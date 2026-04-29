800 plus 2026/2027. Trzeba zdążyć z wnioskiem do 30 kwietnia by nie było przerwy w przelewach. Komu ZUS wypłaci pieniądze gdy wniosek złożą oboje rodzice?

Od czerwca 2026 r. ZUS będzie wypłacał 800 złotych na jedno dziecko w ramach nowego okresu świadczeniowego 2026/2027. Jeśli rodzice nie chcą mieć przerwy w otrzymywaniu tego świadczenia, powinni złożyć wniosek w formie elektronicznej do 30 kwietnia 2026 r., bo ZUS bez tego wniosku nie przedłuży wypłaty na nowy sezon.

Nowy okres świadczeniowy dla 800 plus 2026/2027

W maju kończy się bieżąca edycja w wypłacaniu świadczenia wychowawczego. Nowy okres świadczeniowy na 800 plus rozpocznie się już 1 czerwca 2026 roku i potrwa do 31 maja 2027 r. ZUS radzi, by rodzice i opiekunowie, którzy nie złożyli jeszcze wniosku zrobili to do końca kwietnia aby zachować ciągłość wypłaty. Wnioski można składać tylko elektronicznie, przez eZUS, portal Emp@tia, bankowość elektroniczną, a także za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS.

ZUS przypomina: Wniosek złóż w kwietniu, a pieniądze dostaniesz już w czerwcu

Wnioski o przyznanie i wypłatę pieniędzy z tytułu świadczenia wychowawczego na nowy okres rodzice mogą składać od początku lutego br. ZUS przypomina, że jeśli rodzic złoży wniosek o świadczenie wychowawcze do 30 kwietnia, to ma gwarancję, że ZUS przyzna świadczenie od początku nowego okresu wypłat czyli od czerwca. W ślad za tym do końca czerwca Zakład przeleje pieniądze na wskazane przez rodzica konto bankowe.



Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi od ponad 2 lat 800 zł. (wcześniej 500 zł). Przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia.



- Gdy rodzic wyśle do ZUS-u wniosek o przyznanie 800+ do końca kwietnia, to na pewno już w czerwcu przelejemy pieniądze na podane konto bankowe. Nie będzie więc przerwy między majem a czerwcem, czyli bieżącym a nowym okresem wypłat – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

Co w sytuacji, gdy rodzic nie złoży wniosku o 800 plus do końca kwietnia?

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach (maj, czerwiec itd.), ustalenie prawa oraz wypłatę świadczenia ZUS zrealizuje maksymalnie do 3 miesięcy. Przykładowo jeśli wniosek trafi do rejestru ZUS-u w maju, to ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 lipca. Jeśli natomiast rodzic zdecyduje się wysłać wniosek dopiero w czerwcu, to ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 lipca.

Wniosek można złożyć tylko elektronicznie

ZUS rozpatrzy wyłącznie te wnioski, które wpłyną przez aplikację mZUS. Można ją zainstalować w telefonach i tabletach. Wniosek można też złożyć korzystając z platformy eZUS, z bankowości elektronicznej lub portalu Em@atia.



Jeśli rodzic lub opiekun złożył wniosek o 800+ na okres 2025/2026 przez portal mZUS i Zakład przyznał to świadczenie, to może łatwo utworzyć w aplikacji wniosek na nowy okres. Dane uzupełnią się automatycznie na podstawie poprzedniego wniosku. Jeśli wymaga tego indywidualna sytuacja, te dane można edytować.



Podobnie jest w aplikacji eZUS: jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, klient może w kreatorze wniosku automatycznie pobrać ich dane (m.in. PESEL, datę urodzenia). Dzięki temu nie trzeba wpisywać ich ręcznie.



Pisma, informacje i decyzje są przekazywane elektronicznie przez eZUS lub mZUS. Gdy pojawi się tam ważna informacja dotycząca 800+, rodzice otrzymają powiadomienie e-mailem, SMS-em lub w aplikacji.



Przed wysłaniem wniosku o świadczenie wychowawcze, warto sprawdzić poprawność wszystkich danych, zwłaszcza numeru PESEL dziecka i rachunku bankowego. To gwarantuje szybką wypłatę świadczenia.

Bez limitów i bez potrąceń

Decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego nie jest uzależniona od dochodów rodziców/rodzica i wysokości budżetu domowego. Należności z programu Rodzina 800+ są zwolnione z podatku, nie podlegają egzekucji komorniczej i nie są wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia np. o zasiłki z pomocy społecznej.

Komu ZUS wypłaci świadczenie wychowawcze, gdy wniosek złoży każdy z rodziców?

Przyznanie i wypłata świadczenia może się opóźnić jeśli wniosek o 800+ na to samo dziecko wpłynie od dwojga rodziców. Jeśli rodzice wspólnie wychowują dziecko i prowadzą jedno gospodarstwo domowe, to pieniądze otrzyma osoba, która pierwsza złożyła wniosek. Świadczenie może przysługiwać obojgu rodzicom tylko w jednej sytuacji – gdy sprawują opiekę naprzemienną. Wtedy świadczenie dzielone jest po równo, więc każdy z rodziców otrzyma po 400 zł.

800 plus nie tylko dla rodziców

Świadczenie wychowawcze mogą dostać nie tylko rodzice ale też opiekunowie prawni, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych.



Sebastian Szczurek, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego