzwonek na podjęcie kluczowych decyzji finansowych, które zaważą na standardzie ich życia na starość. ZUS ostrzega: wiele osób nieświadomie popełnia błędy, które na finiszu kariery zawodowej drastycznie ścinają wysokość przyszłego świadczenia. Nawet drobne luki w zatrudnieniu lub nieprzemyślana forma umowy mogą sprawić, że ostateczny przelew z ZUS będzie o kilkaset złotych niższy, niż zakładały prognozy.
- Jak GUS i demografia kurczą Twoje pieniądze?
- Co najbardziej uszczupla Twój kapitał?
- Co musisz zrobić po pięćdziesiątce? Kluczowe porady ekspertów
Jak GUS i demografia kurczą Twoje pieniądze?
Wysokość Twojej emerytury zależy od prostego wzoru: zgromadzony kapitał dzieli się przez prognozowaną liczbę miesięcy dalszego życia. Problem polega na tym, że Polacy statystycznie żyją coraz dłużej, a Główny Urząd Statystyczny (GUS) regularnie aktualizuje tzw. tablice dalszego trwania życia. Każde wydłużenie tego wskaźnika w oficjalnych tabelach działa na Twoją niekorzyść. Oznacza to bowiem, że ZUS musi podzielić Twoje oszczędności przez większą liczbę miesięcy, co automatycznie skutkuje niższą wypłatą. Osoby, które decydują się odejść z pracy dokładnie w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn), dobrowolnie wpadają w tę pułapkę. Każdy dodatkowy rok pracy po tym terminie zwiększa świadczenie o około 8-15 proc., ponieważ rośnie kapitał, a maleje liczba miesięcy dzielenia.
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Co najbardziej uszczupla Twój kapitał?
ZUS wskazuje na kilka konkretnych sytuacji w Twojej historii zatrudnienia po 50. roku życia, które działają jak finansowy hamulec:
- Ucieczka na umowy o dzieło: Jeśli pod koniec kariery zmieniasz etat na umowy o dzieło, całkowicie odcinasz się od budowania kapitału. Od tych umów w Polsce nie są odprowadzane składki emerytalne. Twój licznik w ZUS po prostu stoi w miejscu.
- Praca w szarej strefie ("pod stołem"): Zgoda na oficjalną pensję minimalną i odbieranie reszty wynagrodzenia w gotówce to najprostsza droga do głodowej emerytury. ZUS wyliczy świadczenie wyłącznie od kwoty, od której pracodawca legalnie odprowadził składki.
- Zbyt długie okresy nieskładkowe: Przełom kariery spędzony na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, świadczeniach rehabilitacyjnych czy urlopach bezpłatnych mocno obniża ostateczną kwotę. Czas ten nie powiększa Twojego konta w taki sposób, jak miesiące pełnej aktywności zawodowej.
- Praca na niepełny etat: Zatrudnienie na 1/2 lub 1/4 etatu drastycznie zmniejsza strumień składek płynących na Twoje konto ubezpieczeniowe.
Co musisz zrobić po pięćdziesiątce? Kluczowe porady ekspertów
Aby nie obudzić się z niespłacalnymi rachunkami za kilka lat, wdrożenie odpowiednich kroków należy zacząć już teraz:
- Zweryfikuj kapitał początkowy: Jeśli pracowałeś przed 1999 rokiem, upewnij się, że ZUS wyliczył Twój kapitał początkowy. Brak dokumentów z dawnych zakładów pracy (np. zlikwidowanych fabryk czy PGR-ów) to najczęstszy powód zaniżonych emerytur u osób 50+.
- Kontroluj pracodawcę przez internet: Załóż konto na platformie internetowej eZUS (dawne PUE ZUS). W zakładce "Ubezpieczony" możesz co miesiąc sprawdzać, czy szef faktycznie przelewa składki w takiej wysokości, jaka widnieje na Twojej umowie.
- Sprawdź symulację w kalkulatorze: Wykorzystaj dostępny na platformie urzędu kalkulator emerytalny. Pozwoli Ci on czarno na białym zobaczyć, jaka będzie różnica w wypłacie, jeśli popracujesz zaledwie 6 lub 12 miesięcy dłużej niż zakłada ustawowy wiek.
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