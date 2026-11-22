Plan urlopów, który jest tworzony zgodnie z przepisami kodeksu pracy nie daje pracownikowi pełnej gwarancji skorzystania z urlopu wypoczynkowego w zapisanym w nim terminie. Jeśli tego wymaga dobro firmy, pracodawca może odmówić pójścia na urlop. A co jeśli pracownik ma już zarezerwowany i opłacony hotel i poniósł także inne wydatki?

Pracodawca ma prawo odmówić pracownikowi udzielenia urlopu wypoczynkowego z tych samych powodów, z jakich może go z udzielonego już urlopu odwołać. I z podobnymi dla obu stron stosunku pracy skutkami.

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Odmowa urlopu w terminie zapisanym w zakładowym planie urlopów

Prawo pracy stanowi, iż wokreślonych sytuacjach pracodawca może przesunąć termin urlopu pracownika, jeżeli przemawiają za tym szczególne potrzeby zakładu pracy.

Zgodnie z art. 163 Kodeksu pracy, urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Jeżeli u pracodawcy nie tworzy się planu urlopów (np. gdy nie działają związki zawodowe albo działające związki zawodowe wyraziły zgodę na odstąpienie od jego tworzenia), termin urlopu ustala się w porozumieniu z pracownikiem.

Urlop wypoczynkowy – zasady ustalania terminów w planie urlopów

Przy sporządzaniu planu urlopów pracodawca powinien uwzględniać zarówno wnioski pracowników, jak i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

Plan urlopów powinien obejmować cały przysługujący pracownikowi urlop wypoczynkowy, zarówno bieżący, jak i zaległy. Nie uwzględnia się w nim natomiast czterech dni urlopu na żądanie.

Pracodawca ma obowiązek podać plan urlopów do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w zakładzie pracy, np. za pośrednictwem regulaminu pracy, obwieszczenia lub innych wewnętrznych zasad komunikacji.

Jeżeli u pracodawcy obowiązuje plan urlopów, pracownik powinien złożyć wniosek urlopowy i wykorzystać urlop w terminie przewidzianym w planie, a pracodawca powinien – co do zasady – udzielić urlopu w tym terminie.

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Urlop w planie urlopów: czy termin jest nienaruszalny dla pracownika i dla pracodawcy

Nie oznacza to jednak, że termin urlopu jest niezmienny. Zgodnie z art. 164 Kodeksu pracy, urlop może zostać przesunięty zarówno na wniosek pracownika, jak i z inicjatywy pracodawcy.

Pracodawca może dokonać takiego przesunięcia, jeżeli nieobecność pracownika w zaplanowanym terminie spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Zwiększona liczba zamówień, nagły wzrost zapotrzebowania na pracę czy konieczność zapewnienia ciągłości funkcjonowania zakładu mogą stanowić uzasadnienie dla zmiany terminu urlopu.

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Przepisy przewidują również sytuacje, w których przesunięcie lub przerwanie urlopu jest obowiązkowe. Dotyczy to m.in. przypadków, gdy pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby, został powołany do służby wojskowej lub korzysta z urlopu związanego z rodzicielstwem - urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy ojcowskiego.

Pracodawca może też zmienić termin urlopu na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

Tak więc sam fakt ujęcia urlopu w planie urlopów nie wyklucza możliwości zmiany jego terminu. Jeżeli wystąpią szczególne potrzeby pracodawcy, a nieobecność pracownika mogłaby spowodować poważne zakłócenia toku pracy, pracodawca może przesunąć termin zaplanowanego urlopu.

Z podobnych przyczyn pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu. Prawo pracy stanowi, iż pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wtedy kiedy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nie przewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. W takim przypadku pracodawca jest obowiązany pokryć pracownikowi koszty związane bezpośrednio z odwołaniem go z urlopu.

W kwestii zrekompensowanie poniesionych kosztów przepisy nie odnoszą się wprost do sytuacji odmowy udzielenia urlopu ujętego w planie urlopów ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy jak w sytuacji odwołania z urlopu.

Można jednak pośrednio domniemywać, że także w takiej sytuacji pracodawca powinien pokryć takie koszty.