Jakie prawa przysługują stażyście?

Często osoby kierowane na staż, a nawet pracodawcy wnioskujący o jego organizację, nie znają przepisów dotyczących tej formy wsparcia. W artykule przedstawiamy podstawowe zagadnienia dotyczące stażu.

System pracy

Przepisy dotyczące organizacji stażu w sposób klarowny określają czas pracy stażysty. Nie może on przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a w przypadku bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności — 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Staż nie może odbywać się w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej oraz w godzinach nadliczbowych. W przypadku, gdy charakter pracy w danym zawodzie wymaga rozkładu czasu pracy na niedzielę i święta, porę nocną lub system pracy zmianowej, starosta może udzielić zgody na realizację stażu w tej formie.

Prawo do odpoczynku

Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników. Co oznacza, że stażysta ma prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym tygodniu i 11 godzin odpoczynku dobowego.

Stażysta nie ma prawa do tzw. urlopu wypoczynkowego, gwarantowanego aktem prawnym regulującym powyższe przepisy, ma natomiast prawo do wypoczynku, tj. do 2 dni wolnych za każde 30 dni odbytego stażu.

W przypadku choroby może udać się na zwolnienie lekarskie. Przy czym należy mieć na uwadze, że długotrwałe zwolnienie może skutkować przerwaniem stażu z powodu braku możliwości realizacji programu stażu.

Wynagrodzenie

W trakcie odbywania stażu, skierowanej osobie bezrobotnej przysługuje stypendium w wysokości 997,40 zł za miesiąc. W przypadku niepełnego miesiąca stażu, świadczenie obliczane jest proporcjonalnie. Od podanej kwoty odliczana jest składka zdrowotna, jeśli źródłem finansowania jest Fundusz Pracy.

Wysokość stypendium nie ulega zmianie w przypadku korzystania przez stażystę z przysługujących dni wolnych bądź z powodu nieobecności z tytułu choroby i przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Świadectwo stażu

Po zakończonym stażu pracodawca wystawia bezrobotnemu opinię, a urząd pracy zaświadczenie o odbytym stażu.

Okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych.

Stażysta ma obowiązki, ale i swoje prawa. Przysługuje mu m.in. prawo do równego traktowania na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu pracy. Starosta na wniosek bezrobotnego odbywającego staż lub z urzędu może rozwiązać z pracodawcą umowę w przypadku nierealizowania przez organizatora programu stażu lub niedotrzymywania warunków jego odbywania.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

