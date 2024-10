MF: Pełnoletnie i niepełnosprawne dzieci. 1 112 zł, 2 000 zł, 2 700 zł rocznie. 11 świadczeń zwolnionych z PIT

Rząd wskazuje przyczyny opóźnień w przyznawaniu świadczeń wspierających. Dwie obciążają osoby niepełnosprawne. Bo składali wnioski "papierowe" oraz wnioski "wadliwe" albo "przez osoby nieuprawnione". Jeden wniosek papierowy to 25 minut czasu na wprowadzenie do systemu. Dla 380 000 wniosków daje to 9 575 000 minut pracy i 20 000 pracy po 8h dziennie. I ta ilość pracy to jedna z przyczyn "zawieszenia" systemu WZON.