Kwoty wolne od zajęć komornika są wyższe w 2017 r.

Zgodnie z art. 833 kodeksu postępowania cywilnego egzekucja z wynagrodzeń, rent i emerytur odbywa się na zasadach określonych w Kodeksie pracy i innych przepisów odrębnych. Poniższe omówienie dotyczy w szczególności egzekucji należności innych niż świadczenia alimentacyjne np. zadłużenia związane ze spłatą kredytu lub zadłużenia podatkowe.

Zobacz: Egzekucja komornicza

reklama reklama

Wynagrodzenie ze stosunku pracy

Zgodnie z art. 87 kodeksu pracy z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu należności ustalone na mocy tytułów wykonawczych.

Na podstawie art. 871 k.p. przy egzekwowaniu tych należności wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. To znaczy, że komornik musi pozostawić do dyspozycji dłużnika kwotę 1459 zł. Jest to kwota netto wyliczona na podstawie minimalnego wynagrodzenia brutto obowiązującego w roku 2017, czyli 2000 zł brutto.

Powyżej określona jest dolna granica potrąceń – komornik nie może pozostawić dłużnikowi mniej niż 1459 zł. Art. 87 § 3 wyznacza górną granicę. Według tego przepisu komornik nie może zabrać więcej niż połowę wynagrodzenia, zaś w przypadku świadczeń alimentacyjnych nie może zabrać więcej niż 60% wynagrodzenia.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, powyższe kwoty określone ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Polecamy: Pakiet 3 wideoszkoleń Zmiany w prawie pracy – pendrive

Emerytura i renta

Zgodnie z art. 139 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z emerytury i renty - po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – podlegają potrąceniu należności ustalone na mocy tytułów wykonawczych.

Na podstawie art. 141 powyższej ustawy, emerytury i renty są wolne od egzekucji z należności innych niż alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi, do wysokości 50% kwoty najniższej emerytury lub renty. W roku 2017 r. minimalna emerytura lub renta wynosi 1000 zł, czyli kwota wolna od zajęcia będzie wynosić 500 zł.

W związku z nowelizacją omawianej ustawy w dniu 1 lipca 2017 r. w życie wchodzi przepis zmieniający powyższą zasadę. Od 1 lipca bieżącego roku wolna od egzekucji komorniczej jest kwota stanowiąca 75% najniższej emerytury, czyli 750 zł.