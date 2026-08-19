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Rząd szykuje rewolucję w podatkach. Blisko 2 miliony przedsiębiorców zyska na nowych przepisach

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19 sierpnia 2026, 09:08
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
podatek
Rząd szykuje rewolucję w podatkach. Blisko 2 miliony przedsiębiorców zyska na nowych przepisach
Shutterstock

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Ministerstwo Finansów intensywnie pracuje nad zmianami w PIT na 2027 rok, a wśród rozważanych scenariuszy pojawił się zupełnie nowy próg podatkowy. Prześwietlamy szczegóły rządowych planów oraz to, ile realnie może zostać w Twojej kieszeni.

Nowa stawka PIT 24 proc. na stole

Obecnie w Polsce obowiązują dwie główne stawki podatku dochodowego: 12 proc. oraz 32 proc. W wyższy, dotkliwy próg wpada każdy, czyje roczne dochody przekraczają 120 tys. zł. Rząd rozważa wprowadzenie stawki pośredniej - 24 proc.

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  • Kto zyska? Osoby zarabiające powyżej 11,5 tys. zł brutto miesięcznie na etacie.
  • Jaki jest plan? Nowy podatek 24 proc. miałby obowiązywać prawdopodobnie do poziomu 150 tys. zł rocznie. Dopiero nadwyżka ponad tę kwotę byłaby opodatkowana stawką 32 proc.
  • Alternatywa: Minister Finansów Andrzej Domański rozważa też prostszy wariant - podniesienie obecnego drugiego progu ze 120 tys. zł do około 140 tys. zł.

Co z obietnicą kwoty wolnej 60 tys. zł?

Równolegle toczą się rozmowy o flagowej obietnicy rządu, czyli podniesieniu kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł. Z powodów budżetowych natychmiastowy skok jest mało prawdopodobny. Resort skłania się ku wprowadzaniu zmian etapami:

  • Krok 1: Podniesienie kwoty wolnej do 40 tys. zł (zysk dla zarabiających powyżej 4150 zł brutto).
  • Krok 2: Wzrost do 50 tys. zł (korzyść od 5125 zł brutto).
  • Krok 3: Docelowe 60 tys. zł (maksymalny zysk dla zarabiających od 6100 zł brutto).

Skutki dla portfeli i gospodarki

Ekonomiści wskazują, że niższe podatki dla klasy średniej to silny impuls konsumpcyjny. Zostawienie większych pieniędzy w kieszeniach obywateli oznacza jednak mniejsze wpływy do budżetu państwa, których wzrost wpływów z VAT (napędzany zakupami) nie pokryje w pełni. Eksperci ostrzegają również, że nagły wzrost wydatków Polaków może stać się dodatkowym paliwem dla inflacji.

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Źródło: INFOR
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