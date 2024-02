Jak chronić dziecko w sieci? Narzędzia kontroli rodzicielskiej

W dzisiejszych czasach w większości miejsc w Polsce dostęp do sieci jest czymś powszechnym i zwyczajnym. Coraz bardziej przesuwa się również granica pierwszego zetknięcia się z telefonem czy Internetem. To z jednej strony stały kontakt rodzica z dzieckiem, z drugiej – szereg zagrożeń. Jak chronić dziecko w sieci?

Internet kiedyś i dziś

Obecni rodzice nastolatków pierwsze telefony komórkowe dostawali prawdopodobnie w liceum (na potrzeby artykułu przyjmijmy, że to pokolenie urodzone w końcówce lat 80.). Rzecz jasna był to wówczas telefon jedynie do wysyłania smsów albo dzwonienia (a raczej „puszczania sygnałów”, bo za odebrane połączenie dzwoniący mógł słono zapłacić). O Internecie w telefonie nie było nawet mowy, a nawet ten dostępny w domu - pod postacią stałego łącza - należał do rzadkości. A jeśli już ktoś był szczęśliwcem ze stałym dostępem do sieci, raczej spędzał długie godziny na czatach, bo właściwie nie było nic innego. To oczywiście spore uproszczenie, ale fakt, Internet lat 90. jeszcze raczkował. Dość przypomnieć, że YouTube nie ma nawet dwudziestu lat!

Dziś wygląda to zupełnie inaczej. Internet ewoluował w narzędzie dostępne dosłownie na wyciągnięcie ręki, bo niewiele jest osób, które nie mają go w swoim smartfonie. Dzisiejsze dzieci nabywają umiejętność „scrollowania” właściwie naturalnie, również do innych urządzeń elektronicznych podchodzą intuicyjnie. To, co z jednej strony jest wygodne, jest zarazem zagrożeniem.

Pierwszy telefon - kiedy?

Kiedy jest najlepszy moment na podarowanie dziecku pierwszego telefonu? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, ale są dane. Przeciętny wiek, w którym dzieci w Polsce dostają telefon z dostępem do sieci to 8 lat i 5 miesięcy. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) w ramach projektu „Nastolatki 3.0”. Dzięki dostępowi do telefonu dzieci mogą pozostawać w stałym kontakcie z rówieśnikami, rozwijać swoje hobby czy oglądać ulubione filmy. Niestety, z drugiej strony czyhają niebezpieczeństwa, z których często rodzice nie zdają sobie sprawy.

Dorosły człowiek niejednokrotnie napotyka w Internecie zagrożenia w postaci próby oszustwa, wyłudzenia danych, podejrzanych linków i, gdy nie zachowa czujności, może wiele stracić. Na dziecko czyha jeszcze więcej zagrożeń. Począwszy od treści nieadekwatnych do wieku przez zakupy w sieci po fora internetowe.

Kontrola rodzicielska

Tu z pomocą przychodzą narzędzia kontroli rodzicielskiej. Dzisiejsi rodzice nie w stanie uchronić dziecka przed całym złem tego świata, ale mogą nadzorować aktywność swoich podopiecznych w sieci. Narzędzia pomogą zabezpieczyć dziecko przed atakami cyberprzestępców czy nieodpowiednimi treściami.

Standardowa opcja kontroli rodzicielskiej występuje w większości modeli nowoczesnych smartfonów, zazwyczaj w kategorii Ustawienia. Wystarczy podążać za wskazówkami systemu konfigurując to ustawienie. Ponadto są dostępne również specjalne aplikacje kontroli rodzicielskiej na różne rodzaje oprogramowania. Jak działa taka kontrola rodzicielska? Najczęściej polega ona na połączeniu telefonu rodzica z telefonem dziecka i ustaleniu reguł korzystania z Internetu. Może to być blokowanie dostępu do niektórych stron internetowych czy płatnych usług (jak sklepy internetowe, smsy premium) czy kontrola czasu przeznaczonego na korzystanie z Internetu (limity czasowe).

Aplikacja mOchrona

W ramach projektu realizowanego w NASK-PIB powstała darmowa aplikacja stworzona dla rodziców z myślą o dzieciach. mOchrona jest darmową aplikacją Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

Funkcje aplikacji mOchrona:

konto rodzica - pozwala na wybór kategorii stron internetowych i aplikacji, do których dziecko nie powinno mieć dostępu,

pozwala na wybór kategorii stron internetowych i aplikacji, do których dziecko nie powinno mieć dostępu, domyślnie zablokowane kategorie witryn z przemocą i treściami powszechnie uznanymi za nieodpowiednie dla dzieci (można to zmienić),

dziecko może wysłać prośbę o dostęp do zablokowanych treści,

aplikacja raportuje o czasie spędzonym przez dziecko np. w mediach społecznościowych,

aplikacja zaopatrzona jest w przycisk S.O.S. – dziecko może zaalarmować opiekuna o treści, która wzbudza jego niepokój.

Aplikację można pobrać na Androida, iOS, HarmonyOS oraz Windows.

Uświadomienie potencjalnych zagrożeń

Narzędzia kontroli rodzicielskiej to przydatna, a nawet i niezbędna rzecz, ale w pierwszej kolejności rodzic - przed podarowaniem dziecku telefonu czy komputera z dostępem do Internetu - powinien przygotować je do korzystania z sieci. Uświadomienie dziecku czyhających na niego zagrożeń to zwiększenie jego bezpieczeństwa. Pretekstów do dyskusji warto szukać w przykładach z życia znajomych czy bohaterów filmów, bo jedna rozmowa o zagrożeniach w sieci to może być za mało. Ponadto sama aplikacja do kontroli rodzicielskiej i sposób korzystania z niej również powinny być tematem do rozmowy.

