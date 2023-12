Blisko połowa rodziców przyznaje, że wychowywanie dziecka jest trudniejsze, niż myśleli

Dla większości rodziców rodzicielstwo to pozytywne doświadczenie. Jednocześnie blisko połowa ankietowanych myślała, że będzie wychowywanie dziecka będzie łatwiejsze.

Co daje rodzicielstwo

„Plusy rodzicielstwa” to nowe badanie przeprowadzone w ramach projektu „Rodzina na antenie”, który łączy formę przekazu medialnego skierowanego do młodych ludzi z oryginalnymi analizami. „W tym roku postanowiliśmy zajrzeć pod powierzchnię rodzicielstwa, by posłuchać, co w głębi serca czują i o czym myślą rodzice. Badanie prowadził zespół naukowców z trzech polskich uczelni z Lublina i Poznania” - mówi szef projektu prof. Michał A. Michalski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ankiety zrealizowane w ramach panelu badawczego Ariadna objęły swoim zasięgiem 1600 osób powyżej 18 roku życia, które mają co najmniej jedno dziecko.

Co wynika z uzyskanych danych? Że rodzicielstwo to bardzo pozytywne doświadczenie, bardzo ważne dla samych rodziców. 85 proc. z nich nie wyobraża sobie życia bez dziecka, a tylko 5 proc. jest w stanie to sobie zwizualizować. Dla 73 proc. badanych rodzicielstwo to coś, co sprawia, że spoglądają w przyszłość z większym poczuciem bezpieczeństwa.

„To szczególnie ciekawe biorąc pod uwagę obecny kontekst wojny za naszymi granicami, kryzysy energetyczne, ekonomiczne, niedawną pandemię. Badania dowodzą, że rodzicielstwo to dobry wybór życiowy, który rodziców dodatkowo premiuje tym, że czują się bezpieczni, gdy myślą o przyszłości. Rodzicielstwo daje im poczucie siły, jesteśmy w stanie poradzić sobie z tymi wyzwaniami, których jeszcze nie znamy” podkreśla prof. Michał A. Michalski.

Ponadto, 72 proc. respondentów stwierdziło, że niematerialne korzyści z bycia rodzicem przewyższają nakłady finansowe związane z wychowywaniem dzieci. „Tyle słyszymy, że rodzicielstwo to są wydatki, natomiast ten bilans jest - jak widać - dodatni. Tylko 6 proc. badanych stwierdziło, że nakłady są większe niż korzyści” komentuje prof. Michał A. Michalski.

Dziecko uczy organizacji czasu

A jak jest z liczbą potomstwa? Blisko jedna trzecia ankietowanych (28 proc.) przyznała, że chciałaby mieć więcej dzieci, niż ma. Prawie dwie trzecie (65 proc.), gdyby mogło jeszcze raz podjąć decyzję o liczbie dzieci, zdecydowałoby się na tę samą co obecnie.

Połowa badanych (50 proc.) swoim dzieciom najchętniej poleciłaby posiadanie dwójki dzieci. „To są pośrednio dane o marzeniach o byciu babcią czy dziadkiem. Najwięcej polskich dziadków chciałaby mieć dwoje wnucząt, jedno - tylko 7,1 proc., a 15 proc. - trójkę. Dość duża grupa ok. 25 proc. badanych - stwierdziła, że zostawiłaby tę decyzję swoim dzieciom” mówi prof. Michał A. Michalski.

Co zmieniło rodzicielstwo u ankietowanych? Pojawienie się dziecka pozytywnie wpłynęło na życie ankietowanych w perspektywie poczucia sensu życia (70 proc.), a według 84 proc. badanych rodzicielstwo sprzyja: rozwojowi umiejętności organizowania czasu, odróżnianiu spraw ważnych od nieistotnych (81 proc.), większej wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka (79 proc.), a także lepszemu zarządzaniu finansami (79 proc.).

Rodzicielstwo to wyzwanie

„Prawie 47 proc. ankietowanych przyznało też, że bycie rodzicem jest trudniejsze, niż myśleli. To może znaczyć, że przekaz na temat rodzicielstwa, z którym spotykają się ludzie zanim zostaną rodzicami, nie do końca obiektywnie pokazuje, z czym to się wiąże. Stąd staramy się budować przestrzeń komunikacji na temat rodziny” - wyjaśnia prof. Michał A. Michalski.

„Rodzina na antenie, prorodzinna komunikacja w mediach” to tytuł projektu realizowanego przez Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie w ramach konkursu „Po pierwsze rodzina”.

„Rodzina jest zbyt ważna, żeby o niej nie mówić to hasło, które przyświeca wszystkim naszym działaniom. Postanowiliśmy mówić o rodzinie takiej, jaka ona jest, a nie przez pryzmat stereotypów i mamy na to dowody w postaci badań naukowych” - tłumaczy Elżbieta Lachman, redaktor naczelna portalu PolskieForumRodzicow.pl.

