Darowizna pieniężna od rodziców. Jeden prosty błąd pozbawia prawa do zwolnienia

Darowizna pieniężna od rodziców korzysta oczywiście ze zwolnienia podatkowego. Jednak, aby uniknąć podatku od darowizny od najbliższej rodziny trzeba pamiętać o właściwym udokumentowaniu. Niestety, podatnicy wciąż popełniają jeden prosty błąd w tym zakresie.

O tym, że darowiznę pieniężną od rodziców należy odpowiednio udokumentować dowiedziała się jedna z podatniczek, która złożyła wniosek o interpretację podatkową. Darowizna została przekazana w formie gotówki i wpłacona na konto osobiste. I tu właśnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej znalazł błąd, który kosztował utratę prawa do zwolnienia podatkowego.

Darowizna pieniężna otrzymana w gotówce od rodziców, następnie wpłacona na konto osobiste

W tej konkretnej sprawie podatniczka wskazała, że otrzymała pieniądze w formie darowizny od ojca i matki. Rodzice wypłacili ze swojego konta środki pieniężne z banku i przekazali je podatniczce w formie gotówki, po czym wpłaciła je ona na swoje konto osobiste. W potwierdzeniu transakcji wpłaty widnieje, że podatniczka wpłaciła środki pieniężne tytułem: „wpłata własna”.

W celu uniknięcia podatku od darowizny od najbliższej rodziny podatniczka wypełniła deklarację SD-Z2 zgłaszając fakt uzyskania środków pieniężnych. Z operacji bankowych wynika skąd pojawiły się pieniądze. Uznała w związku z tym, że według niej ma prawo do skorzystania z ulgi podatkowej dla grupy zerowej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był jednak innego zdania i wskazał, w czym tkwi błąd.

Zwolnienie darowizny środków pieniężnych wymaga spełnienie określonych warunków, jednym z nich jest udokumentowanie

W celu ustalenia, czy w danej sytuacji spełnione są warunki do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, organ skarbowy przypomniał jakie są przepisy. Z treści przepisu art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, że w przypadku gdy przedmiotem darowizny są środki pieniężne, dla skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania konieczne jest spełnienie trzech warunków:

otrzymanie darowizny od jednej z osób wymienionych w tym przepisie;

złożenie zgłoszenia o nabyciu własności środków pieniężnych (poza sytuacją przewidzianą w art. 4a ust. 4 ustawy);

udokumentowanie ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

W przypadku darowizny środków pieniężnych warunkiem niezbędnym do skorzystania z omawianego zwolnienia jest więc m.in. fakt udokumentowania przez obdarowanego ich otrzymania dowodem przekazania na swój rachunek bankowy albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. Zapis ten należy rozumieć w ten sposób, że warunkiem wystarczającym do skorzystania ze zwolnienia podatkowego uregulowanego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn jest udokumentowanie przekazania środków pieniężnych we wskazany w tym przepisie sposób przez darczyńcę na rzecz obdarowanego. Tym samym, podejmowanie innych czynności w celu udokumentowania otrzymania środków pieniężnych tytułem darowizny jest niewystarczające albo zbędne.

Dyrektor KIS stwierdził, że "z potwierdzenia transakcji wpłaty wynika, że to Pani wpłaciła środki pieniężne tytułem: „wpłata własna”. Taki sposób działania nie wyczerpuje norm omawianego przepisu. Z opisu stanu faktycznego wprost wynika, że darowiznę otrzymała Pani „do ręki”, a nie w sposób wskazany w ww. przepisie". W konsekwencji, otrzymana od rodziców darowizna środków pieniężnych nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.