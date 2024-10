Pielęgniarki pomogą przy nowym dodatku do renty socjalnej? Będą ułatwienia w otrzymaniu orzeczenia?

W jednej z propozycji legislacyjnych rządu jest przyznanie pielęgniarkom prawa do wydawania orzeczeń o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jest to ważne w kontekście dodatku dopełniającego 2520 zł - rząd (i Sejm) wprowadził dla rencistów (pobierających rentę socjalną) wymóg posiadania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Wielu rencistów nie występowało o to orzeczenie. Jest możliwe zalanie odpowiednich komisji wnioskami o nie. Rząd deklarował - niezależnie od prac nad zmianami w ustawie o rencie socjalnej - przyznanie pielęgniarkom prawa do wydawania takich orzeczeń.

Tak przedstawiono to w opisie planowanej nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. REKLAMA Źródłem informacji jest Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów . Nowelizacja ma uporządkować wydawanie orzeczeń lekarskich dla m.in. rencistów (za projekt odpowiada Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Mają się pojawić w tej ustawie takie zapisy (nie tylko dla pielęgniarek, ale i fizjoterapeutów): Dodatek do renty socjalnej ściśle wiąże się z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji Rząd planuje, że orzeczenia będą wydawać: fizjoterapeuci (w sprawach o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej w zakresie profilu narządu ruchu) oraz pielęgniarki (w sprawach, w których ustala się niezdolność do samodzielnej egzystencji, przez pielęgniarki i pielęgniarzy) Generalnie idea jest taka, aby osoby wykonujące samodzielne zawody medyczne mogły wydawać orzeczenia. Oczywiście w zakresie swoich specjalizacji. Zdaniem przedstawicieli rządu pielęgniarki mają uprawnienia do oceny niesamodzielności (i jej stopnia przez rencistów). Wszyscy wiemy, że lekarze orzecznicy i komisje lekarski wydawane w ZUS warunkują uprawnienia do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. W szczególności są to: renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, dodatek pielęgnacyjny. Podobnie jest w zabezpieczeniach społecznych: renta socjalna, świadczenie uzupełniające do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

MS: Będzie nowelizacja, ale czy wykluczy zakazy rodzicom odbioru dzieci spod szatni albo świetlicy? Rząd przewidział, że wiele osób nie ma orzeczenia potrzebnego do dodatku do renty socjalnej Rząd wprowadził ścieżkę dla rencistów, którzy postarają się zdobyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji Przyznanie dodatku dopełniającego osobie pobierającej rentę socjalną, która ma orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji, następuje z urzędu i nie wymaga wydania decyzji. W przypadku gdy osoba pobierająca rentę socjalną nie ma w dniu wejścia przepisów o tym dodatku orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji istnieje taka ścieżka: Dodatek dopełniający przysługuje na jej wniosek, o ile osoba ta uzyska orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. W takim przypadku osoby rencista otrzyma wyrównanie od miesiąca złożenia wniosku (nie wcześniej niż w maju 2025 r.) Podstawowe informacje o dodatku dopełniającym do renty socjalnej Osobie uprawnionej do renty socjalnej, będącej całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, przysługuje dodatek dopełniający w wysokości 2520 zł. Dodatek dopełniający przyznaje się na wniosek osoby ubiegającej się o ten dodatek lub jej przedstawiciela ustawowego. Dodatek dopełniający wypłaca się z rentą socjalną. Źródło przepisu: USTAWA z dnia 27 września 2024 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw Link do Sejmu Dziś nie ma możliwości wydania orzeczenia dla dodatku dopełniającego do renty socjalnej Art. 6b. 1. Wniosek o dodatek dopełniający zawiera m.in. 1) zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku; 2) posiadaną dokumentację medyczną z przebiegu leczenia. Dla porównania pierwotny projekt nowelizacji: Projekt USTAWY o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw