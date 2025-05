Nie dla wszystkich niepełnosprawnych dzieci Karta Dużej Rodziny bez ograniczeń wiekowych. Czemu znowu stopień lekki pokrzywdzony przez prawo?

Ważne

Na stronie: niepełnosprawni.pl czytamy np. "Po co jest lekki stopień? „Dostałem lekki stopień niepełnosprawności i właśnie się dowiedziałem, że nic mi z tego tytułu nie przysługuje. To po co go dają?” - z takim problemem zgłaszało się w ostatnich tygodniach do Centrum Integracja w Warszawie wiele osób. Trudno wprost odpowiedzieć na tak postawione pytanie, bo prawdopodobnie każdy z pytających miał inne oczekiwania związane z uzyskaniem orzeczenia.".