Jak zarejestrować się w urzędzie pracy przez internet?

Elektroniczna rejestracja w urzędzie pracy

Planujesz rejestrację w urzędzie pracy? Sprawdź, czy możesz uzyskać status osoby bezrobotnej oraz jak się zarejestrować elektronicznie!

Zarejestrować się w urzędzie pracy można za pośrednictwem serwisu praca.gov.pl. Z rejestracji za pośrednictwem internetu mogą skorzystać osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny albo profil zaufany ePUAP.

Upewnij się, czy możesz się zarejestrować

Przed przystąpieniem do rejestracji warto upewnić się, że jest ona możliwa. Status osoby bezrobotnej mogą uzyskać osoby, które spełniają określone warunki. Nie wystarczy brak pracy. Oprócz dochodów, nie można posiadać również opodatkowanych przychodów przekraczających połowę minimalnego wynagrodzenia. Nieruchomość rolna również ma wpływ na prawo do rejestracji w urzędzie pracy.

Rejestrując się, trzeba być zdolnym i gotowym podjąć zatrudnienie, co automatycznie uniemożliwia rejestrację osobom przebywającym na L4. Wszystkie warunki, dotyczące uzyskania statusu osoby bezrobotnej, można znaleźć na naszej stronie.

Pierwsza weryfikacja, czy spełnione są warunki do nabycia statusu osoby bezrobotnej, odbywa się w oparciu o odpowiedzi w ankiecie zgłoszenia do rejestracji. Aby wypełnić ankietę należy na stronie praca.gov.pl wybrać „Zgłoszenie do rejestracji”, a następnie adresata wniosku, czyli urząd, w którym chcesz się zarejestrować.

Należy pamiętać, że rejestracja ze statusem osoby bezrobotnej odbywa się ze względu na meldunek stały lub czasowy. Osoby, które nie posiadają meldunku w ogóle, rejestrują się w urzędzie pracy, na obszarze działań którego przebywają.

Metoda rejestracji

Po wypełnieniu ankiety, system poinformuje Cię, jaki status został określony na podstawie odpowiedzi. Po akceptacji zostaniesz przeniesiony do zakładki z wyborem metody rejestracji. Aby zarejestrować się elektronicznie, należy wybrać „Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy”.

Skompletuj dokumenty wymagane do rejestracji

Kolejnym warunkiem uzyskania statusu osoby bezrobotnej jest przedstawienie wszystkich dokumentów wymaganych przy rejestracji. Należy udokumentować posiadane wykształcenie (np. świadectwem ukończenia szkoły, dyplomem), doświadczenie zawodowe (np. świadectwami pracy) oraz przedstawić posiadane uprawnienia.

Rejestrujący się mają obowiązek poinformować o posiadanej nieruchomości rolnej, pobieranych świadczeniach z ZUS lub KRUS oraz dodatkowym przychodzie.

Osoby posiadające przeciwskazania do wykonywania określonych prac powinny posiadać dokument potwierdzający takie przeciwskazania.