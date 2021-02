O pracy w Polsce dla cudzoziemców – ważne zmiany

Coraz więcej obcokrajowców chce w Polsce pracować

Polska jest absolutnym rekordzistą, jeśli chodzi o pracujących tu imigrantów. W 2019 przybyło do nas najwięcej cudzoziemców w całej Unii Europejskiej – aż 2 106 101. Większość z nich przyjeżdża, by podjąć u nas pracę.

Polski rynek pracy powoli nasyca się pracownikami fizycznymi zza wschodniej granicy. Coraz bardziej czują się tu jak u siebie, zostają na dłużej, a wielu z nich decyduje się legalizować swój pobyt.





To właśnie w ostatnich pięciu latach dało się zaobserwować największy wzrost legalnego zatrudnienia wśród obcokrajowców. W 2020 roku, według danych ZUS, aż 725 tys. z nich było zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalnego.

431 tys. posiadało umowę o pracę. Niespełna 3% płatników składek to osoby, które założyły jednoosobową działalność gospodarczą. (W polskim systemie prawnym tak naprawdę tylko nieliczni cudzoziemcy mogą prowadzić taką działalność – istnieje bowiem wiele obostrzeń, o czym za chwilę). Pozostali, którzy płacili składki na ZUS, byli zatrudnienie na umowę-zlecenie.

¾ zarejestrowanych w ZUS stanowili Ukraińcy, co nie dziwi, bo to najliczniejsza nacja, która przybywa do Polski pracować. To najczęściej ludzie młodzi, których znaczny odsetek może już u nas pozostanie na stałe i założy rodziny.

Na kogo otwiera się polski rynek pracy?

Grudniowa nowelizacja ustawy o cudzoziemcach wprowadziła korzystne zmiany dla przedstawicieli wykwalifikowanych zawodów. Osoby wykonujące zawody medyczne oraz uczestnicy programu Poland.Business Harbour skierowanego do Białorusinów pracujących w innowacyjnych branżach nie potrzebują już zezwolenia na pracę.

Z takiego zezwolenia zwolnione są również osoby przebywające w Polsce na wizach humanitarnych. Jak widać, w dużym stopniu nowelizacja z grudnia jest ukłonem w stronę Białorusinów, którzy uciekają przed reżimem.

Przypomnę jeszcze, że zezwolenia na pracę nie potrzebują również osoby, które mają zezwolenie na pobyt czasowy:

by w Polsce studiować,

w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,

są członkami rodziny obywatela Polski,

są ofiarami handlu ludźmi

lub posiadają Kartę Polaka.

Wszyscy pozostali potrzebują zezwolenia, które jest ważne przez czas określony, maksymalnie do 3 lat. Ważne! Osoby, które otrzymały zezwolenie na pobyt w związku z pracą, w przypadku jej utraty muszą to koniecznie zgłosić w urzędzie wojewódzkim.

Kto może prowadzić w Polsce własną działalność?

Doskonale wiemy, jak wygląda polski rynek pracy. Pracodawcy przez lata namawiali swoich pracowników do przejścia na własną działalność. Nierzadko jest to kluczowym wymaganiem, aby daną osobę zatrudnić.

Tymczasem osoby z zagranicy, jako że nie są polskimi obywatelami, niestety nie zawsze mogą podejmować taką działalność. Istnieją jednak wyjątki, ale tylko dla tych osób, które:

posiadają Kartę Polaka,

mają zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE,

mają zezwolenie na pobyt czasowy na studiowanie w Polsce lub w celu łączenia rodzin,

są w związku małżeńskim z Polakiem,

posiadają status uchodźcy.

Czyli – jak widać – w większości przypadków są to osoby, które mają bardzo mocne związki z Polską i raczej zostaną tu na stałe.

Pozostałe zmiany w 2021 roku

Nowy rok przyniósł także kilka innych zmian. Jest nią np. obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego przez osoby przybywające do Polski czy to na krócej, czy to na dłużej. Jeśli podejmą pracę, z której pracodawca będzie odprowadzał składki na ZUS, oczywiście takie wymaganie zniknie.

Ponadto Ministerstwo Finansów pragnie, by już każdy cudzoziemiec miał nadany numer PESEL lub NIP, co jest istotne przy wypełnianiu deklaracji podatkowej. Inaczej będzie na tym tracił pracodawca, który raz, że będzie musiał zapłacić wyższy podatek, dwa, że nie będzie mógł nic odliczyć.

Ten rok to także pierwszy rok Wielkiej Brytanii poza strukturami wspólnoty europejskiej. Dlatego przebywający w Polsce Brytyjczycy muszą do końca tego roku wymienić dokumenty pobytowe w urzędach wojewódzkich. Jeśli nie zdążą, w 2022 roku też będą mogli to zrobić, ale pociągnie to za sobą konieczność wypełniania dodatkowych wniosków, ostrzegają polskie władze.

Po bieżące informacje w zmianach w prawie dla cudzoziemców zapraszam na imigrancipolska.pl

Polecamy serwis: Zatrudnianie i zwalnianie