REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Masz 50 lat lub więcej? ZUS wyjaśnia, co obniży Twoją przyszłą emeryturę

Masz 50 lat lub więcej? ZUS wyjaśnia, co obniży Twoją przyszłą emeryturę

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 lipca 2026, 08:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
emeryt, senior, dokument
Masz 50 lat lub więcej? ZUS wyjaśnia, co obniży Twoją przyszłą emeryturę
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przekroczenie pięćdziesiątego roku życia to dla milionów Polaków ostatni dzwonek na podjęcie kluczowych decyzji finansowych, które zaważą na standardzie ich życia na starość. ZUS ostrzega: wiele osób nieświadomie popełnia błędy, które na finiszu kariery zawodowej drastycznie ścinają wysokość przyszłego świadczenia. Nawet drobne luki w zatrudnieniu lub nieprzemyślana forma umowy mogą sprawić, że ostateczny przelew z ZUS będzie o kilkaset złotych niższy, niż zakładały prognozy.

Jak GUS i demografia kurczą Twoje pieniądze?

Wysokość Twojej emerytury zależy od prostego wzoru: zgromadzony kapitał dzieli się przez prognozowaną liczbę miesięcy dalszego życia. Problem polega na tym, że Polacy statystycznie żyją coraz dłużej, a Główny Urząd Statystyczny (GUS) regularnie aktualizuje tzw. tablice dalszego trwania życia. Każde wydłużenie tego wskaźnika w oficjalnych tabelach działa na Twoją niekorzyść. Oznacza to bowiem, że ZUS musi podzielić Twoje oszczędności przez większą liczbę miesięcy, co automatycznie skutkuje niższą wypłatą. Osoby, które decydują się odejść z pracy dokładnie w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn), dobrowolnie wpadają w tę pułapkę. Każdy dodatkowy rok pracy po tym terminie zwiększa świadczenie o około 8-15 proc., ponieważ rośnie kapitał, a maleje liczba miesięcy dzielenia.

REKLAMA

REKLAMA

Co najbardziej uszczupla Twój kapitał?

ZUS wskazuje na kilka konkretnych sytuacji w Twojej historii zatrudnienia po 50. roku życia, które działają jak finansowy hamulec:

  • Ucieczka na umowy o dzieło: Jeśli pod koniec kariery zmieniasz etat na umowy o dzieło, całkowicie odcinasz się od budowania kapitału. Od tych umów w Polsce nie są odprowadzane składki emerytalne. Twój licznik w ZUS po prostu stoi w miejscu.
  • Praca w szarej strefie ("pod stołem"): Zgoda na oficjalną pensję minimalną i odbieranie reszty wynagrodzenia w gotówce to najprostsza droga do głodowej emerytury. ZUS wyliczy świadczenie wyłącznie od kwoty, od której pracodawca legalnie odprowadził składki.
  • Zbyt długie okresy nieskładkowe: Przełom kariery spędzony na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, świadczeniach rehabilitacyjnych czy urlopach bezpłatnych mocno obniża ostateczną kwotę. Czas ten nie powiększa Twojego konta w taki sposób, jak miesiące pełnej aktywności zawodowej.
  • Praca na niepełny etat: Zatrudnienie na 1/2 lub 1/4 etatu drastycznie zmniejsza strumień składek płynących na Twoje konto ubezpieczeniowe.

Co musisz zrobić po pięćdziesiątce? Kluczowe porady ekspertów

Aby nie obudzić się z niespłacalnymi rachunkami za kilka lat, wdrożenie odpowiednich kroków należy zacząć już teraz:

  1. Zweryfikuj kapitał początkowy: Jeśli pracowałeś przed 1999 rokiem, upewnij się, że ZUS wyliczył Twój kapitał początkowy. Brak dokumentów z dawnych zakładów pracy (np. zlikwidowanych fabryk czy PGR-ów) to najczęstszy powód zaniżonych emerytur u osób 50+.
  2. Kontroluj pracodawcę przez internet: Załóż konto na platformie internetowej eZUS (dawne PUE ZUS). W zakładce "Ubezpieczony" możesz co miesiąc sprawdzać, czy szef faktycznie przelewa składki w takiej wysokości, jaka widnieje na Twojej umowie.
  3. Sprawdź symulację w kalkulatorze: Wykorzystaj dostępny na platformie urzędu kalkulator emerytalny. Pozwoli Ci on czarno na białym zobaczyć, jaka będzie różnica w wypłacie, jeśli popracujesz zaledwie 6 lub 12 miesięcy dłużej niż zakłada ustawowy wiek.
Powiązane
600 zł dopłaty do wakacji. Wiemy, kto bez problemu dostanie nowy Czek Turystyczny
600 zł dopłaty do wakacji. Wiemy, kto bez problemu dostanie nowy Czek Turystyczny
Czternasta emerytura w 2026 r. jednak w kwocie wyższej niż 1 978,49 zł i nie tylko dla seniorów – zapadła decyzja rządu w sprawie terminu, a co z kwotą świadczenia?
Czternasta emerytura w 2026 r. jednak w kwocie wyższej niż 1 978,49 zł i nie tylko dla seniorów – zapadła decyzja rządu w sprawie terminu, a co z kwotą świadczenia?
Tysiące Polaków z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może dostać nowe świadczenie z ZUS. Dlaczego nie składają wniosków?
Tysiące Polaków z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może dostać nowe świadczenie z ZUS. Dlaczego nie składają wniosków?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Stopnie niepełnosprawności - jak wpływają na zdolność do pracy
29 lip 2026

Stopnie niepełnosprawności odzwierciedlają poziom ograniczeń w funkcjonowaniu organizmu oraz wpływ na zdolność do pracy i samodzielnego życia. Orzeczenie o niepełnosprawności potwierdza poziom niepełnosprawności i stanowi podstawę do korzystania z ulg, świadczeń oraz innych uprawnień przysługujących osobie niepełnosprawnej.
Zmiany w 800 plus. W sierpniu ZUS przesuwa terminy wypłaty pieniędzy. Kiedy przelewy trafią teraz do rodziców?
29 lip 2026

Rodzice otrzymujący świadczenie 800 plus powinni sprawdzić sierpniowy kalendarz wypłat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesunie część terminów, dzięki czemu pieniądze trafią na konta wcześniej niż wynikałoby to z podstawowego harmonogramu. Powodem są dni wolne od pracy, które przypadają w sierpniu.
Dodatkowe wolne od pracy na pielgrzymkę 2026 – zwolnienie od pracy na czas obchodzenia święta religijnego?
29 lip 2026

Pierwsza połowa sierpnia to szczyt sezonu pielgrzymkowego na Jasną Górę. Trasa najdłuższej w Polsce pielgrzymki do Częstochowy liczy aż 638 km i jej pokonanie zajmuje pielgrzymom 19 dni. Czy mogą oni skorzystać z przewidzianego w art. 42 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania zwolnienia od pracy, celem obchodzenia święta religijnego?

Sharenting w 2026: Czy MS tego zakaże? Nawet 40 procent rodziców udostępnia zdjęcia dzieci w sieci
29 lip 2026

Publikowanie zdjęć własnych dzieci w mediach społecznościowych to codzienność milionów rodziców. Tyle że coraz częściej okazuje się, że dziecko wcale sobie tego nie życzy, a materiały mogą trafić w niepowołane ręce. RPO już od roku naciska na resorty, by realnie zajęły się problemem sharentingu. Teraz wystąpił z kolejnym pismem – po opublikowaniu stanowiska Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego.

REKLAMA

Skarga do sądu na wynik egzaminu ósmoklasisty i matury. Czy takie postępowanie jest potrzebne?
28 lip 2026

Czy wprowadzenie szybkiego trybu postępowania sądowego umożliwiającego weryfikację wyników egzaminu ósmoklasisty, matury i egzaminów zawodowych jest potrzebne? Do MEN wpłynęła propozycja podjęcia działań legislacyjnych, które mogłyby istotnie wpłynąć na sytuację egzaminowanych.
Lawinowo rośnie liczba donosów na pracodawców. Coraz więcej kontroli PIP w efekcie zgłoszeń mobbingu
28 lip 2026

Lawinowo rośnie liczba donosów na pracodawców w związku z mobbingiem. Odnotowuje się również więcej kontroli PIP. Gdy do nich dochodzi, inspektorzy sprawdzają również inne obszary, jak: wynagrodzenia, czas pracy, kary porządkowe, prawidłowość rozwiązania stosunku pracy, wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy. Z czego wynika większa liczba zgłoszeń? Czy skargi są zasadne?
Reforma PIP najmocniej uderzy w branżę IT. Tymczasem zlecenie czy B2B nie zawsze jest narzucone pracownikowi
28 lip 2026

Zdaniem ekspertów reforma PIP najmocniej uderzy w branżę IT. Tymczasem zlecenie czy B2B nie zawsze jest narzucone pracownikowi. Skutkiem nowej regulacji może być przyspieszenie odpływu projektów z Polski i osłabienie pozycji naszego kraju jako konkurencyjnego centrum usług IT wobec rynków takich jak Rumunia czy Indie.
KSC od 3 października 2026 r. Czy trzeba wpisać się do systemu? Sprawdź [Dyrektywa NIS2]
28 lip 2026

Czy firma musi wpisać się do wykazu KSC? Sprawdź to przed 3 października 2026 r. Oto instrukcja jak sześciu krokach sprawdzić konieczność samodzielnego złożenia wniosku o wpis do Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.

REKLAMA

Ministerstwo Zdrowia proponuje limity wynagrodzeń medyków. Stawki sięgają 76,8 tys. zł
28 lip 2026

Maksymalne miesięczne wynagrodzenie medyków za etat ma wynieść do ok. 58 tys. zł brutto, a przy większym wymiarze pracy nie więcej niż ok. 76,8 tys. zł. brutto. Powiedział o tym we wtorek wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski podczas spotkania z dziennikarzami. Takie regulacje resort wpisał do projektu ustawy skierowanej do konsultacji.
Drugi etat Polaków po wyjściu z pracy: opieka nad seniorem. Rodzicielstwo przesuwa się w czasie, a osób starszych przybywa. Problem narasta
28 lip 2026

Drugi etat Polaków po wyjściu z pracy to opieka nad seniorem. Okazuje się, że co 4. osoba opiekuje się starszymi bliskimi. W związku z tym, że rodzicielstwo przesuwa się w czasie, a osób starszych przybywa problem narasta. Polskim pracownikom brakuje czasu na odpoczynek i inne aktywności.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA