Egzamin ósmoklasisty 2024. 15 maja matematyka

Dziś przeprowadzony zostanie pisemny egzamin z matematyki. Jest to druga część egzaminu ósmoklasistów. We wtorek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego. W czwartek odbędzie się egzamin z języka obcego.

Na co wpływa wynik egzaminu ósmoklasisty?

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Kiedy uczniowie poznają wyniki?

Wyniki egzaminu uczniowie poznają 3 lipca.