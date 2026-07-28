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Praca na umowie zleceniu a emerytura w 2026 roku. Ta zmiana w przepisach okazała się rewolucją dla stażu pracy

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28 lipca 2026, 08:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pracodawca przeliczenie stażu pracy 2026 konsekwencje finansowe
Praca na umowie zleceniu a emerytura w 2026 roku. Ta zmiana w przepisach okazała się rewolucją dla stażu pracy
Shutterstock

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W polskim prawie pracy dokonał się historyczny przełom, który diametralnie zmienia sytuację milionów osób zatrudnionych na tzw. kontraktach cywilnoprawnych. Nowe przepisy, które weszły w życie w 2026 roku, raz na zawsze likwidują rażącą niesprawiedliwość dzielącą pracowników na "lepszych" na etatach i "gorszych" na zleceniach. Przez całe dekady lata spędzone na umowach zleceniach były ogromnym problemem przy ustalaniu prawa do emerytury. Generowało to ryzyko, że mimo ciężkiej pracy przez niemal całe życie, oficjalny staż ubezpieczonego okazywał się zbyt krótki, by ZUS mógł przyznać mu choćby minimalne gwarantowane świadczenie. Nowelizacja przepisów odwraca tę sytuację o 180 stopni

Koniec z pułapką brakujących lat. Co dokładnie się zmieniło?

Do tej pory obowiązywał sztywny podział, w którym umowa zlecenie (regulowana Kodeksem cywilnym) nie miała żadnego przełożenia na ogólny staż pracy u pracodawców. W praktyce oznaczało to, że osoba pracująca przez 5 czy 10 lat wyłącznie na zleceniach, w świetle przepisów pracowniczych miała... zerowy staż. Choć odprowadzane od zlecenia składki zasilały konto emerytalne i wpływały na przyszłą kwotę świadczenia, to sam ten okres nie budował lat potrzebnych do zdobycia prawa do emerytury minimalnej. Przypomnijmy, że aby ZUS zagwarantował wypłatę najniższej krajowej emerytury, kobieta musi wykazać 20 lat, a mężczyzna 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Rewolucja polega na tym, że od 2026 roku okresy wykonywania pracy na podstawie umów zleceń oraz prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej są oficjalnie wliczane do ogólnego stażu pracy na równi z tradycyjnym etatem. Zmiana ta objęła już urzędników i pracowników sektora publicznego (od 1 stycznia 2026 roku), a od 1 maja 2026 roku stała się bezwzględnym obowiązkiem również w całym sektorze prywatnym.

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ZUS doliczy też stare umowy. Kluczowy warunek

Najlepszą wiadomością dla tysięcy Polaków jest fakt, że nowe prawo działa wstecz. Do stażu pracy można dopisać nie tylko umowy podpisywane obecnie, ale również te, które wykonywało się wiele lat temu. Istnieje jednak jeden, fundamentalny warunek: umowa zlecenie musiała być w pełni oskładkowana. Jeśli od Twojego dawnego zlecenia pracodawca sumiennie odprowadzał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ten czas zostanie w stu procentach zaliczony do Twojego stażu ubezpieczeniowego. ZUS odrzuci natomiast okresy, w których umowa zlecenie nie była objęta składkami społecznymi - dotyczy to np. okresów nauki, gdy jako uczeń lub student dorabiałeś do 26. roku życia i odprowadzano za Ciebie wyłącznie składkę zdrowotną. Przepisy te nie obejmują również umów o dzieło, od których co do zasady składek emerytalnych w Polsce się nie płaci.

Jak zyskać potrójnie? Dodatkowe korzyści dla pracowników

Zaliczanie umów zleceń do stażu pracy to nie tylko ogromny krok w stronę bezpiecznej emerytury, ale też lawina natychmiastowych przywilejów w codziennym życiu zawodowym:

  • Szybsze prawo do dłuższego urlopu: Dzięki doliczeniu lat przepracowanych na zleceniodawców, tysiące Polaków błyskawicznie przeskoczy z limitu 20 dni urlopu wypoczynkowego na maksymalny pułap 26 dni w roku.
  • Dodatki stażowe i nagrody: W branżach, gdzie pensja zależy od wysługi lat (m.in. w budżetówce), uwzględnienie okresów zleceń automatycznie przełoży się na wyższe przelewy co miesiąc.
  • Dłuższy okres wypowiedzenia: Wyższy staż u danego pracodawcy to lepsza ochrona prawna i dłuższy czas na znalezienie nowej posady w razie zwolnienia.

Procedura w ZUS. Jak udokumentować dawne zlecenia?

Pracodawcy ani urzędnicy nie zaktualizują Twojej historii zatrudnienia automatycznie. Całą procedurę należy zainicjować osobiście, ponieważ kadry w firmach nie mają prawa doliczać stażu "na słowo" lub na podstawie zwykłych, starych świstków papieru. Aby dopełnić formalności, musisz złożyć oficjalny wniosek do ZUS o wydanie specjalnego zaświadczenia potwierdzającego okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umów cywilnoprawnych. ZUS ma obowiązek wystawić dokument czarno na białym wskazujący, w jakich miesiącach i latach odprowadzane były za Ciebie składki emerytalne. Dopiero z takim państwowym zaświadczeniem udajesz się do działu kadr swojego obecnego pracodawcy, który na tej podstawie dokona ponownego, rewolucyjnego przeliczenia Twojego stażu.

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Źródło: INFOR
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